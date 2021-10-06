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19 ilin dolandırıcısı jandarmanın kendisini tanımasıyla yakalandı - Son Dakika

19 ilin dolandırıcısı jandarmanın kendisini tanımasıyla yakalandı

06.10.2021 10:44

19 ilin dolandırıcısı jandarmanın kendisini tanımasıyla yakalandı Kendisine çok benzeyen arkadaşının ehliyetiyle dolaşan dolandırıcının kaçışı, onu tanıyan JASAT le karşılaşınca sona erdi Ülke genelindeki 19 ilde dolandırıcılık olayına karışan ve kesinleşmiş 17 hapis cezası ile aranan...

19 ilin dolandırıcısı jandarmanın kendisini tanımasıyla yakalandı

Kendisine çok benzeyen arkadaşının ehliyetiyle dolaşan dolandırıcının kaçışı, onu tanıyan JASAT le karşılaşınca sona erdi

DENİZLİ - Ülke genelindeki 19 ilde dolandırıcılık olayına karışan ve kesinleşmiş 17 hapis cezası ile aranan zanlının kaçışı, uygulama noktasında daha önceden kendisini gözaltına alan JASAT ile karşılaşınca sona erdi. Daha önce birçok kez olduğu gibi yine kendisine çok benzeyen arkadaşına ait sürücü belgesini gösteren uyanık dolandırıcı, bir jandarma personelinin kendisini tanımasıyla yakayı ele verdi.

Denizli'de İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Honaz İlçe Jandarma ekipleri, aranan şahıslara yönelik uygulama düzenledi. Bu esnada uygulama noktasında durdurulan bir şahıs, kimlik yerine Tolga A. adına düzenlenmiş bir sürücü belgesi gösterdi. Uygulama noktasında görevli bir JASAT personeli, 2018 yılında düzenlenen bir operasyonda gözaltına aldığı Erdoğan Ö'yü hemen tanıdı. Kendisine çok benzeyen arkadaşının kimliğini göstererek daha önce bir çok kez uygulama noktalarından geçen Erdoğan Ö'nün akıl almaz kaçış planı, kendisini tanıyan JASAT ile karşılaşınca sona ermiş oldu.

Gösterdiği sürücü belgesinin kendisine çok benzeyen bir arkadaşının olduğu anlaşılan Erdoğan Ö'nün 19 ilde suç kaydı olan ve Ege Bölgesinin en hızlı dolandırıcılarından birisi olduğu ortaya çıktı. Kütahya, Bursa, Denizli, Konya, Sivas, Bayburt, Antalya, Gümüşhane, Afyonkarahisar, Burdur, Mardin, Gaziantep, Erzurum, Bilecik, Manisa, Ankara, Ordu, Diyarbakır ve İzmir olmak üzere 19 ilde 10 farklı suçtan 47 olaya karıştığı tespit edilen Erdoğan Ö'nün 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Dada önce kendisini yakalayan JASAT ekibinin tanımasıyla yakayı ele veren Erdoğan Ö., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli makamlara sevk edildi. Erdoğan Ö'ye ehliyetini kullandıran arkadaşı hakkında da yasal işlem başlatıldı.

19 ilin dolandırıcısı jandarmanın kendisini tanımasıyla yakalandı
19 ilin dolandırıcısı jandarmanın kendisini tanımasıyla yakalandı
19 ilin dolandırıcısı jandarmanın kendisini tanımasıyla yakalandı
19 ilin dolandırıcısı jandarmanın kendisini tanımasıyla yakalandı
19 ilin dolandırıcısı jandarmanın kendisini tanımasıyla yakalandı
19 ilin dolandırıcısı jandarmanın kendisini tanımasıyla yakalandı
19 ilin dolandırıcısı jandarmanın kendisini tanımasıyla yakalandı
19 ilin dolandırıcısı jandarmanın kendisini tanımasıyla yakalandı

Togo Cumhuriyeti, Dolandırıcılık, Denizli, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 19 ilin dolandırıcısı jandarmanın kendisini tanımasıyla yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 19 ilin dolandırıcısı jandarmanın kendisini tanımasıyla yakalandı - Son Dakika
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