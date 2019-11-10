GÜNDEM / 10 Kasım 2019

6 Nisan 1920

1- Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenlerle anılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir'deki tören ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katılacak.

TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında Meclis Atatürk Anıtı'nda anma töreni yapılacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında tören düzenlenecek.

(Ankara/08.45/11.00/TBMM/09.05/İstanbul/09.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye- Kazakistan İş Forumu ile Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/15.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Cumhuriyet Alanı Atatürk Anıtı'ndaki törene ve Turkish Airlines Open Uluslararası Golf Turnuvası ödül törenine katılacak.

(Antalya/09.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İspanya'da halk, erken genel seçimlerde sandık başına gidecek.

(Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlenecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 11. hafta Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor- Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir- MKE Ankaragücü, Beşiktaş-Yukatel Denizlispor maçlarıyla sona erecek.

(İzmir/14.00/Trabzon/16.30/İstanbul/19.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 11. hafta Keçiörengücü- Adanaspor, Cesar Grup Ümraniyespor- Hatayspor, Boluspor- Bursaspor, Balıkesirspor- Altınordu müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/İstanbul/14.00/Bolu/16.30/Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-TOFAŞ, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Sompo Sigorta, Gaziantep Basketbol- Anadolu Efes, Türk Telekom-OGM Ormanspor müsabakalarıyla sona erecek.

(Afyonkarahisar/13.00/İstanbul/15.15/Gaziantep/17.30/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

4- Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası 3. tur ilk maçında Çekya temsilcisi DHC Sokol Poruba ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ostrava/20.00)

5- Turkish Airlines Open Uluslararası Golf Turnuvası, Belek'teki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü tesislerinde sona erecek.

(Antalya/09.25) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftası Ziraat Bankası- Tokat Belediye Plevne, İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Arhavi Voleybol, Sorgun Belediyespor- İnegöl Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor- Galatasaray HDI Sigorta müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/İstanbul/Yozgat/14.00/Bursa/16.00/İzmir/17.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları yapılacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 6. haftaya tek maçla devam edilecek.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

9- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen ATP Finalleri, İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak.

ÖZEL HABER

1- Ticaret Bakanlığı "sahte yetkili servisler" için harekete geçti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Gerek tüketicilerimizden gerekse firmalarımızdan gelen şikayetler üzerine sahte yetkili servislere yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattık"

"Bu kapsamda kısa bir süre içinde Servis Bilgi Sistemi Projesi'ni hayata geçireceğiz. Bu çerçevede yetkili servislerle ilgili yeni bir internet sitesi oluşturacağız. Site kullanıma açıldığında, tüketiciler firmaların güncel yetkili servis bilgilerine bu site üzerinden kolay ve doğru bir şekilde erişebilecek"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Katar, Türk yatırımcılara "cazip fırsatlar" sunuyor

Katar Yatırım Geliştirme Ajansı Üst Yöneticisi Ali Alwaleed Al Sani:

"Türk şirketleri iş vizesi, daimi ikamet, mülkiyet edinme ve cazip yerel fonlara erişim gibi yatırım dostu düzenlemelerden rahatlıkla yararlanabilir. Yüzde 100 yabancı mülkiyet izni yanında, yabancı şirketler karlarının hepsini kendi ülkelerine götürebiliyor"

"Ülkemizde Türk firmaların sayısının arttığını gördükçe gurur duyuyoruz. Güçlü dostluğumuz ve ikili ilişkilerimiz dahilinde Türk firmalarına geniş iş ve yatırım potansiyeli sunuyoruz"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/Ankara)

3- Taşıt kredi faizleri yaklaşık 2 yılın en düşüğüne geriledi

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 127,5 büyüyerek 49 bin 75 oldu

Sektör temsilcileri, kasım ve aralıkta hem faiz oranlarındaki düşüşün sürmesi hem de şirketlerin yıl sonu kampanyalarıyla toplam pazarın 400 binin üzerine çıkabileceğini tahmin ediyor

(Murat Birinci/İstanbul)

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