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Depreme karşı güçlendirilen Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı - Son Dakika

Depreme karşı güçlendirilen Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı

15.10.2021 15:02
Depreme karşı güçlendirilen Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin pandemi sürecinde normalleşmesi için mutlaka eğitim sisteminin normalleşmesi gerektiğini, başlangıçtaki kararlılıklarının arkasında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Okulları yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız sıklıkla ifade ettiğim...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin pandemi sürecinde normalleşmesi için mutlaka eğitim sisteminin normalleşmesi gerektiğini, başlangıçtaki kararlılıklarının arkasında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Okulları yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız sıklıkla ifade ettiğim gibi öğretmenlerimizin aşılama oranıdır. Bugün itibariyle 1. doz aşısı olan öğretmen oranımız yüzde 93'tür" dedi.

Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, depreme karşı güçlendirilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, diğer yetkililer ve öğrencilerin katıldığı açılış töreni düzenlendi.

Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada kuruluşunda 2. Abdülhamid'in büyük emeği olan kadim ve geleneği olan bir okulda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bu okulun şu ana kadar 30 bin öğrenciyi mezun ettiğini, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden çok sayıda bürokrat, iş dünyasının temsilcileri ve sanayinin güçlü insan kaynağının mezun olduğunu anlatan Özer, mezunlara, öğretmenlere ve gençlere uzun ömürler diledi.

"Eğitime yüz yüze devam etmeliyiz"

Yüz yüze eğitim ve öğretiminin önemine dikkati çeken Özer, "6 Eylül'de eğitim ve öğretime başladık. Sıklıkla ifade ettiğim gibi eğitim bir ülkenin inşasında ve beşeri sermayesinin yetişmesinde önemli unsurdur. Dolayısıyla açılması gereken ilk ve kapatılması gereken de en son yerlerdir. Okulların açık olması sadece bir eğitim değil aynı zamanda bir Milli Güvenlik meselesidir. 1,5 yıllık arada okulların kapanmasından en fazla etkilenen dezavantajlı kesimlerdir. Dolayısıyla eğitimde fırsat eşitliğini merkeze koyacaksak mutlaka tüm önlemleri alarak eğitime yüz yüze devam etmeliyiz." diye konuştu.

"Başlangıçtaki kararlığımızın arkasında olmaya devam ediyoruz"

Eğitimde 6 haftayı geride bıraktıklarını belirten Bakan Özer, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'nin eğitim sistemi devasa bir eğitim sistemidir. 18 milyon öğrencisi, 1,2 milyon öğretmeni, 100 binin üzerinde çalışanı ile yaklaşık 20 milyonluk kitleyi dolaylı olarak tüm Türkiye'nin tamamını etkileyen bir sisteme sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı kapasitesi Türkiye'nin örneklemi değil evrenidir. Türkiye'nin Kovid-19 (pandemi) sürecinde normalleşmesi için mutlaka eğitim sisteminin normalleşmesi gerekir. Başlangıçtaki kararlığımızın arkasında olmaya devam ediyoruz."

57 bin 108'i devlet okulu olmak üzere sistemde 71 bin 320 okulları olduğunu aktaran Bakan Özer, şöyle devam etti:

"Bugün itibariyle 6. haftayı tamamladık, tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. 71 bin 320 okulumuzda 850 bin derslik vardır, 1 milyona yakın dersliğimiz var. Bugün itibariyle bu dersliklerden 4 bin 25 tanesi yüz yüze eğitime ara vermiştir. Yani oran yüzde 1'in çok altındadır. Cumartesi günü 4 bin 25'den 1132, pazar günü de 1015'inin karantina süresi dolmaktadır. Dolayısıyla Pazartesi günü bu sınıflardan 2 bin 147'si eğitime devam edecektir. Yani sistemin merkezi, okulların açık kalması esası üzerine yürümektedir. Bu kararlılığımızı sonuna kadar devam ettireceğiz."

Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak işleri tek başına yürütmediklerini, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda hazırlanan rehberler ve süreç yönetimiyle ilgili her türlü koordinasyonu yaptıklarını belirtti.

