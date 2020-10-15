Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı

15.10.2020 13:52
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı, System.String[]

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için 18 Ağustos günü sonlandırılan arama çalışmaları bugün yeniden başlatıldı.

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için 18 Ağustos günü sonlandırılan arama çalışmaları bugün yeniden başlatıldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROW cihazı, 6 dron, 4 sonar, 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada arama çalışması yapıldı. Aramalar, 225 gün sonra 18 Ağustos günü Tunceli Valiliği tarafından sonlandırıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI 58 GÜN SONRA YENİDEN BAŞLATILDI

Gülistan Doku için 58 gün önce sonlandırılan arama çalışmaları, bugün Tunceli Valiliği koordinesinde yeniden başlatıldı. AFAD Başkanlığı'ndan 8 personel, 14 dalgıç ve 11 su üstü kurtarma personeli, Deniz kuvvetleri Komutanlığı'ndan 5 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü su altı arama kurtarma biriminden 4 ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) 3 personelin katılımıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmaları sürüyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ,


Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı

Üniversite, Ağustos, Tunceli, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika

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