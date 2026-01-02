Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
02.01.2026 12:14
Vefat eden eski Galatasaray futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için RAMS Park'ta düzenlenen törene kulüp başkanı Dursun Özbek, ailesi ve sevenleri katıldı. Özbek, Özdenak'ın Türk futboluna yaptığı katkıları vurguladı.

Vefat eden Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için tören düzenlendi.
RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Okan Buruk ve merhumun ailesi ile sevenleri katıldı.

"GÖKMEN'İN ÇOK ÖZEL BİR SAYFASI OLACAK"

Törende konuşma yapan Dursun Özbek, Gökmen Özdenak'ın Galatasaray'a büyük hizmetler verdiğini aktararak, "Gökmen, Türk futboluna iz bırakmış, milli takıma defalarca hizmet etmiş, Galatasaray'ın simgesi haline gelmiş çok önemli bir futbolcumuzdu. Kendisi 20'li yaşlarda Galatasaray Kulübüne gelmiş, orada verdiği hizmetlerle Galatasaray'a büyük katkılar sağlamış bir kişiydi. Galatasaray'ın tarihi yazılırken, Gökmen'in çok özel bir sayfası olacak. Kişiliğiyle, duruşuyla, verdiği hizmetlerle orada yerini alacaktır. Gökmen televizyonlarda yorumculuk yaparken, başkanlık yaptığım dönemde her zaman irtibatta olduk. Maçlardan sonra veya Galatasaray'ı ilgilendiren olaylardan sonra beni arar, fikirlerini benimle paylaşırdı. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, başkanlık yaptığım süreçte bana destek veren çok önemli bir Galatasaraylıydı. Vefatıyla hepimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

"KALBİM PARAMPARÇA"

Merhumun kardeşi Yasin Özdenak ise kendisi için çok zor bir gün olduğunu belirterek, "Biz onunla iyi, kötü çok günler geçirdik. Bugün burada canım kardeşim Gökmen için toplandık. Kalbim paramparça. Hala öldüğüne inanamıyorum. Onunla paylaştığım her anı sonsuza dek saklayacağım. Onun şakaları, omzumdaki eli, şefkati hepsi aklımda ve kalbimde. O sadece kardeş değil, çok iyi bir baba, çok iyi bir eş, çok iyi bir dedeydi. Hayatımızın bir parçasaydı. Hayatımıza kattığı o güzel ışık hiç sönmeyecek. Bize bıraktığı sevgi ve iyi niyet dolu mirası yaşatacağız. Biliyorum ki huzur içinde bizi izliyor. Eminim gurur duyuyor. Seni çok ama çok seviyoruz canım kardeşim. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Merhumun kızı Selin Özdenak Görücüoğlu ise babasının Türk futbolunda iz bıraktığını dile getirerek, "O benim ilk aşkım, en yakın arkadaşım ve sığınağımdı. Onun kızı olmak, büyük bir şans ve ömür boyu taşıyacağım bir gurur. Bana öğrettikleri ve kalbime bıraktığı sevgi ölçülemez. İyi ki senin kızınım. İyi ki Alp'in dedesisin. Kalbimde, anılarımda hep yanımdasın canım babişkom. Sayın Dursun Özbek başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm Galatasaray camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu. Gökmen Özdenak'ın cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: AA

