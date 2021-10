29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - Son Dakika

Gaziantep'te bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, mesajında, Türk Milleti'nin yedi düvele karşı verdiği bağımsızlık mücadelesini, 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet ile taçlandırdığını ifade etti.

Sultan Alparslan'ın öncülüğünde 1071'de Anadolu'nun kapıları açıldığını vurgulayan Bakbak, şöyle devam etti:

"Malazgirt Ovası'nda ekilen medeniyet tohumları Osmanlı İmparatorluğu ile filizlenip, Osman Gazi'nin rüyasında gördüğü, gölgesi 3 kıtayı kaplayan ulu çınara dönüştü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, milletimizle omuz omza verdiği Kurtuluş Savaşımız ve akabinde ilan edilen Cumhuriyetimiz, Sultan Alparslan'dan Fatih Sultan Mehmet'e, Kanuni Sultan Süleyman'dan 2. Abdülhamid Han'a dek uzanan bağımsızlık zincirinin altın halkalarından birisidir. Değişen ve dönüşen dünyaya uyum sağlamak, asil milletimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak adına atılmış bu büyük adım, Türkiye Cumhuriyeti'ni bölgesel ve uluslararası arenada model bir ülke haline dönüştürmüştür."

AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan ise cumhuriyetin, asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesi olduğunu belirtti.

Milletin, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan ettiği gün olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti.:

"Bölgesel ve küresel önemi her geçen gün daha da belirginleşen Türkiye Cumhuriyeti'nin, sahip olduğu demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, gücü ve birikimi sayesinde yüzyıla damgasını vuracağına bütün kalbimle inanıyorum. Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, köklü bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan Milletimizden aldığımız güçle aydınlık yarınları birlikte inşa edeceğiz. Hiçbir ayrım gözetmeden ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bugün dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umut kapısı Türkiye'dir. Bu tarihi gün dolayısıyla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum."

AK Parti Milletvekili Nejat Koçer de milli mücadeleyle küllerinden yeniden doğan milletin büyük bir destan yazdığını, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla günümüz Türkiye'sinin temellerinin atıldığını kaydetti.

Koçer, Cumhuriyetin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "en büyük eserim" diyerek emanet ettiği en önemli değer olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetin 98. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Koçer, "Gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakabilmek adına ülkemiz ve milletimiz için her alanda daha çok çalışmaktan, üretmekten, gayretle başarıya ulaşmaktan ve bu yolda her türlü fedakarlıkta bulunmaktan bir an bile geri durmuyoruz. Bu sorumluk bilinciyle bizler modern ve güçlü bir Türkiye inşa etmek için siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik ve kültürel sahalar başta olmak üzer her alanda ilerlemek için büyük bir gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan ise cumhuriyetin, bağımsızlık ülküsü etrafında mutlak anlamda buluşan ve birleşen milletin, örneğine az rastlanır bir irade ve cesaret ile zafere ulaştırdığı Kurtuluş Savaşının neticesi olduğunu belirtti.

Her karışında şehit kanı bulunan, her köşesinde isimli isimsiz nice kahramanın kıvrılıp kefensiz yattığı cennet vatanın Cumhuriyet'in ilanıyla bahtının açıldığına dikkati çeken Taşdoğan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet'in ilanı büyük bir atılım, kutlu bir başlangıç olmuştur. Cumhuriyet, Türk milletinin kendi kaderine bizzat yön ve istikamet vermesini sağlayarak egemenliğin sahibini tescillemiştir. Aziz Milletimiz kurtuluş destanını şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla, Cumhuriyeti de bu gururla yaşamış ve yaşatmaya devam etmektedir. 29 Ekim 1923 tarihi diriliş ve yükseliş eşiğidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' sözleriyle mana ve muhtevasını özetlediği Türkiye Cumhuriyeti zalime korku, mazluma güven vermiş, milli birlik ve beraberliğin güvencesi haline gelmiştir. Türk milleti bundan 98 yıl önce tarihinin en büyük yeniden doğuşlarından birine imza atarak yedi düveli ve maşalarını önüne kattığı gibi vatan topraklarından sürüp çıkarmış, işgal planlarını, esaret projelerini yırtıp atmıştır. Bugün de aziz milletimiz Cumhuriyetle birlikte elde ettiği kazanımlara dört elle sarılmış küresel oyunlara gereken uyanıklığı göstermektedir."

Belediye başkanları

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk milletinin, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla, zaferle taçlandırdığını ifade etti.

Türk milletinin, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan ettiğini ifade eden Şahin, "Tek bayrak, tek millet, tek devlet anlayışıyla kurulan, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırılan Cumhuriyetimiz, Türk milletinin ebedi varlığı ile ilelebet devam edecektir. Bu günlerin sorumluları olarak bizler, 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç Cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal'in veciz bir şekilde ifade ettiği, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da tarihi şan ve şerefle dolu milletin, dünyaya kendi geleceğini belirleme iradesinden asla ödün vermeyeceğini haykırdığı Kurtuluş Savaşının ardından kurulan Cumhuriyetin, milletin varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesi olduğunu kaydetti.

