GÜNDEM ÖZETİ / 27 Şubat 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 27 Şubat 2021

26.02.2021 23:59
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısı'na ve Saadet Partisi tarafından Meyra Palace Otel'de düzenlenecek eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı anma programına katılacak.

(Ankara/11.00/19.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam Belediyesini ziyaret edecek, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılışına katılacak.

(Ankara/13.00/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün (DNI) açıkladığı Cemal Kaşıkçı raporunun yansımaları izleniyor.

2- Ermenistan'da darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 27. haftaya Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Hatay/13.30/Rize/Antalya/16.00)

2- TFF 1. Lig'de 24. hafta, Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Adana Demirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/16.00/Adana/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor-OGM Ormanspor, Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor ve TOFAŞ-Galatasaray maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/İzmir/15.15/Ankara/17.30/Bursa/20.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, OGM Ormanspor-Samsun Canik Belediyespor, BOTAŞ-Fenerbahçe Öznur Kablo, Nesibe Aydın-Beşiktaş HDI Sigorta, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Çankaya Üniversitesi ve Bellona Kayseri Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/15.00/15.15/Adana/14.30/Kayseri/16.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta-Arhavi Voleybol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor, Altekma-Sorgun Belediyespor, Arkas Spor-Haliliye Belediyespor, Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta, İnegöl Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş ve Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/14.00/İzmir/14.00/16.30/Ankara/Bursa/Tokat/16.30)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftası, Karayolları-Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş ve Fenerbahçe Opet-Sistem9 Yeşilyurt maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/Bursa/14.00/İstanbul/16.00/17.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasına tek maçla devam edilecek; Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında 5 maç yapılacak.

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Necmettin Erbakan, Mustafa Şentop, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 27 Şubat 2021 - Son Dakika


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