Üye Girişi
'Beyaz cennet' Uludağ'da hedef Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler - Son Dakika

'Beyaz cennet' Uludağ'da hedef Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler

24.10.2021 10:23
'Beyaz cennet' Uludağ'da hedef Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sezon öncesi hazırlıklar başladı.

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sezon öncesi hazırlıklar başladı. Rusya ve Ukrayna'dan yüksek talepler olduğunu belirten TÜRSAB Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, "Kışın, Bursa ve Uludağ'ın Rus turistlerden dolup taşmasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Doğal güzelliğiyle 'beyaz cennet' olarak adlandırılan Uludağ'da, kayak sezonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Toplam 17 otel ve tesis ile 5 bin yatak kapasitesinin bulunduğu Uludağ'da, sezonun aralık ayının ikinci yarısında başlatılması hedefleniyor.

Uludağ'a turist gelmesi için yurt dışı çalışmalarını yürüttüklerini belirten TÜRSAB Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, "Uludağ, sadece Türkiye'nin değil; dünyanın sayılı kayak merkezlerinden bir tanesi. Yurt dışında da oldukça ilgi ve talep gören bir destinasyon. Turizmciler olarak tabii daha farklı alanlarda ve ülkelerde de Uludağ ve Bursa ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu sene 15 Aralık'tan sonra kar yağışı da bekleniyor. Eğer kar yağışı, hava ve pistlerin durumunu uygun hale getirirse yoğun bir ilgiyle karşılaşacağımızı planlıyoruz. Bu doğrultuda da hazırlıklarımız devam ediyor. Geçen sene kar geç indi. 12 Ocak'tan sonra yağmaya başladı. Fakat buna rağmen Uludağ'da doluluk oranı rekor kırdı. Hem yurt içinden hem de yurt dışından ciddi bir talep gördü. Özellikle Rusya ve Ukrayna'dan turistlerimiz geldi. Bu sene sezon biraz daha erken başlayabilirse, rekoru tekrar egale etmiş olacağız. Bununla ilgili de yurt dışında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Uludağ pazarının en iyi müşterileri olan Ruslar, Ukraynalılar ile ve yeni pazar olan Hindistan ve Güney Amerika ülkelerinde çalışmalar yürütüyoruz. Hindistan ve Güney Amerika, belki bu sene için başlangıç yapabilir. Güney Amerika'dan çok az sayıda turist gelebilir ama Rusya ve Ukrayna'dan ciddi oranda satışlar olduğunu biliyoruz. Yurt içinden de yine Avrupa'ya gidemeyecek olan yerli turistler, Uludağ'a geleceklerdir. Çünkü pandemiden dolayı ülkelerin farklı sağlık politikaları nedeniyle vatandaşlarımızın yurt dışını değil de Uludağ'ı tercih edeceklerini düşünüyorum" diye konuştu.'4 MEVSİM ULUDAĞ BAŞLIKLI ÇALIŞMA YAPIYORUZ'Yazın da Uludağ'daki turizmi arttırmayı planladıklarını belirten Saraçoğlu, "Uludağ'ın sadece kış turizmi için değil, her mevsimde turist çekmesi için '4 Mevsim Uludağ' başlıklı çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda Bursa'daki kamu kurumları Büyükşehir Belediyesi ve diğer turizmci paydaşlarımızla birlikte Uludağ'ı kamp, karavan, doğa turizmi ve günübirlik konaklamaların yapılmasını arzu ediyoruz. Çünkü insanlar metropollerde yoruluyor. En büyük avantajımız; Uludağ ve Bursa'nın, İzmir, İstanbul ve Ankara üçgeninin tam ortasında yer alması. Yazın Antalya ve sahil şeridi ağırlıklı olarak Rus turistlerden oluşmakta. Kışın, Bursa ve Uludağ'ın Rus turistlerden dolup taşmasını sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.'REZERVASYONLAR BAŞLADI'

Ağaoğlu Otel Genel Müdürü Murat Pınarcı, "Bu sene 17 Aralık tarihi itibarıyla hizmete giriyoruz. Bu sene de pandemi kuralları geçerli olacak. Geçen sene güzel bir sezon yaşadık. Bu sezon da aynı şekilde geçirmeyi planlıyoruz. Pandemiden henüz kurtulmadık. Ama aşılarla birlikte biraz rahatlık söz konusu. Bu sene geçen seneye göre, insanlar daha da rahatladı. Rezervasyonlar iyi gitmeye başladı. Geçen sene son dakika satışları çok fazlaydı. Bu sene daha önceden rezervasyonlar başladı. Pandemi ile birlikte ister istemez kurallar da değişti. Eski sisteme tam olarak girmedik ama yavaş yavaş eskiye dönme sinyalleri var. Bu sene geçen seneye göre, daha soğuk olacak. Karlı günler bekliyoruz inşallah" dedi.


'Beyaz cennet' Uludağ'da hedef Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler
'Beyaz cennet' Uludağ'da hedef Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler
'Beyaz cennet' Uludağ'da hedef Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler
'Beyaz cennet' Uludağ'da hedef Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler
'Beyaz cennet' Uludağ'da hedef Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler
'Beyaz cennet' Uludağ'da hedef Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler
'Beyaz cennet' Uludağ'da hedef Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler
'Beyaz cennet' Uludağ'da hedef Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler
'Beyaz cennet' Uludağ'da hedef Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler
'Beyaz cennet' Uludağ'da hedef Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler

Antalya, Uludağ, Bursa, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Beyaz cennet' Uludağ'da hedef Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira 10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar 10:27 Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi 10:21 İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi
Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada 10:12 Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı 10:08 Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Bildiride imzası olan 4 ülkeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 07:19 Bildiride imzası olan 4 ülkeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" talimatına ilk yorum
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp 01:11 Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye 20:34 Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı

Son Dakika Haberleri
10:23 Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü
10:20 İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi
10:18 Erdoğan'ın masasındaki şaşırtan anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var
10:15 Bakan Süleyman Soylu, "Gözlerimle gördüm" diyerek Diyarbakır'da yaşanan büyük değişimi anlattı
10:13 Psikologdan dehşete düşüren itiraf! 100'den fazla hastasına intihara sürükleyen ilaç vermiş
10:11 Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada
10:10 Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı
10:07 Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı
10:04 Tepki çeken olay! Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftar gözaltında
10:02 Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor
Çocuğunu alevlerden kurtarmak isteyen baba, yanan evin içine daldı Çocuğunu alevlerden kurtarmak isteyen baba, yanan evin içine daldı         
10:33
Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli         
10:29
Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü         
10:23
Erdoğan'ın masasındaki şaşırtan anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var Erdoğan'ın masasındaki şaşırtan anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var         
10:18
Seren Serengil, Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı         
10:10
Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor         
10:03
Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı         
02:00
Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını "ayaklı galericiler" yükseltiyor         
23:04
Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı         
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
17:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 10:38:13. #1.11#
SON DAKİKA: 'Beyaz cennet' Uludağ'da hedef Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement