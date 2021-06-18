GÜNDEM ÖZETİ / 19 Haziran 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin "2. Uluslararası Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu"na çevrimiçi katılarak açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Çalıştayı'nın açılışında konuşacak.

(Gaziantep/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Hotel'de düzenlenecek Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/09.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Isparta'da, valilik, belediye başkanlığı, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, Dostluk Yolu Şantiyesi'nde incelemede bulunacak. Daha sonra Burdur'a geçecek olan Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Isparta/09.30-12.15/Burdur/13.45-16.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) ikinci günü paralel oturumlarla devam edecek ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından resepsiyon verilecek.

(Antalya/10.00/16.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) gruplarda 2. maçlar F Grubu'ndaki Macaristan- Fransa ve Portekiz- Almanya, E Grubu'ndaki İspanya- Polonya karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Bükreş/16.00/Münih/19.00/Sevilla/22.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda İsviçre ile yapacakları son maç öncesinde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Milliler, son antrenmanını yapacak.

İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, Türkiye maçına ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

(Bakü/16.45/17.30/18.15/19.30)

3- Kanada'da düzenlenecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki 14. maçında Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

(Rimini/19.00)

5- Voleybol CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final mücadelesi Belçika'da başlayacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarı finalde Estonya ile mücadele edecek.

(Kortrijk/18.00)

6- Galatasaray Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı, çoğunluğa bakılmaksınız Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/10.00)

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