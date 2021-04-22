GÜNDEM ÖZETİ / 23 Nisan 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 23 Nisan 2021

22.04.2021 23:59
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü kutlanıyorTBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak, Anıtkabir'de düzenlenecek törene ve Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Anma Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü kutlanıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak, Anıtkabir'de düzenlenecek törene ve Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Anma Töreni'ne katılacak.

(TBMM/09.00/Ankara/09.15/10.00)

TBMM Başkanı Şentop, 81 ilden öğrencilerle çevrim içi buluşma gerçekleştirecek, TBMM Genel Kurulu'nun özel gündemli toplantısına başkanlık edecek, Devlet Mezarlığı'nda İstiklal Harbi kahramanlarının kabirlerini ziyaret edecek.

(TBMM/11.15/14.00/Ankara/16.30)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de ve Birinci TBMM'de düzenlenecek törenler ile TBMM Genel Kurulu'ndaki özel gündemli toplantıya katılacak.

(Ankara/09.15/10.00/14.00)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda 81 ilden öğrencilerle çevrim içi buluşacak.

(Ankara/08.30/11.45)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi törenine katılacak.

(İstanbul)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya- Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı ile Türkiye-Afganistan- Pakistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısına katılacak. Bakan Çavuşoğlu, toplantıların ardından mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Bükreş/ İstanbul/19.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 37. hafta mücadelesi Gençlerbirliği- Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/20.30)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Moskova/20.00)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisinin ilk maçında Galatasaray, Nesibe Aydın'ı konuk edecek.

(İstanbul/16.00)

4- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde müsabakalar başlayacak; Ekrem Öztürk (55 kilo), Abdurrahman Altan (63 kilo), Yunus Emre Başar (77 kilo), Doğan Göktaş (87 kilo) ve Rıza Kayaalp (130 kilo) mindere çıkacak. Merve Pul'un (72 kilo) bronz madalya mücadelesi vereceği kadınlarda müsabakalar tamamlanacak.

(Varşova/12.30)

5- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na genel tasnif finalleriyle devam edilecek; milli sporcular Ahmet Önder ve Adem Asil madalya mücadelesi verecek.

(Basel/18.00)

6- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar toprak kort turnuvasına ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00)

***

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Ulusal Egemenlik, Anıtkabir, 23 Nisan, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 23 Nisan 2021 - Son Dakika


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