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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Konseyi Medya Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Konseyi Medya Forumu'nda konuştu Açıklaması

22.10.2021 14:13
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Konseyi Medya Forumu'nda konuştu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki temsilcisi olduğunu belirterek, verdikleri mücadelenin hem Kıbrıs Türk halkının kendi geleceği ve güvenliği hem de "Türk dünyasının bir mücadelesi" olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki temsilcisi olduğunu belirterek, verdikleri mücadelenin hem Kıbrıs Türk halkının kendi geleceği ve güvenliği hem de "Türk dünyasının bir mücadelesi" olduğunu söyledi.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Türk Konseyi Medya Forumu'nun açılışında katılımcılara hitap etti.

Karabağ zaferinden dolayı tüm Azerbaycan halkını kutlayan Tatar, "Onların zaferi bizim zaferimizdir." dedi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle Karabağ'daki zaferin tüm Türk dünyasının zaferi olduğunu vurguladı.

Türk Konseyi'nin güçlü olmasının ve Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin önemine işaret eden Tatar, "Bizler şu anda Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki temsilcileriyiz." ifadesini kullandı.

Tatar, Doğu Akdeniz'de "medeniyetler çatışması adı altında Kıbrıs Türk halkını yok etmek isteyenlere" karşı direndiklerini ve Türkiye'nin de desteğiyle varlıklarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Kıbrıs'ta verdikleri mücadeleye değinen Tatar, "Bizim arzu ve isteğimiz, Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabilmesi için barışın sürmesidir. Bunun için iki devlet arasında bir anlaşma lazım." diye konuştu.

KKTC'nin köklü bir devlet olduğunun altını çizen Tatar, KKTC'nin kalkınmış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen gelişmiş turizm, eğitim ve sanayi sektörüyle geleceğe özgüvenle bakabilen bir noktaya geldiğini vurguladı.

Tatar, "Şu anda verdiğimiz mücadele esas itibarıyla hem Kıbrıs Türk halkının kendi geleceği, güvenliği, varoluş mücadelesi, aynı zamanda da Türk dünyasının bir mücadelesidir." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, herkesin birtakım beklentilerinin bulunduğunu ancak Kıbrıs meselesi söz konusu olduğunda sevgi, ortak tarih, kültür ve geçmişin kendilerini kaynaştıran ve yakınlaştıran önemli olgular olduğunu ifade etti.

Bu gibi toplantılarla gençler arasında daha da yakınlaşmanın sağlanacağına dikkati çeken Tatar, gelecek yıllarda KKTC olarak da Türk dünyasının saygın ve önemli bir parçası olacaklarını dile getirdi.

Tatar, bugünkü forumda Türk dünyasının geleceği ve daha da yakınlaşmasının, sosyal medya ve diğer iletişim becerileriyle nasıl sağlanacağının masaya yatırılacağını kaydetti.

cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Konseyi Medya Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Konseyi Medya Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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