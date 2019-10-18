GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ekim 2019

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Shangri-La Bosphorus İstanbul Otel'de düzenlenecek "Karşılıklı Yarar ve Ortak Kazanca Dayalı Çin- Türkiye Beşeri ve Kültürel Temasları Forumu"na katılacak.

(İstanbul/09.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Konya Teknik Üniversitesi 2019-20 Akademik Yılı Açılış Töreni ile Savunma Sanayii Konya Buluşması'na katılacak, Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni ziyaret edecek.

(Konya/10.00-18.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4-TCMB, ekim ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- TÜİK, 2018 yılı belediye atıksu istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir araya gelecek.

(Saraybosna)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Budapeşte'de Türk STK Başkanları ile buluşacak, Macaristan Ulusal Meclisi bünyesindeki Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ile bir araya gelecek.

(Budapeşte)

3- Avrupa Birliği Zirvesinin ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

4- ABD ile varılan anlaşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesine ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- 13. Ankara Kitap Fuarı'nın açılışı, ATO Congresium'da yapılacak.

(Ankara/15.00)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli cimnastikçileri makamında kabul edecek.

(Ankara/12.00)

2- Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Valencia Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

(Valencia/22.00)

4- TFF 1. Lig'de 8. haftanın ilk maçında Akhisarspor, Eskişehirspor'u konuk edecek.

(Manisa/19.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftası Beylikdüzü Voleybol İhtisas- PTT maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

6- Türkiye Basketbol Federasyonu ile ING Türkiye arasında, Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğu anlaşması Shangri-La Bosphorus'ta imzalanacak.

(İstanbul/11.00)

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