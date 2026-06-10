Haberler.com Washington Temsilcisi Sural: Trump’ın ABD’yi savaşa sürüklemesini kabul etmeyenler daha da artmış durumda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberler.com Washington Temsilcisi Sural: Trump’ın ABD’yi savaşa sürüklemesini kabul etmeyenler daha da artmış durumda

10.06.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar’a ABD gündemindeki son gelişmeleri değerlendirdi. İran’ın ABD’ye ait bir helikopteri düşürmesinin ardından Washington’un verdiği karşılığı değerlendiren Sural, İsrail ve ABD tarafının İran’dan böyle bir hamle beklemediğini söyledi. Sural ayrıca, “Trump’ın ABD’yi savaşa sürüklemesini kabul etmeyenler daha da artmış durumda” ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasında yükselen gerilim, Washington’da siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, İran-ABD hattındaki son gelişmeleri, Trump yönetimine yönelik eleştirileri ve 2026 Dünya Kupası hazırlıklarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“İRAN’IN ABD’YE AİT HELİKOPTERİ DÜŞÜRMESİ SONUCU ABD KARŞILIĞINI VERDİ”

İran ile ABD arasındaki gerilimin yeni bir boyuta taşındığını belirten Sural, “İran’ın ABD’ye ait helikopteri düşürmesi sonucu ABD karşılığını verdi” dedi. Sural, İran’ın bölgedeki stratejik konumunun önemine dikkat çekerek, “İran, Hürmüz Boğazı’nın verdiği güçle birlikte ABD ile henüz bir anlaşmaya varmış değil” ifadelerini kullandı.

Haberler.com Washington Temsilcisi Sural: Trump’ın ABD’yi savaşa sürüklemesini kabul etmeyenler daha da artmış durumda

“İSRAİL VE ABD TARAFI, İRAN’IN BÖYLE BİR KARŞILIK VERECEĞİNİ BEKLEMİYORDU”

Bölgede yaşanan gelişmelerin Washington’da da yakından takip edildiğini söyleyen Sural, “ İsrail ve ABD tarafı, İran’ın böyle bir karşılık vereceğini beklemiyordu” dedi. ABD kamuoyunda savaş ihtimaline yönelik endişelerin arttığını belirten Sural, “Trump’ın ABD’yi savaşa sürüklemesini kabul etmeyenler daha da artmış durumda” sözleriyle ülkedeki siyasi atmosferi değerlendirdi.

“DÜNYA KUPASI ABD İÇİN BÜYÜK BİR GELİR SAĞLAYACAK”

Sural, ABD’nin ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası hazırlıklarına da değindi. “Milli Takım’ın kamp yaptıkları Arizona’da hava sıcaklıkları çok yüksek” diyen Sural, organizasyon öncesinde farklı tartışmaların da yaşandığını belirterek, “Somalili hakem ülkeden geri gönderildi” ve “Dünya Kupası’na katılan her 4 ülkeden 1’i seyahat yasağı ile karşı karşıya” ifadelerini kullandı. Tüm bu gelişmelere rağmen ABD’nin organizasyona büyük önem verdiğini vurgulayan Sural, “ABD, Dünya Kupası için reklamlarını yapmaya devam ediyor” ve “Dünya Kupası ABD için büyük bir gelir sağlayacak” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Rona Doğan Sural, Donald Trump, Dünya Kupası, Washington, Türkiye, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Haberler.com Washington Temsilcisi Sural: Trump’ın ABD’yi savaşa sürüklemesini kabul etmeyenler daha da artmış durumda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar
Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı’yı atadı Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı'yı atadı
Antalya’da SGK’ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı Antalya'da SGK'ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı
45 yaşındaki Daniel Güiza’dan kariyerinin 18. imzası 45 yaşındaki Daniel Güiza'dan kariyerinin 18. imzası
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
Michy Batshuayi, Süper Lig’in eski şampiyonuna önerildi Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi
Rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu Rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin 4 aylık tutukluluğun ardından konuştu Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin 4 aylık tutukluluğun ardından konuştu
Gökhan İnler’den resmi açıklama: Galatasaray ile bonservisi için görüşeceğiz Gökhan İnler'den resmi açıklama: Galatasaray ile bonservisi için görüşeceğiz

18:19
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki
CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
17:33
Kılıçdaroğlu’nun “Sadece onu affetmem“ dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu'nun "Sadece onu affetmem" dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
17:21
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
17:07
Seçil Erzan yeniden yargılanacak İlk duruşma 11 Eylül’de
Seçil Erzan yeniden yargılanacak! İlk duruşma 11 Eylül'de
16:48
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:35
Fenerbahçe’de mazbata törenine damga vuran görüntü
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü
16:24
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
16:21
İsimler bomba Aykut Kocaman’ın yardımcıları belli oldu
İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
16:03
Dev bankadan altın fiyatları için “Yok artık“ dedirtecek tahmin
Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 18:23:23. #7.12#
SON DAKİKA: Haberler.com Washington Temsilcisi Sural: Trump’ın ABD’yi savaşa sürüklemesini kabul etmeyenler daha da artmış durumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.