Fadıloğlu, ülkeyi, sürekli olarak gelişen ve değişen dünyada hak ettiği konuma getirmek için milli ve manevi değerlere sahip çıkarak, demokrasisi, hukuk devleti normları, insan hak ve hürriyetleri, ekonomisi, sanayisi, eğitim düzeyi ve her bakımdan mutlu olduğu refah seviyesine ulaştırmak için bütün güçleriyle çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümüne erişmenin engin gururunu, onurunu, sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin Türk ulusu için bir dönüm noktası olduğunu, Cumhuriyetin korunmasının ödün vermeden yaşatılması gereken en değerli varlık olduğunu ifade eden Tahmazoğlu, "Türk Milleti kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ırk, dil, din farkı gözetmeksizin, Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan tüm unsurlarımızla birlikte barış ve huzur içerisinde geleceğe azimle yürüyerek, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ilelebet yaşatmak en büyük hedefimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

STK temsilcileri

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan da Türkiye Cumhuriyetini daha da güçlendirerek gelecek nesillere bırakmak için daha çok çalışmak gerektiğini ifade etti.

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ülke bütünlüğü üzerinde sürekli yeni oyunların sahneye konduğunu ve bundan sonra da konacağını dile getiren Kaplan, "Kurtuluş Savaşı'nda canları ve kanları pahasına savaşarak adeta bir kahramanlık destanı yazan ve bu toprakları bizlere vatan olarak bırakan atalarımızı şükran ve minnetle anıyoruz. Her türlü yokluğa ve yoksulluğa rağmen Kurtuluş Savaşını kazanan atalarımızın kurduğu Cumhuriyet bugün dünyada söz sahibi bir ülke haline geldi. Türkiye Cumhuriyetini daha da güçlendirerek gelecek nesillere bırakmak için daha çok çalışmalıyız. Toplum olarak birbirimizi daha çok sevmeli ve birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirmeliyiz. Milli mücadele ruhunu yaşatarak Cumhuriyetimizi güçlendirmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ise Türkiye'nin bulunduğu stratejik konumun yanı sıra sahip olduğu yeraltı ve yer üstü değerlere yönelik çeşitli senaryoların sürekli sahnelediğini, oynanan oyunların ancak milli birlik ve beraberlik içerisinde milli mücadele ruhuyla aşılabileceğine dikkati çekti.

Dünya genelinde ülkeler arasındaki çekişmenin arttığını dile getiren Çıkmaz, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, Cumhuriyetin kuruluşunun 98.yılında yaklaşık yüz yıl önce tek vücut olan milletin, aynı ruh ve inançla bundan sonraki süreçte de tek vücut olacağına ve bağımsızlığa, vatan topraklarına ve ülke bütünlüğüne yönelik oyunları her defasında bozacağına inancının sonsuz olduğunu ifade etti.

TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya da vatan toprağına yönelik düşmanca planların farklı senaryolarla her zaman çıkacağını, güçlü olmak, ülkeyi kalkındırmak, geliştirmek ve Cumhuriyeti değerleriyle birlikte korumanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin, bağımsızlığın tapusu olduğuna dikkati çeken Altunkaya, "Milli birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz, milli mücadele ruhumuzu yaşattığımız sürece 98 yıl önce büyük mücadelelerle kurulan Cumhuriyetimizi yarınlara daha güçlü taşıyabiliriz. Cumhuriyetimizi ve değerlerini korumak, geliştirmek ve yeni nesillere en iyi şekilde devretmek hepimizin ortak görevidir. Daha çok çalışacağız, bilim ışığında yürüyerek ülkemizi kalkındıracak, cumhuriyetimizi geliştirecek ve değerlerini koruyarak yeni nesillerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

OSB Başkanı Cengiz Şimşek ise Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu topraklarının büyük kısmının emperyalist devletlerce işgal edildiğini anımsatarak, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlattığı kurtuluş mücadelesinin sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğunu belirtti.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletin azim ve kararlılığıyla kurulan Cumhuriyetin, milletçe birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde neleri başarabileceğinin en önemli kanıtı olduğunu ifade etti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Cumhuriyetin aydınlık yolunda ilerlemeye, şanlı tarihten aldıkları güçle her alanda daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, aziz milletin tarihte eşi benzeri olmayan bir şahlanış ve büyük fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan destansı zaferlerin Cumhuriyet ile taçlandırıldığını ve Türk milletine emanet edildiğini belirterek, yüce Türk milletinin her bir ferdinin bu emanete layıkıyla sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı da 98 yıllık Cumhuriyet tarihinin, necip milletin en zor şartlarda dahi vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna nasıl kahramanca mücadele edileceğini tüm dünyaya gösterdiği örnek bir zaman dilimi olduğunu vurgulayarak, Cumhuriyetin hedefleri doğrultusunda yürümeyi kendilerine verilen en büyük görev olarak kabul ettiklerini, ilelebet koruyacaklarını belirtti.

Siyasi parti temsilcileri

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Cumhuriyetin 98. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını, milletin en zor şartlarda dahi mücadeleden vazgeçmediğini belirterek, kendilerine emanet edilen Cumhuriyeti ilelebet koruyacaklarını ifade etti.

CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bilhassa kimsesizlerin kimsesi" olarak nitelendirdiği Cumhuriyetin, hakkı, hukuku ve adaleti temel alan bir ruhla kurulduğunu, bu ruhun temelinde hür yaşama kararlılığını zincirlenemeyecek olan iradenin ifadesi olan ulusal Kurtuluş Savaşı olduğunu kaydetti.