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GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

1 saat önce

İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı çıkartılan aralarında 22 muvazzafın da bulunduğu 36 şüpheliden 25'i yakalandı.

GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon, System.String[]
İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı çıkartılan aralarında 22 muvazzafın da bulunduğu 36 şüpheliden 25'i yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen 22'si muvazzaf 36 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.
Bu sabah İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Kayseri, Konya, Malatya, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bitlis, Erzincan, Gaziantep, Isparta, Şırnak ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevde 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 1 üsteğmen, 2 teğmen, 4 astsubay, 1 sözleşme feshi üsteğmen, 2 emekli astsubay, askeri okuldan ilişiği kesilmiş 4 öğrenci bulunuyor.
Adreslerinde bulunamayan 11 zanlının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:40 Kaynak: AA
TSK, İzmir, Güncel
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