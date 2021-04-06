GÜNDEM ÖZETİ / 7 Nisan 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 7 Nisan 2021

06.04.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 7 Nisan 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Bojan Marichijk, Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Hidayet Bayraktar ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Bojan Marichijk, Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Hidayet Bayraktar ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul edecek.

(TBMM/13.00/14.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.45/10.30)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

KİT Komisyonunda, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile Müesseselerinin hesapları görüşülecek.

(TBMM//14.00-14.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin uydu ve uzay yolculuğuyla ilgili açıklamalarda bulunacak, TÜRKSAT 5A, 5B ve 6A uyduları ile ilgili son gelişmeleri aktaracak.

(Ankara/09.30)

2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çevrim içi düzenlenecek D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

2- G20 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle 2. toplantılarını gerçekleştirecek.

3- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 497 sanığın yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar açıklanacak.

(Ankara/09.30)

2- Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığındaki heyet, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/09.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve kulüp yönetim kurulu üyeleri, Kemerburgaz'da yapılması planlanan futbol kamp tesisiyle ilgili gelişmelere dair tanıtım toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.30)

2- Süper Lig'de 33. hafta mücadelesine Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor- MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Konya/16.00/Antalya/İstanbul/19.00)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 32. hafta; Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 30. hafta maçları yapılacak.

4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları Bayern Münih- Paris Saint Germain ve Porto- Chelsea karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Münih/Sevilla/22.00)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'ndaki son maçında Türk Telekom, deplasmanda Fransa'nın SIG Strasbourg takımıyla karşılaşacak.

(Strasbourg/19.30)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Çankaya Üniversitesi, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu konuk edecek.

(Ankara/16.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonun belirleneceği 1-4 etabının yarı final üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA, karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00)

8- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Muratpaşa Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor arasındaki ikinci maçlar oynanacak.

(Antalya/17.00/İstanbul/19.00)

9- Türk Milli Takımlarının da mücadele ettiği 2021 Avrupa Halter Şampiyonası'na Rusya'da devam edilecek. Şampiyonanın beşinci gününde kadınlarda 71, erkeklerde 81 kiloda yarışmalar yapılacak.

(Moskova/17.00)

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Mustafa Şentop, Şeref Malkoç, Ombudsman, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 7 Nisan 2021 - Son Dakika


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