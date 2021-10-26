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Son dakika: AŞI OLMAYAN ÖĞRETMEN, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika: AŞI OLMAYAN ÖĞRETMEN, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

26.10.2021 17:30

Son dakika gündem haberine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde aşı olmayan Murat Eken (42), koronavirüsten yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde aşı olmayan Murat Eken (42), koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Ereğli'de özel bir etüt merkezinde matematik öğretmeni olan Murat Eken, yaklaşık bir ay önce koronavirüse yakalandı. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Murat Eken, geçen hafta entübe edildi. Eken, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eken'in cenazesi Elmatepe Mahallesi'nde bulunan Yarma Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası Eken'in aşı olmadığı öğrenilirken, Elmatepe Mahalle Muhtarı Yüksel Erkez, herkesin aşı olma konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi.

Son dakika: AŞI OLMAYAN ÖĞRETMEN, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika: AŞI OLMAYAN ÖĞRETMEN, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika: AŞI OLMAYAN ÖĞRETMEN, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika: AŞI OLMAYAN ÖĞRETMEN, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Murat Eken, matematik, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: AŞI OLMAYAN ÖĞRETMEN, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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