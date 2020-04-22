Güray Vural: Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum - Son Dakika
Son Dakika Spor Güray Vural: Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum - Son Dakika Spor

Güray Vural: Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum

6 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli oyuncusu Güray Vural, Süper Lig'in son 8 haftasından kariyerindeki en unutulmaz ana, Gaziantep FK'nın hedeflerinden kariyerinde onu en çok etkileyen teknik adamlara kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Güray Vural: Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli oyuncusu Güray Vural, Süper Lig'in son 8 haftasından kariyerindeki en unutulmaz ana, Gaziantep FK'nın hedeflerinden kariyerinde onu en çok etkileyen teknik adamlara kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.


"TÜM TAKIM VİDEO KONFERANS YOLUYLA HAZIRLIKLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"


Koronavirüs nedeniyle zor bir dönem geçirildiğini dile getiren Vural, "Herkes gibi koronavirüs bizleri de olumsuz etkiledi. İnşallah hem dünya hem de ülke olarak bu virüsü atlatacağımıza inanıyorum. Antrenmanları bireysel olarak elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Yardımcı hocamızın bize hazırladığı 40-45 dakikalık bir idman programı var. Konferans halinde takım arkadaşlarımla birlikte onu yapıyoruz. Ayrıca izinle birlikte tesislere giderek koşu yaparak kendimi hazır tutmaya çalışıyorum" dedi.


"HEM PSİKOLOJİK, HEM DE FİZİKSEL OLARAK ZORLANACAĞIZ"


Süper Lig'in kalan 8 haftasının futbolcuları zorlayacağını söyleyen Güray Vural, "8 hafta kaldı. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak zorlanacağımızı düşünüyorum. Yaklaşık 45 gün bir ara oldu. Bu sürecin uzama ihtimali de var. Hem hazırlanma, hem de psikolojik, hem de fiziksel anlamda bu dönem bizi zorlayacaktır" diye konuştu.


"ÖNÜMÜZDEKİ SENE GAZİANTEP AVRUPA KUPALARINA OYNAYACAKTIR"


Gaziantep Futbol Kulübü'nün profesyonelce yönetildiğin belirten tecrübeli oyuncu, "Gaziantep Futbol Kulübü çok rahat bir kulüp. Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyet ve oyuncular olarak yeni bir takımız. Önemli isimler aramıza katıldı. İyi bir takım oluşturduk. Zor bir dönemdi. Takımın Süper Lig'e yeni çıkmış ve yeni oyunculardan kurulu bir takım olmasından dolayı. Birçok oyuncu giderken yerlerine de yeni oyuncular geldi ve beklenenden çok daha iyi bir performans gösterildi. Şu an ligde iyi bir konumdayız. Ligler başlayınca da bu konumumuzu koruyacağımızı düşünüyorum. Çok iyi yönetilen bir kulüp. Başkanımız, yöneticilerimiz maddi ve manevi olarak her türlü desteği bize sunmaya çalışıyorlar. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak zor. Ligin kalan 8 haftası da oynandıktan sonra önümüzdeki sene çok daha iyi olacaktır. Kurulu ve birbirimiz iyi tanıyan bir takımız. Takviyeler de olacaktır. Seneye Avrupa kupalarına oynayacak bir takım olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


"SUMUDICA LİGİN EN İYİ HOCALARINDAN"


Kırmızı siyahlı takımın teknik direktörü Marius Sumudica'dan da övgüyle bahseden Vural, "Sumudica'yı önceden de tanıyan birisiyim. Kayserispor'da da 1 yıl birlikte çalışmıştım. Neşeli, disiplinli ve işine saygısı olan bir teknik adam. Futbolcularla ikili diyalogları çok iyi. Herkesle yakından ilgileniyor. Süper Lig'de sıralamaya koyarsak iyiler arasında alabilecek bir hoca. Hem sistem hem taktik hem de karakter olarak hocalardan" şeklinde konuştu.


"TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLMASINI ÇOK İSTİYORUM"


Süper Lig'de Anadolu'dan yeni bir şampiyonun çıkabileceğini söyleyen Güray Vural, "Anadolu'dan yeni şampiyonlar çıkabilir. Eskiden 4 büyükler iç sahada ve deplasmanda Anadolu takımlarını rahat yenebiliyordu. Şu an ise hem iç sahada hem de deplasmanda zorlanıyorlar. Bu sezon Sivasspor ve Trabzonspor örneği var. Son ana kadar yarışı kovalayacak takımlar. Başakşehir örneği de var. Trabzonspor'da forma giydiğim için tabii ki de Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum. İnşallah bu sezon hedeflerine ulaşırlar" açıklamasında bulundu.


"EN ÖNEMLİ GOLLERİM FENERBAHÇE'YE KARŞI ATTIĞIM 2 GOL"


Kariyerinde en önemli gördüğü gollerini Fenerbahçe'ye karşı kaydettiğini dile getiren Vural, "Birçok golüm ve asistim var ancak hem Akhisarspor hem de Kayserispor forması ile Fenerbahçe'ye attığım golleri söyleyebilirim" dedi.


"EN ÜST SEVİYEDE FUTBOLUMU SÜRDÜRMEK İSTİYORUM"


Bugüne kadar Avrupa'dan teklif almadığını anlatan deneyimli oyuncu, "Avrupa'ya gitmeyi çok düşündüm ama böyle bir teklif gelmedi. Teklif gelseydi hiç düşünmeden kabul ederdim. Yaşım artık 32 ve artık yurt dışına gitmem zor. Süper Lig'de giyebildiğim kadar forma giyerek en üst sevide futbol hayatımı devam ettirmek istiyorum" diye konuştu.


"EN ÇOK ETKİLENDİĞİM FUTBOLCU YUSUF ŞİMŞEK"


Kariyeri boyunca çok iyi futbolcularla oynadığını kaydeden Güray Vural, "Birçok iyi oyuncuyla oynadım ama beni en çok etkileyen isim Yusuf Şimşek oldu. Denizlispor'da yeni profesyonel olduğum dönemde birlikte oynadık. Oyunu beni çok etkiliyordu ve birçok kişinin de aynı görüşte olduğunu düşünüyorum" dedi.


"SERGEN YALÇIN, HAMZA HAMZAOĞLU, SUMUDİCA VE GÜVENÇ KURTAR KARİYERİMDE ÖNEMLİ HOCALAR"


Çok sayıda teknik adamla çalıştığını da belirten Vural, "Çok fazla hocayla çalıştım. Sergen Yalçın, Hamza Hamzaoğlu, Sumudica ve beni ilk profesyonel yapan Güvenç Kurtar benim için önemli hocalar. Hem kariyerimde önemli hocalar hem de kariyerimde ilerleme kaydettiğim hocalar. Roberto Carlos'u da bu isimlerin arasında sayabilirim" ifadelerini kullandı.


"AKHİSARSPOR İLE AVRUPA LİGİ'NDE OYNAMAK GURUR VERİCİYDİ"


Akhisarspor ile UEFA Avrupa Ligi'nde forma giymenin kariyerinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Güray Vural, "Akhisaspor ile Avrupa Ligi'nde Sevilla ve Standard Liege gibi takımlara karşı oynamak hem benim hem de takım için gurur vericiydi. Önemli yıldızlara karşı oynamak benim için gurur vericiydi. Hayatımda unutmayacağım anlardan biriydi" dedi.


Güray Vural, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:07 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek Eşinin boğazını kesen cani, 5 ay sonra serbest kalıp 9 yaşındaki kızını öldürdü Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı         
21:39
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu         
21:29
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü         
20:55
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi         
20:44
Bakan Koca, New York Times'ın Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi         
20:41
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz         
20:29
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi         
19:53
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor         
19:49
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı         
19:10
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı         
19:04
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek         
19:01
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık         
18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü         
18:25
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi         
18:12
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı         
18:12
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma         
18:02
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık         
17:57
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
17:54
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar" karikatürü         
17:54
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı         
17:51
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi         
17:37
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak         
17:16
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir         
17:11
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı         
17:07
350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam 350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam         
17:07
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:02
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu         
17:00
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi         
17:00
Son Dakika: İran'dan Trump'ın Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın         
16:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 21:52:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güray Vural: Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]