Güngören\'de Bıçaklama Olayı: Provokatif Paylaşımlar Tutuklama Getirdi

20.01.2026 19:36
Güngören'de bıçaklanarak ölen Atlas Çağlayan ile ilgili provokatif paylaşımlar yapan 1 kişi tutuklandı.

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'la ilgili sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlara ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan şüphelilerle ilgili çalışmaları devam ediyor.

YENİ GÖZALTILAR VAR

Çalışmalarda, il dışından bu tür paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Ekiplerin çalışmalarının devamında, il dışında paylaşım yaptığı tespit edilen 1 zanlı daha yakalandı.

Paylaşımlar nedeniyle Adana'da yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınan 2 şüpheli, sulh ceza hakimliğine gönderildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimlik, şüphelilerden birinin tutuklanmasına, diğeri hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Yine provokatif paylaşım yapan 6 zanlı yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, A.E, Y.T ile S.T. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

