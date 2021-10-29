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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2021 12:07

Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak, Kocaeli ve Bartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak, Kocaeli ve Bartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

Türk milletinin, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan ettiğini vurgulayan Kaldırım, şunları söyledi:

"Bu aziz vatanı bize vatan yapan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükununu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek, şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle; gazilerimizi şükranla anıyor, Sakaryalı hemşerilerimizin ve bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyorum."

Törene Garnizon Komutanı Piyade Albay Fahri Can Çağlar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, belediye başkanları, gaziler, emniyet güçleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Tören, iki öğrencinin şiir okuması ve tören geçidinin ardından sona erdi.

Düzce

Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla Valilik Meydanı'ndaki Anıtpark'ta düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Düzce Valisi Cevdet Atay, cumhuriyetin 98. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi.

Gurur ve mutluluk yaşadıklarını belirten Atay, "Bu gün mazlum devletlerin sesi olan bir devletimiz varsa cumhuriyetimizi kuran milli ruh, milli şuur ve milli duruş sayesindedir." dedi.

Tören, Düzce Gençlik Spor İl Müdürlüğü karate ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri, Düzce Belediyesi Mehter Takımının marşları ve tören geçidiyle son buldu.

Bolu

Bolu'da Valilik Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşma yapan Bolu Vali Vekili İlhan Turgut, cumhuriyetin 98. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi.

Tören, düzenlenen şiir kompozisyon ve spor dallarındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi ve Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle devam etti.

Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Asayiş Komando Bölüğünde görevli komandoların yürüyüşü vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta Vali Mustafa Tutulmaz'ın tebrikleri kabulüyle başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Madenci Anıtı önündeki törenle devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Bayramı'nı büyük coşku, sevinç ve heyecanla kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tutulmaz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bağımsızlık, özgürlük ve kurtuluş mücadelesinin başarıyla yürütüldüğünü, tarihin akışını değiştiren büyük bir zaferle taçlandırılan bu zorlu mücadele sonucunda büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğunu ifade etti.

Şiirlerin okunmasının ardından tören, çeşitli etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, halk oyunları ve mehteran takımı gösterisi ve kortej yürüyüşüyle sona erdi.

Kocaeli

Kocaeli'de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı töreninde, Vali Seddar Yavuz ile Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, askeri araçtan vatandaşları selamladı.

Daha sonra, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü tarafından gösteri sunuldu. Şiir dinletisiyle devam eden tören, geçit merasiminin ardından sona erdi.

Karabük

Karabük'te Vali Fuat Gürel'in tebrikleri kabulüyle başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kent Meydanı'ndaki törenle devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Vali Gürel, başta cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle yad etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, çeşitli spor ve halk oyunları gösterisi sunuldu, kahramanlık türkülerinin yer aldığı konser düzenlendi. Kutlamalar tören geçişiyle son buldu.

Törene, Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, diğer protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bartın

Bartın Valisi Sinan Güner, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında makamında tebrikleri kabul etti. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Güner, yaptığı konuşmada, cumhuriyetin ulu bir çınar olma yolunda büyümesine, gelişmesine devam ettiğini söyledi.

Bugün Türkiye Cumhuriyetinin bir yandan köklerine daha sıkı sarılan, diğer yandan semaya doğru daha fazla yükselen, kendi gövdesiyle birlikte geniş bir alanda güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlet olduğuna vurgu yapan Güner, şöyle dedi:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde, aynı zamanda 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz. Türkiye, demokrasi ve kalkınma mücadelesini, darbelerden, vesayetin tasallutuna ve terörle mücadeleye kadar birçok engeli aşarak sürdürmüş bir ülkedir. Cumhuriyetimizi kurarak pek çok mazlum milletin gönlüne bağımsızlık ateşini düşüren ülkemiz, bugün de yürütülen mücadeleyle kalbi ve gözü üzerimizde olan nice mazlumlara, mağdurlara umut veriyor. Yaşadıklarımız bize gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecektir."

Bartın Belediyesi halk oyunu ve engelli ritim grubunun gösteri sunması ve çeşitli sportif gösterilerin ardından tören, askeri birlik, polis ekipleri ve gazilerin geçit töreniyle tamamlandı.

Programa, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

İstiklal Marşı, Cumhuriyet, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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