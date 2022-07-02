GÜNDEM / 2 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Guhem Uzay Havacılık Merkezi'nde Bursa Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılışı ve Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni ile Gökdere Meydanı'nda Bursa Kamu Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Bursa/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Belediyesini ziyaret edecek, "Ümraniye Zemin Altı Katlı Otopark ve Belediye Meydanı Açılış Töreni"nde yer alacak.

(İstanbul/12.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çay Kanunu Teklifi'ne ilişkin basın açıklaması yapacak.

(Rize/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nestlé Türkiye'nin ilk enteral beslenme fabrikasını ziyaret edecek, bazı programlara katılacak.

(Bursa/12.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Erzurum/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Oran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'da düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta organizasyonundaki dördüncü maçında ABD ile karşılaşacak.

(Calgary/23.00) (Fotoğraflı)

3- 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde başpehlivanların mücadelesi başlayacak.

(Edirne) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo mücadelesine devam edilecek.

(Londra) (Fotoğraflı)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Silverstone/17.00) (Fotoğraflı)

6- Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek, antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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