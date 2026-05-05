Güney Kore gemisinde gizemli patlama! Trump saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu

Hürmüz Boğazı’nda Güney Kore tarafından işletilen bir yük gemisinde patlama ve yangın meydana geldi. Olayın nedeni araştırılırken, ABD Başkanı Donald Trump saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu.

PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Panama bayraklı ve HMM şirketi tarafından işletilen “HMM Namu” adlı gemide pazartesi günü patlama ve yangın yaşandığını açıkladı. Olay sırasında geminin boş olduğu ve demirli halde bulunduğu belirtildi.

CAN KAYBI YOK

Yetkililer, yangının söndürüldüğünü ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu. 35 bin tonluk gemide bulunan 24 mürettebatın gemide kalmaya devam ettiği bildirildi. Geminin hasar tespiti ve onarım için yakın bir limana çekileceği ifade edildi.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının makine dairesinde çıktığı belirtilirken, olayın bir saldırı, sürüklenen deniz mayını ya da başka bir dış etken kaynaklı olup olmadığının araştırıldığı açıklandı.

TRUMP’TAN İRAN’A SUÇLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İran’ın gemiye ve diğer hedeflere ateş açtığını öne sürdü. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilere eşlik edilmesi için başlatılan girişime Güney Kore’nin de katılabileceğini söyledi.

BÖLGEDE ALARM DURUMU

Olay sonrası Güney Kore hükümeti, bölgede bulunan gemilerinden daha güvenli noktalara çekilmelerini istedi. Hürmüz çevresinde 26 Güney Kore bayraklı geminin mahsur kaldığı bildirildi.

KOALİSYON TARTIŞMASI GÜNDEMDE

Güney Kore, daha önce ABD’nin Hürmüz’de güvenli geçiş için uluslararası deniz gücü oluşturma çağrısını değerlendireceğini açıklamış, ancak böyle bir adımın parlamentonun onayını gerektirdiğini vurgulamıştı.