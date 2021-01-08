GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ocak 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesi sergisinin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır Valiliğini ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı Diyarbakır-Ergani- Elazığ yolundaki Deve Geçidi Köprüsü Açılış Törenine katılacak.

(Diyarbakır/11.30/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunun Donald Trump destekçileri tarafından basılmasının yansımaları izleniyor.

(Washington)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinliklerinde Sarıkamış yürüyüşüne, Sarıkamış Gençlik Merkezi ve kardan heykeller açılış törenlerine katılacak. Her iki bakan ardından, Iğdır Valiliğine ziyaret gerçekleştirecek.

(Kars/11.00-13.20/Iğdır/14.30)

2- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Antalya Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Antalya/10.00)

3- Süper Lig'in 18. haftası Demir Grup Sivasspor- Gaziantep FK, Hes Kablo Kayserispor- Yeni Malatyaspor, Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor ve Galatasaray- Gençlerbirliği maçlarıyla başlayacak.

(Sivas/13.30/Kayseri/İzmir/16.00/İstanbul/19.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Pınar Karşıyaka, OGM Ormanspor- Fenerbahçe Beko, TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş- Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla açılacak.

(Muğla/13.00/Ankara/15.15/Bursa/17.30/İstanbul/20.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası Galatasaray- Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş HDI Sigorta-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-OGM Ormanspor, İzmit Belediyespor- Samsun Canik Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare ve Nesibe Aydın-Fenerbahçe Öznur Kablo maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/15.30/Adana/14.30/Kocaeli/15.00/Hatay/15.30/Ankara/16.00)

6- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki 3. maçında deplasmanda Polonya ile karşılaşacak.

(Plock/22.00)

7- Kastamonu Belediyespor, Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Polonya'nın MKS Perla Lublin takımını konuk edecek.

(Kastamonu/18.00)

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