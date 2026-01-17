Atlas'ın annesini tehdit edenlere gözaltı kararı - Son Dakika
Atlas'ın annesini tehdit edenlere gözaltı kararı

17.01.2026 16:08
İstanbul Güngören'de "yan baktın" kavgasında 15 yaşındaki zanlı tarafından bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesine tehdit eden şahıslara yönelik resen soruşturma başlatıldı. Aileyi ölümle tehdit eden şahıslar hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta bir kafede "yan baktın" iddiasıyla başlayan tartışmada 15 yaşındaki zanlı tarafından bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın (17) annesine tehdit mesajları atıldı. Acılı anne Gülhan Ünlü, "Bugün tehdit mesajları almaya başladım. Mesajlarda aynen şu yazıyor, 'Oğlun Atlas'ı öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz.' Bu tehditlere boyun eğmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

TEHDİT EDEN ŞAHISLARA GÖZALTI KARARI

Atlas Çağlayan'ın, aile bireylerine tehdit mesajları gönderen şahıslara yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. Aileyi ölümle tehdit eden şahıslara gözaltı kararı verildi.

VALİ GÜL AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Atlas Çağlayan'ın ailesini Güngören'deki evinde ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül "Başsağlığı dileklerimiz ilettik. Hepimiz çok üzgünüz. Adli süreç devam ediyor. Başsağlığına geldik. Bunun ötesinde söyleyeceğimiz her şey ailenin acısını daha da derinleştirecek hem de olayı magazinleştirme niyetimiz de yok. Ciddi bir olay, acı bir olay. Dolayısıyla o ona bunu dedi, bu buna bunu dedi.. Bunların kimseye faydası da yok. Emniyetimiz adliyemiz süreci kararlılıkla devam ettiriyor. Suçluların hak ettikleri cezaya çarptırılmalarıyla ilgili de sürecin sonunda hep birlikte göreceğiz" dedi.

"BU İNSANLAR 25 YAŞINDA OLARAK İÇERİDEN ÇIKACAKLAR"

Anne Gülhan Ünlü, "Destekleri için herkese teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'nin arkamda olduğunu, yalnız bırakmayacaklarını biliyorum. Bu yaştaki çocukların ailelerinin de bu durumdan sorumlu olduğunu düşünüyorum. Eğer aileler kendileri ceza alırlarsa bu korkuyla en azından bizler gibi ailelerin canlarını yakmazlar. Çünkü onlar kendilerini düşünüyorlar, onlar kendi çocuklarını bile düşünmüyorlar. Benim çocuğumun canı yandı, benim çocuğum öldü, benim canım yandı, başka ailelerin canı yansın istemiyorum. O yüzden 10 yıl sonra bu insanlar 25 yaşında olarak çıkacak. 25 yaşında bir insanı hiç zapt edemeyecekler. 15 yaşındaki bir insanı zapt edemeyen, 25 yaşında kim bilir neler yapacak. Bu çok büyük bir tehlike. Bunlar çocuk değiller, bunlar normal insanlar değiller. Bunları halkın içerisine karıştırmayın. Sahip çıkalım çocuklarımıza lütfen" ifadelerini kullandı.

"YASEMİN MİNGUZZİ İLE GÖRÜŞTÜM ZİYARETE GELECEK"

Gülhan Ünlü, "Yasemin Hanım ile görüştüm, yüz yüze de görüşeceğiz. Kendisi müsait olduğu zaman gelecek. Yine aynı vaka kendini parçaladı. Benim oğlumun başına geldi, 24 yıl ya, 24 yıl hiçbir şey değil. Hiç alınan karar o kadar az ki, 24 yıl hangi anneye yeter? O canilere 'insan' bile diyemem, o canilerin gün yüzü görmemesi lazım. Atlas'tan sonra bir başkasının olmasını istemiyorsanız onlara bir daha gün yüzü göstermemeniz gerekiyor. Sadece adalet, tek istediğimiz bu. Adalet yerini bulsun ama zamanında bulsun. Zamanında olmayan adalet, adalet midir diye soruyorum ben burada" şeklinde konuştu.

"TEHDİT MESAJLARI KONUSU EMNİYETTE"

Kendilerine yöneltilen tehdit mesajları iddiasına ilişkin konuşan Hala Şaziye Pamuk, "Emniyet ilgileniyor. Onlarla ilgili bizim çok fazla bir bilgimiz yok. O konu tamamen emniyette. Emniyetimizin her konuda bilgisi var, desteği var bize, Allah razı olsun. Siber Ağ ilgileniyor. Biz bundan başka bir şey bilmiyoruz şu an" diye konuştu.

"'NE BAKIYORDUN' DEDİ, BIÇAĞI KARNINA BİR KEZ VURDUM"

Tutuklanan 15 yaşındaki katil zanlısı E.Ç., savcılık ifadesinde, "Ben olay tarihinde A.A.H., S.Y., ve M. isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören'de bulunan bir kafeye gittim. Arkadaşlarımla birlikte kafeden çıktım. Kafenin önünde olduğum, başka bir grup içinde bulunan olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan bana 'ne bakıyorsun' diyerek küfretti. Üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar. Yanımda bulunan arkadaşlar da beni darp ederek hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.A.H., bana bıçağı vermemi söyledi ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. Arkadaşım da bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önce Atlas Çağlayan'ı tanımam suçlamaları anlattığım hali ile kabul ederim" dedi.

Kaynak: İHA