Öğretmenlerdeki aşılama oranları

Öğretmenlerdeki aşılama oranlarına ilişkin bilgileri de paylaşan Bakan Özer, "Okulları yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız sıklıkla ifade ettiğim gibi öğretmenlerimizin aşılama oranıdır. Bugün itibariyle 1. doz aşısı olan öğretmen oranımız yüzde 93'tür. 2. doz aşısını olan öğretmen oranımız yüzde 86, aynı zamanda aşı olmayıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 5'tir. Yani 2 doz aşısı olmuş ve antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 91'dir. Bu oran Türkiye'nin ortalamasından çok yüksek olduğu gibi kıta Avrupa'sında, Finlandiya, İsveç, Almanya gibi geçen bir buçuk yılda okullarını açık tutan ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranından bile yüksektir." diye konuştu.

2002 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitimde inanılmaz yatırımların yapıldığına işaret eden Bakan Özer, şunları söyledi:

"2002 yılında 500 bin öğretmen varken eğitim sistemimizde 1,2 milyonluk bir banda gelmiş bulunuyoruz. Bu da öğretmen başına düşen öğrenci sıralaması OECD sıralamasına yaklaşmış bulunuyor. 2002 yılında okul öncesine erişim 300 bin'ler seviyesinde iken şu anda 1,3 milyon seviyesine gelmiştir. Yüzde 71'lik bir orana ulaşmışız. Eğitimde başarısız bir ülke değil çok mesafe aldık ama daha gidecek çok yolumuz var. İstanbul'a 100 tane daha yeni anaokulu yapıyoruz. İnşallah yıl içinde bitireceğiz."

Okullar depreme karşı güçlendiriliyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Haydarpaşa Mesleki Teknik Anadolu lisesinin tarihini anlatarak başladığı konuşmasında, "Bu köklü eğitim kurumu 62 yıldır İstanbul'da gençlerimizi geleceğe hazırlıyor. 30 binin üzerinde mezunu var. Bu geniş alan içinde 14 binamız var. Bu 14 binanın 5'i yıkıldı ve tekrar yapıldı. 9'u yapılan bilimsel deprem etütlerinde güçlendirilme ile yeterli görüldü ve onlar da güçlendirildi. Girişteki sağ taraftaki binamızın da kurul kararları çıkarıldı. Restorasyon projeleri kurula onaylatıldı. 2021 ihale öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Dün akşam itibariyle biz ihale onayını da imzaladık, en kısa zamanda orayı da restorasyon yapacağız. Ecdadın bizlere emanet o eser o okulumuza en güzel şekilde sizlere armağan edeceğiz." şeklinde konuştu.

İstanbul'da 1999 yılında büyük bir deprem olduğunu hatırlatan Vali Yerlikaya, okulların depreme karşı güçlendirilmesiyle ilgili kapsamlı çalışmalar ve projeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Vali Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da 1999 ve öncesinde 1322 okulumuz var. Bu okullarımız eski yapı teknolojileri ve yönetmelik kurallarına göre dizayn edildiği, biz bunları riskli gördüğümüz için, bilim insanları ve üniversitelerin rehberliğinde, içinde bulunduğumuz Haydarpaşa Mesleki Anadolu Teknik Lisesi'nde olduğu gibi, hepsinin tek tek deprem dayanıklılığını ve etütlerini yaptık. Rapora göre güçlendirme kararı çıkarsa güçlendirme, yıkalım yeniden yapalım dediğimiz zaman o rapor çıktığı zaman buradaki 5 binada olduğu gibi yıktık ve yeniden yaptık. İstanbul'da 356 okul yıkıldı ve yeniden yapıldı. 736 okul güçlendirildi. Bu okullardan 1100'e yakın okul kaldı. Geriye kalan okullar için 25 yıllık kredi sözleşmesi imzalandı. Bu okulları da tıpkı Haydarpaşa Mesleki Anadolu Teknik Lisesi gibi yapıp İstanbul'a güvenli ve dirençli hizmet veren okullar haline getireceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Özer, Vali Yerlikaya ve protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesilerek depreme karşı güçlendirilen Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hizmete açıldı.

Depreme karşı güçlendirilen Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı
Depreme karşı güçlendirilen Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı
Depreme karşı güçlendirilen Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı
Depreme karşı güçlendirilen Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı
Depreme karşı güçlendirilen Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Haydarpaşa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depreme karşı güçlendirilen Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depreme karşı güçlendirilen Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı - Son Dakika
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