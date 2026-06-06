Güney Kore’de seçim hilesi iddiaları sokakları karıştırdı: Binlerce kişi meydanlarda - Son Dakika
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Güney Kore’de seçim hilesi iddiaları sokakları karıştırdı: Binlerce kişi meydanlarda

06.06.2026 21:17
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Güney Kore’de seçimlerin ardından yükselen hile iddiaları ülkeyi hareketlendirdi. Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı’nın istifasına rağmen öfkesi dinmeyen binlerce kişi, Seul başta olmak üzere birçok kentte meydanlara çıkarak seçim sürecinin yeniden incelenmesini ve oy sayımının durdurulmasını talep etti.

Güney Kore’de 3 Haziran’da gerçekleştirilen yerel seçimler ve parlamento ara seçimlerinin ardından başlayan tartışmalar, ülke genelinde protestolara dönüştü. Başkent Seul başta olmak üzere birçok noktada binlerce kişi, seçim sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla meydanlarda toplandı.

Güney Kore’de seçim hilesi iddiaları sokakları karıştırdı: Binlerce kişi meydanlarda

Krizin fitilini, bazı seçim merkezlerinde yaşanan oy pusulası yetersizliği ve seçim güvenliğine ilişkin ortaya atılan iddialar ateşledi. Tepkilerin büyümesi üzerine Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Roh Tae-ak görevinden istifa ettiğini açıklasa da bu adım kamuoyundaki öfkeyi yatıştırmaya yetmedi.

Güney Kore’de seçim hilesi iddiaları sokakları karıştırdı: Binlerce kişi meydanlarda

"OY SAYIMINI DURDURUN" ÇAĞRISI 

Gece saatlerinde ellerinde Güney Kore bayrakları ve ışıklarla meydanları dolduran protestocular, seçim sonuçlarına ilişkin kapsamlı ve şeffaf bir inceleme talep etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kalabalığın organize bir şekilde sloganlar atarak ve ritim tutarak tepkisini dile getirdiği görüldü.

Güney Kore’de seçim hilesi iddiaları sokakları karıştırdı: Binlerce kişi meydanlarda

Göstericiler sık sık, "Halkın seçimini koruyalım", "Oy sayımını durdurun" ve  "Seçim komisyonu feshedilsin" sloganları attı. 

GÖZLER YETKİLİLERDE 

Protestocular, seçim sürecine ilişkin tüm iddiaların bağımsız şekilde araştırılmasını ve kamuoyunun tatmin olacağı şeffaf bir soruşturma yürütülmesini talep ediyor. Gösterilere katılan gruplar, seçim sistemine duyulan güven yeniden tesis edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Güney Kore'de seçim sonuçlarının ardından yükselen tansiyonun önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği ve hükümetin protestolara nasıl yanıt vereceği merakla takip ediliyor.

Güney Kore’de seçim hilesi iddiaları sokakları karıştırdı: Binlerce kişi meydanlardaGüney Kore’de seçim hilesi iddiaları sokakları karıştırdı: Binlerce kişi meydanlarda
Güney Kore’de seçim hilesi iddiaları sokakları karıştırdı: Binlerce kişi meydanlarda
Güney Kore’de seçim hilesi iddiaları sokakları karıştırdı: Binlerce kişi meydanlarda
Güney Kore’de seçim hilesi iddiaları sokakları karıştırdı: Binlerce kişi meydanlarda

Güney Kore, Seçim, Seul, Son Dakika

Son Dakika Güney Kore Güney Kore’de seçim hilesi iddiaları sokakları karıştırdı: Binlerce kişi meydanlarda - Son Dakika

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