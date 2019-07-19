GÜNDEM / 19 Temmuz 2019

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 81 ilden gelen esnaf ve sanatkarlar odaları birlik başkanları ile istişare toplantısına iştirak edecek.

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 81 ilden gelen esnaf ve sanatkarlar odaları birlik başkanları ile istişare toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kuzey Çevre Yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Malatya Kayısı Festivali'ne katılacak.

(Malatya/11.00-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu, temmuz ayına ilişkin beklenti anketini ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- TÜİK, 2019 yılında merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalara ilişkin haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama programı düzenlenecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Camisi'nin açılışına katılacak, burada cuma namazı ve hutbe irat edecek, yeni İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın göreve başlaması dolayısıyla İl Müftülüğünde düzenlenecek törene katılacak.

(İstanbul/13.17/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Düzce'deki sele ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Düzce) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- FETÖ davaları

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski hakim ve savcı 2 sanığın yargılanmasına 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/15.00)

SPOR

1- 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın basın toplantısı Beşiktaş Conrad Hotel'de yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Mısır'da gerçekleştirilen 2019 Afrika Uluslar Kupası, Cezayir ile Senegal arasında yapılacak final maçıyla sona erecek.

(Kahire/22.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Fransa Bisiklet Turu, Pau'daki 13. etap yarışıyla devam ediyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Selçuklu'nun en büyük kervansarayı ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 8 asır önce yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı restore edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"İç Anadolu Bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan tarihi Sultanhanı Kervansarayı'nı aslına uygun şekilde restore edip kültürel hayata yeniden kazandırdık"

"Bu tarihi yapının taç kapı bezemeleri anıtsal özelliğiyle eşsizdir, Anadolu'daki en büyük ve gösterişli Selçuklu kervansarayıdır"

(Zehra Aydın/Ankara)2- "Maraş'a dokunmak ve statükonun tekerine bir çomak sokmak gerekir"

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay:

"Kapalı Maraş geçen yıllar içerisinde Kıbrıs'taki statükonun sembolü durumuna dönüşmüştür. Maraş'a dokunmak ve statükonun tekerine bir çomak sokmak gerekir"

"Kıbrıs Rum toplumu, yönetimi ve zenginliği Kıbrıs Türk topluluğuyla paylaşmaya hazır değil. Oysa federal ortaklıklarda en önemli unsurlardan bir tanesi ilgili tarafların yönetimi ve zenginliği paylaşmaya hazır olmasıdır"

"Olabilecek şey, iki taraf arasında paylaşmaya dayalı bir federasyon yerine, iş birliğine dayanan bir ortaklık kurmaktır. Bunu da kademeli olarak yapmaktır"

"(Doğu Akdeniz'de) Artık bu denge kuruldu. Dolayısıyla bizim yaptığımız kontrollü bir gerginlik bile değil çünkü gerginlik yaratmıyoruz"

"Birisi bizim ticari faaliyetlerimizi engellemeye kalkışmadıkça (Doğu Akdeniz'de) burada bir güç kullanmamız söz konusu olmaz"

(Lefkoşa/Fotoğraf-Görüntü)

3- Radarların "ateşi" de maliyeti de düştü

ASELSAN tarafından uzun menzilde geniş tehdit setine karşı geliştirilen Erken İhbar Radar Sistemi ve Silah Tespit Radarı'nın kritik bileşenlerinden ısı kontrol birimi yerli olarak üretildi

ISISO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zeki Sırcan:

"Radardaki elektronik sistemlerin değişen çevresel koşullara göre soğutulması gerekiyor. Bu soğutma görevi ısı kontrol birimi tarafından sağlanıyor. Radar, ısı kontrol birimi çalıştıktan sonra devreye giriyor"

"Prototipi 18 aylık çalışma sonunda ortaya koyduk. Prototip cihazın ısıl, mekanik ve elektronik tüm tasarımı ve imalatı firmamız tarafından yapıldı"

"1 prototip, 17 seri üretim siparişi aldık. Bu sorumlulukla ülkemize yüksek oranda katma değer sağladığımıza inanıyoruz"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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