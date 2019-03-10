Haftanın Tarihine Bakış

İstiklal Marşı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 12 Mart 1921'de yapılan oturumda Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edildi.

İstiklal Marşı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 12 Mart 1921'de yapılan oturumda Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edildi.



Kurtuluş Savaşı yıllarında ordudan bir istiklal marşı yazılması isteği gelmesi üzerine Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) 500 lira ödüllü bir yarışma açar. Bakanlık, yarışmaya gönderilen 724 şiirden 6'sını seçip bastırdıktan sonra milletvekillerine dağıtır. Ancak bu şiirleri yeterli bulmayan dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi (Tanrıöver), yarışmaya para ödülü olduğu için katılmadığını öğrendiği Burdur Milletvekili Mehmet Akif'e (Ersoy) bir mektup yazarak kendisinden yarışmaya katılmasını ister.



Meclisin 12 Mart 1921'de Başkanvekili İstanbul Milletvekili Dr. Adnan (Adıvar) Bey başkanlığında yaptığı toplantıda, Mehmet Akif'in şiiriyle birlikte 7 şiir ele alınır. Tartışmalardan sonra İstiklal Marşı olarak kabul edilen Mehmet Akif'in şiiri, Meclis kürsüsünden Bakan Hamdullah Suphi tarafından okunur.



Mehmet Akif ise para ödülünü almak istemez. Yarışmanın şartnamesi uyarınca almak zorunda olduğu belirtilince, Mehmet Akif, parayı "Darül Mesai" adlı bir yardım kurumuna bağışlar.



Marşın kabulünden sonra Maarif Vekaleti bu kez beste yarışması açar. 24 müzisyenin katıldığı yarışmanın sonuçlanması savaş yüzünden gecikir ve Bakanlık, 1924 yılında oluşturulan özel bir komisyonun, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini "İstiklal Marşı" olarak belirlediğini duyurur. Ancak Çağatay'ın bestesinin Türk müziğinin etkisi altında olduğu gerekçesiyle 1930 yılında alınan karar uyarınca Osman Zeki Üngör'ün bestesi, "İstiklal Marşı" olarak benimsenir.



Belli başlı öteki olaylar



11 Mart



1938- Avusturya Şansölyesi Schuschnigg istifa etti; yerine gelen Nazi yanlısı Seyss-Inquart'ın daveti üzerine Alman birlikleri Avusturya'ya girdi.



1941- İngiltere'nin Sofya Elçisi Rendell'a, İstanbul'da Pera Palas Oteli'nde suikast girişiminde bulunuldu. Olayda 4 kişi öldü, Rendell kurtuldu.



1947- Türkiye, Uluslararası İskan ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) örgütüne katıldı.



1949- İsrail ve Ürdün, Rodos'ta ateşkes antlaşması imzaladı.



1958- Türkiye "Mısır, Suriye ve Yemen" devletlerinin oluşturduğu Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni tanıdı.



1968- İstanbul Belediye Başkanı Haşim İşçan, beyin kanaması sonucu 70 yaşında vefat etti.



1976- Eski ABD Başkanı Richard Nixon, Şili'deki seçimler sırasında Salvador Allende'nin seçilmesini önlemek için CIA'ye emir verdiğini itiraf etti.



1983- İki Ermeni teröristin silahlı saldırısında yaralanan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Galip Balkar yaşamını yitirdi.



1985- Konstantin Çernenko'nun 10 Mart'taki ölümünün ardından Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreterliğine getirildi.



1988- Montajının tamamı Türkiye'de yapılan ilk F-16, Hava Kuvvetlerine teslim edildi.



1990- Litvanya, tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.



1993- Türkiye'nin Hamburg Din Ataşesi Ali Mangaoğlu, Alman Polisi tarafından vurularak öldürüldü.



2010- Cumhuriyet Gazetesi karikatüristi Turhan Selçuk, 88 yaşında İstanbul'da vefat etti.



2011- Japonya'da merkez üssü Sendai olan 8,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ve neden olduğu tsunami felaketinde 13 bin 400 kişi öldü, Fukuşima'da bir reaktör patladı, bölgedeki halk tahliye edildi.



