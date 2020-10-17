GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ekim 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ekim 2020

17.10.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ekim 2020, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

(İstanbul/ 11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Fındıklı ve Çayeli ilçe kongrelerine katılacak

(Rize/12.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'de halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandığa gidecek.

(Lefkoşa)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.

??(Bakü)??

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.???

(Ankara/Atina/Lefkoşa)??

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 5. haftasına Fatih Karagümrük- Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor- Gaziantep FK, Göztepe- Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Antalya/16.00/İzmir/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankaraspor- Giresunspor, Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor ve Bursaspor- Balıkesirspor maçları oynanacak.

(Ankara/13.30/Bolu/16.00/Bursa/19.00)

3- Beşiktaş'ın yeni transferlerinden İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero, basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00)

4- Futbolda Misli.com 3. Lig'de 5. hafta maçları tamamlanacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş-OGM Ormanspor, Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom- Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/20.00/Gaziantep/15.15/Ankara/17.30)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 4. haftasında İzmit Belediyespor-BOTAŞ ve Fenerbahçe Öznur Kablo-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Kocaeli/15.00/İstanbul/17.30)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Halkbank- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankkart- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş- Arhavi Voleybol, İnegöl Belediyespor-Spor Toto, Arkas Spor- Tokat Belediye Plevne ve Galatasaray HDI Sigorta- Sorgun Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/15.30/Afyonkarahisar/16.00/Bursa/16.00/İzmir/17.00/İstanbul/19.30)

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasının ertelenen maçında VakıfBank ile Kuzeyboru karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. haftanın 5 maçı oynanacak.

10- Türkiye Basketbol Ligi'nde 2020-2021 sezonu ilk haftası tek maçla tamamlanacak.

11- MotoGP'de sezonun 10. yarışı Aragon Grand Prix'si İspanya'da gerçekleştirilecek.

(Aragon/15.00)

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Mustafa Şentop, Azerbaycan, İstanbul, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ekim 2020 - Son Dakika

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