Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın açılışına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın açılışı TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop tarafından yapıldı.

Trakya Üniversitesi standını da ziyaret eden Prof. Dr. Mustafa Şentop, Rektör Tabakoğlu ve öğretim üyeleriyle bir araya geldi.

Hayata geçirdikleri çalışmaları nedeniyle Tabakoğlu nezdinde Trakya Üniversitesi'ne teşekkür eden Şentop, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Trakya Üniversitesi'nin faaliyetlerini yakından takip ettiğini ifade eden Şentop, en kısa sürede üniversite ve hastane bünyesinde hizmete alınan yeni birimlerin açılışını gerçekleştirmek üzere Trakya Üniversitesi'ni ziyaret edeceğini belirtti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un katılımlarından ve ziyaretlerinden büyük onur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Tabakoğlu da üniversiteye gösterdikleri yakın ilgi ve destek dolayısıyla teşekkür etti.

Keşan Trafik Eğitim Parkı protokolü imzalandı

İstanbul'da ziyaretlerde bulunan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ziyarette Keşan'a yapılacak olan Trafik Eğitim Parkı ile ilgili protokolü imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Sigorta Genel Müdürü Rifat Vefa Murteza'yı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünal ve Belediye Meclis Üyesi Şafak Uslu ile ziyaret eden Helvacıoğlu burada yapılacak olan Trafik Eğitim Parkı ile ilgili protokolü imzaladı.

Helvacıoğlu, projede emeği geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve Ankara Sigorta Yönetim Kurulu'na teşekkür etti.

Tesisin Keşan'a hayırlı olmasını dileyen Helvacıoğlu, "Çocuklarımız burada hem eğlenecek hem de trafik kurallarını öğrenecekler. Trafik güvenliği için çocuklarımızı doğru alışkanlıklarla donatacak, bilinçli sürücüler ve yayalar yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Keşan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Şenlik Programı düzenlendi

Keşan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Şenlik Programı düzenlendi

Keşan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Doğru Cevap Okulları işbirliğinde Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, programda yaptığı konuşmada, ülkede ve şehirde yaşanan tüm güzelliklerin, görülen birliktelik tablosunun geleceğe duyulan umut olduğunu belirtti.

Umudun ve güvenin teminatı olan gençlerin çok özel bir program hazırladığını aktaran Helvacıoğlu, "İnanın muhteşemler. Müthiş bir enerjileri var. Güç katıyorsunuz ve bizlere enerji veriyorsunuz. Sizin bu muhteşem iradeniz, bu güzel ülkenin, Keşan'ın ve bu yüce milletin geleceğinin teminatıdır. İşte tüm bu güzellikler cumhuriyet sayesindedir. İşte o yüzden tarihi şeref levhalarıyla dolu aziz milletimizin bir ferdi olarak, her zaman olduğu gibi bugün de gurur doluyum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünal, Meclis Üyesi Şafak Uslu, Doğru Cevap Okulları yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.