2013- İsveç'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Kral Carl XVI. Gustaf tarafından İsveç'in yabancı devlet ve hükümet başkanlarına verilen en üst düzey nişanı olan "Serafim Nişanı" takdim edildi.



2016- Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Isparta'da 2007'de yaşanan ve 57 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasına ilişkin davada, Atlasjet tarafından uçağın kiralandığı Dünyaya Bakış Hava Taşımacılık AŞ ortağı Yavuz Çizmeci, Genel Müdürü Aydın Kızıltan ve Teknik Müdürü İsmail Taşdelen'in 11 yıl 8'er ay, Bakım Müdürü Fikri Zafer Dinçer'in 5 yıl 10 ay hapis cezasının onanmasına karar verdi.



2017- Suriye'nin başkenti Şam'ın Bab Musalla bölgesinde meydana gelen iki patlamada 41 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.



2017- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'dan, uçağının inişine izin verilmediği için karayoluyla Hollanda'ya geçti. Bunun üzerine Hollanda polisi Rotterdam Başkonsolosluğu önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı ve Başkonsolosluk Rezidansı önündeki yolu trafiğe kapattı.



Bakan Kaya ile Almanya'dan Hollanda'ya geçen AA ve TRT ekiplerinin bulunduğu aracın ilerlemesine müsaade edilmedi. Yaklaşık bir saat sorguya tabi tutulan Türk gazeteciler ve bakan konvoyundaki yetkililer polis nezaretinde ülkeden çıkarıldı. Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplanan binlerce kişiye atlı polisler ve köpeklerle müdahale edildi.



2017- İspanya'da düzenlenen Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda Osman Can Özdeveci, 23 yaş altı erkekler gülle atmada üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Eda Tuğsuz ise cirit atmada gümüş madalya kazandı.



2018- İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirliklerinden havalanan Başaran Holding'e ait özel uçak, İran'ın güneydoğusundaki Helen dağına düştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetti. Uçakta Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşları bulunuyordu.



12 Mart



1918- Erzurum düşman işgalinden kurtuldu.



1921- Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı "İstiklal Marşı", milletvekillerince ayakta dinlenildi ve TBMM'de "Ulusal Marş" olarak kabul edildi.



1921- Londra Konferansı sona erdi. İtilaf Devletleri barış önerdi.



1930- Hindistan'da Mahatma Gandi, tuz üretimindeki hükümet tekeline karşı çıkmak amacıyla Ahmetabat'tan denize doğru yürüyüşe başladı.



1933- Türk Dili Tetkik Cemiyetince eski sözcüklere Türkçe karşılık bulmak için "Dil Anketi" başlatıldı.



1947- ABD Başkanı Harry Truman, Kongre'den Sovyetler Birliği'nin baskısı altında bulunan Türkiye ve Yunanistan'a toplam 400 milyon dolarlık bir yardımda bulunulması ve bu devletlerin sivil ve askeri personeline ABD'de eğitim verilmesi için yetki istedi.



1971- Silahlı Kuvvetler "12 Mart Muhtırası"nı verdi. Başbakan Süleyman Demirel, bu gelişme üzerine istifa etti.



1979- Pakistan ve İran, CENTO'dan çekileceklerini açıkladı.



1985- Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği'ne Ermeni teröristler saldırı düzenledi. Kanadalı polisi öldüren teröristler, elçilikte 11 kişiyi rehin aldı. Büyükelçi Coşkun Kırca, pencereden atlayarak kurtulabildi.



1985- Sovyetler Birliği ile ABD arasında, Cenevre'de Stratejik Nükleer Kuvvetler, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler, Uzay ve Savunma sistemleri ile İlgili Yeni Silahların Kontrolü Görüşmeleri başladı.



1995- Bir taksiyi gasbeden teröristler, Gazi Mahallesi'nde Alevilere ait olduğu bildirilen üç kahvehaneyi gece otomatik silahlarla taradı; bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. 14 Mart'ta Gaziosmanpaşa'da çıkan olaylarda 96 iş yeri tahrip edildi, 13 araç yakıldı.



1999- Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan, NATO'ya katıldı.



2000- Papa II. John Paul, "kilise"nin geçmişte Yahudilere, muhaliflere, kadınlara ve yerlilere karşı işlediği günahlardan ötürü af diledi.



