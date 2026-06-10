Haberler.com Washington Temsilcisi Sural: Trump’ın ABD’yi savaşa sürüklemesini kabul etmeyenler daha da artmış durumda

ABD ile İran arasında yükselen gerilim, Washington’da siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, İran-ABD hattındaki son gelişmeleri, Trump yönetimine yönelik eleştirileri ve 2026 Dünya Kupası hazırlıklarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“İRAN’IN ABD’YE AİT HELİKOPTERİ DÜŞÜRMESİ SONUCU ABD KARŞILIĞINI VERDİ”

İran ile ABD arasındaki gerilimin yeni bir boyuta taşındığını belirten Sural, “İran’ın ABD’ye ait helikopteri düşürmesi sonucu ABD karşılığını verdi” dedi. Sural, İran’ın bölgedeki stratejik konumunun önemine dikkat çekerek, “İran, Hürmüz Boğazı’nın verdiği güçle birlikte ABD ile henüz bir anlaşmaya varmış değil” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL VE ABD TARAFI, İRAN’IN BÖYLE BİR KARŞILIK VERECEĞİNİ BEKLEMİYORDU”

Bölgede yaşanan gelişmelerin Washington’da da yakından takip edildiğini söyleyen Sural, “ İsrail ve ABD tarafı, İran’ın böyle bir karşılık vereceğini beklemiyordu” dedi. ABD kamuoyunda savaş ihtimaline yönelik endişelerin arttığını belirten Sural, “Trump’ın ABD’yi savaşa sürüklemesini kabul etmeyenler daha da artmış durumda” sözleriyle ülkedeki siyasi atmosferi değerlendirdi.

“DÜNYA KUPASI ABD İÇİN BÜYÜK BİR GELİR SAĞLAYACAK”

Sural, ABD’nin ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası hazırlıklarına da değindi. “Milli Takım’ın kamp yaptıkları Arizona’da hava sıcaklıkları çok yüksek” diyen Sural, organizasyon öncesinde farklı tartışmaların da yaşandığını belirterek, “Somalili hakem ülkeden geri gönderildi” ve “Dünya Kupası’na katılan her 4 ülkeden 1’i seyahat yasağı ile karşı karşıya” ifadelerini kullandı. Tüm bu gelişmelere rağmen ABD’nin organizasyona büyük önem verdiğini vurgulayan Sural, “ABD, Dünya Kupası için reklamlarını yapmaya devam ediyor” ve “Dünya Kupası ABD için büyük bir gelir sağlayacak” dedi.