GÜNDEM / 14 Mart 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 14 Mart 2021

14.03.2021 08:59
GÜNDEM / 14 Mart 2021, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çevrim içi düzenlenecek 14 Mart Tıp Bayramı programında konuşacak.

(15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen ve "ayrılıkçı" olarak bilinen yasa tasarısı protesto edilecek.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrasındaki gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 30. haftasına MKE Ankaragücü-Göztepe, Gaziantep-Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Gaziantep/Erzurum/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay, Menemenspor-Adanaspor ve Bursaspor-Ankaraspor karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/13.30/Balıkesir/İzmir/16.00/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 28. hafta maçları oynanacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası Türk Telekom-Galatasaray, Anadolu Efes-Empera Halı Gaziantep Basketbol, Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.15/17.30/20.00) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın maçıyla tamamlanacak.

(Hatay/16.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftası 2 maçla tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Bakanlığın bütçesi Türkiye'nin yarınları için kullanılacak"

"Yapılan her yol, her köprü, her tünel, yük ve insan taşımada Türkiye'nin bölgesel olanaklarını artırmış, Türkiye'nin lojistik bir güç olarak, ülkemizin bulunduğu coğrafyada odaklanan yeni ticari koridorlar üzerinde hakimiyetimizi artırmıştır"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Kovid-19 ilacının yerli sentezi milyonlarca dolarlık ilaç ithalatının önüne geçti

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve İlaç Keşif ve Geliştirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Güzel:

"Sağlık Bakanlığı, 'Favipiravir' isimli ilacı standart tedavi protokolüne aldığı için biz de o ilacı yerlileştirdik. Şu anda filyasyon ekibi Kovid-19 hastalarına bizim ilacımızı ya da muadilini veriyor"

"Ülkemiz coğrafyasında yetişen birkaç bitkinin antiviral etkisini özellikle Kovid-19'a karşı etkisini araştırıyoruz. Bu bir süreç ve çalışmalarımız devam ediyor"

"Yine Kovid-19 hastalığına karşı bilinen ilaçları sanal olarak tarayarak ve ilacı yeniden konumlandırma çalışmaları yaparak başka bir endikasyonda kullanılan bir ilacın Kovid'e karşı etkin olduğunu belirledik. Patent başvurumuzu yaptık ve şu anda Faz-2 çalışmalarına başlamak üzereyiz"

(Tolga Yanık/İstanbul)

3- "Ekonomi Reformları"nda piyasa dostu öğeler ve enflasyonla mücadele ön plana çıktı

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys:

"Ekonomi Reformları' enflasyonu daha düşük seviyelere indirebilecek piyasa dostu öğeler barındırıyor"

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash:

"Ekonomi Reformları' sorunlu kredisi bulunsa da yaşama sansı olan şirketlerin doğru yönlendirilmesi açısından olumlu"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

***

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Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa, 14 Mart, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 14 Mart 2021 - Son Dakika


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