GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mayıs 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mayıs 2022

04.05.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mayıs 2022

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiçek Festivali'ne katılacak, Bayındır Belediyesini, Valiliği, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiçek Festivali'ne katılacak, Bayındır Belediyesini, Valiliği, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret edecek.

(İzmir/14.00-18.45)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/11.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyat endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.15)

2- İngiltere, Galler ve İskoçya'da yerel seçimler ile Kuzey İrlanda'da parlamento seçimleri yapılacak.

(Londra)

3- Japonya Başbakanı Kişida Fumio, İngiltere'yi ziyaret edecek.

(Londra)

4- Rusya- Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler Rangers-Leipzig ve Eintracht Frankfurt- West Ham United yarı final rövanş maçlarıyla belli olacak.

(Glasgow/Frankfurt/22.00)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler Roma-Leicester City ve Olimpik Marsilya- Feyenoord yarı final rövanş karşılaşmalarıyla belirlenecek.

(Roma/Marsilya/22.00)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off final etabının üçüncü maçında Halkbank ile Ziraat Bankkart karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00)

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 21. hafta maçları yapılacak.

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AK Parti heyeti, CHP ve MHP heyetleri ile bayramlaştı AK Parti heyeti, CHP ve MHP heyetleri ile bayramlaştı AK Parti Sakarya İl Başkanlığında bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi AK Parti Sakarya İl Başkanlığında bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi

Milliyetçi Hareket Partisi, Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mayıs 2022 - Son Dakika


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