GÜNDEM / 1 Mayıs 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 1 Mayıs 2021

01.05.2021 08:59
GÜNDEM / 1 Mayıs 2021, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, il koordinasyon toplantısına katılacak, deprem konutları alan incelemesinde bulunacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, il koordinasyon toplantısına katılacak, deprem konutları alan incelemesinde bulunacak.

(Elazığ/11.00/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından "Girişimcilik" temasıyla düzenlenen "Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu"na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- HAK-İŞ ve DİSK ile çeşitli sendikaların temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri altında Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyacak, hayatını kaybeden işçiler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakacak.

(İstanbul/09.00/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 39. hafta mücadelesi, Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'in 33. haftasında, Eskişehirspor- Bursaspor, Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor, Yılport Samsunspor- Ankaraspor, Ankara Keçiörengücü-Menemenspor, GZT Giresunspor-Akhisarspor, Altınordu-Tuzlaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor- Adanaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor- Altay ve İstanbulspor- Beypiliç Boluspor maçları yapılacak.

(Eskişehir/13.30/Adana/Samsun/Ankara/İzmir/Balıkesir/16.00/İstanbul/16.00/16.00) (Fotoğraflı)

3- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 30'uncu; 2, 3 ve 4. gruplarda 34. hafta maçlarıyla normal sezon tamamlanacak. (Fotoğraflı)

4- VakıfBank Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Carraro Imoco takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Verona/18.00)

5- Avrupa Badminton Şampiyonası'nda milli sporcu Neslihan Yiğit yarı final maçına çıkacak.

(Kiev/17.00)

6- Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcular Gürkan Mutlu, Hüseyin Engin Yontucu, Livanur Yalçın, Elif Çolak ve Sıla Karakuş bireysel yarı finalde mücadele edecek.

(Soçi/18.30)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 21. haftası 3 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Evladı dağa kaçırılan bir aile daha HDP ve PKK'ya başkaldırdı

Diyarbakır'da bir ailenin daha evladına kavuşmasıyla umutlanan Biçer ailesi, Van'da HDP İl Başkanlığı önünde gerçekleştirilen eyleme katılarak sesini duyurdu

Kız kardeşi dağa kaçırılan Kutbettin Biçer:

"Canımızı bizden aldılar. O gittiğinden beri annem hasta. Ruhsal büyük çöküntü içindeyiz"

13 yaşındaki kızı dağa kaçırılan Nazlı Sancar:

"Van'da bu eyleme 7 aileyle başladık ama bugün sayımız 30 oldu. Çığ gibi büyüyoruz. HDP, PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz"

(Mesut Varol/Yılmaz Kazandıoğlu/Van)

2- Vefa Sosyal Destek Grupları "tam kapanmada" da vatandaşların en büyük destekçisi

İzmir'de 2020 yılının Mart ayından bu yana görev yapan Vefa Sosyal Destek Grupları şimdiye kadar 162 bin 763 kişiye ulaştı

Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapan Leyla Altındağ:

"Kapanma sürecinde de vatandaşımızın kendini yalnız hissetmemesi için görevimizin başındayız"

86 yaşındaki Sabriye Sever:

"Ekipler gıda desteği dışında benim faturalarımı da yatırıyor. Ben bu süreçte hiç yalnızlık hissetmedim. Destekleri için devlet büyüklerimize teşekkür ederim"

(Tezcan Ekizler/İzmir)

3- Doktoru "tehdit eden" şüpheli, sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak ceza almaktan kurtuldu

Ankara'da çocuğunu tedavi ettirmek için gittiği hastanede görevli doktorla tartışan ve hakkında soruşturma başlatılan S.Y, Uzlaştırma Bürosu'nun girişimleriyle hastanedeki sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak ceza almaktan kurtuldu

Şüpheli S.Y:

"Eğer ki mahkemeye çıksaydım, 3-4 yıl ceza vereceklerdi ama Uzlaştırma Bürosu'nun sayesinde mahkeme yüzü görmeden kurtulmuş oldum"

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor İsmail Bulut:

"Bu şekilde karanfil dağıtması bize de KBB hocalarımıza da gayet güzel bir jest oldu. Aynı zamanda, sağlıkta şiddetin tekrarlanmaması için bir farkındalık oluşturdu diye düşünüyorum"

(Aybüke İnal Kamacı/Ankara)

***

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Murat Kurum, 1 Mayıs, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 1 Mayıs 2021 - Son Dakika


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