Türk Konseyi bünyesinde Başsavcılar Şurası oluşturuldu - Son Dakika

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üye ülkelerin başsavcılarının ilk toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı.

Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Kırgızistan Başsavcısı Kurmankul Zuluşev, Özbekistan Başsavcısı Niqmatilla Yuldoşev, Kazakistan Başsavcı Yardımcısı Berik Asılov ve Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Mirvohid Azimov katıldı. Toplantıya Türkiye'den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin iştirak etti.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği video mesaj gösterildi, Azerbaycan Başsavcısı Aliyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in mesajını okudu.

Toplantı sonrasında Türk Konseyi bünyesinde Başsavcılar Şurasının kuruluş belgesi imzalandı. Belgeye Türkiye adına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin imza attı.

Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk Konseyi'nin birçok alanda iş birliği gerçekleştirdiğini, bunun yargı alanının olmamasının büyük eksiklik olacağını kaydetti.

Başsavcılıkların yargının önemli bir kısmını oluşturduğunu belirten Şahin, "Biz bu oluşumu kurmakla Türk Konseyi'nin daha güçlü hale gelmesinin önünü açmış oluyoruz. Artık yargı ayağı oluşturulmuş oldu. Bundan sonra diğer alanlarda da iş birliğini geliştirerek Türk Konseyi dünyada söz sahibi kuruluşlardan biri haline gelecektir." dedi.

Karabağ savaşında Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılardan da bahseden Şahin, "Azerbaycan Uluslararası Mahkemeye dava da açtı bu konuda. Azerbaycan'ın kazanacağına inanıyorum. Türkiye olarak da biz bu konuda Azerbaycan'a her türlü desteği, yardımı yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.