2004- Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın özel kalem müdürlüğünü yapan Haldun Derin 92 yaşında vefat etti.



2016- Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Emre Mor'un milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmasının ardından, Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı başvuru, FIFA Oyuncu Statüleri Komitesi tarafından kabul edildi.



2017- Hollanda'da Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretler engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya'dan özel uçakla İstanbul'a geldi.



2018- İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 8'inin cesedi tespit edildi. Uçağın kara kutusunun Helen Dağı'nda bulunduğu açıklandı.



2018- Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu, mülteci çocuklara yönelik hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Uluslararası Barış Ödülü" verme kararı aldı.



13 Mart



1781- Alman kökenli İngiliz astronom William Hershel, Uranüs gezegenini keşfetti.



1899- Atatürk, "1283" yaka numarasıyla Harp Okulunun piyade sınıfına yazıldı.



1919- Kazım Karabekir, Erzurum'da 15. Kolordu Komutanlığına atandı.



1923- Mustafa Kemal, Adana'dan başlayan bir geziye çıktı.



1926- Mustafa Kemal Paşa'nın Falih Rıfkı (Atay) ve Mahmut (Soydan) Bey'e anlattığı hayat hikayesi ve hatıralarının kısaltılmış şekli, Milliyet gazetesinde yayımlandı.



1955- Fenerbahçe-Galatasaray futbol maçında taraftarlar arasında tribünde kavga çıktı, bir kişi öldü.



1970- Dublaj sanatçısı ve yazar Adalet Cimcoz 60 yaşında İstanbul'da öldü.



1983- Beylerbeyi'nde restorasyonu süren tarihi İsmail Hakkı Efendi Yalısı, gece çıkan yangında kül oldu. Yalının yanındaki 205 yıllık Beylerbeyi Camisi'nin kubbesi de tamamen hasar gördü.



1992- Erzincan'da 6,8 büyüklüğündeki depremde 653 kişi öldü.



1994- İstanbul Boğazı'nda iki Rum gemisinin çarpışmasında yangın çıktı. 15 denizcinin öldüğü, 17 denizcinin kaybolduğu kaza sonucu denize yayılan petrol, çevre kirliliğine yol açtı.



1996- Efes Pilsen basketbol takımı, Avrupa Koraç Kupası'nı kazandı.



2003- Anayasa Mahkemesi HADEP'i kapattı.



2003- 1998 yılından bu yana tadilat gören Etnografya Müzesi yeniden açıldı.



2008- Eski MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Gül, iş gezisi için gittiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de vefat etti.



2012- Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüne ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan yedi sanık hakkındaki davanın, iki sanık yönünden ölmeleri, beş sanık yönünden ise zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi.



2013- Vatikan'da papalık seçiminin ikinci gününde Arjantinli Kardinal Bergoglio, Katolik dünyasının yeni lideri seçildi.



2015- Almanya anayasa mahkemesi, öğretmenlerin derslerde başörtüsü takmasına getirilen yasağın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.



2015- Avrupa Parlamentosu, AB ülkelerine Ermeni iddialarını tanıma çağrısında bulundu.



2015- Birleşmiş Milletler, İran'da geçen yıl 753 kişinin idam edildiğini açıkladı. Bunun, son 12 yılın en yüksek rakamı olduğu belirtildi.



2016- Ankara Kızılay Güvenpark'ta saat 18.45'de bir araç patlatılarak düzenlenen terör saldırısında 37 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.



2016- Fildişi Sahili'nin Abidjan kentine 40 kilometre mesafedeki bir tatil köyünde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında turistlerin de olduğu 22 kişi öldü.



2017- NASA, 8 yıl önce Ay'ın yörüngesindeyken Dünya ile irtibatı kesilen Hindistan Uzay Araştırma Örgütüne (ISRO) ait bir keşif uydusunun yerini tespit etmeyi başardı.



14 Mart



1827- II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı Konağı'nda "Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire" adıyla kurulması, daha sonra "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaya başlandı.



1879- Fizik bilgini Albert Einstein, Ulm'da doğdu.



1919- Yunanlıların, İzmir'e çıkarma planı, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemenceau, İtalya Başbakanı Orlando ve ABD Başkanı Wilson tarafından kabul edildi.



1935- İstanbul Belediye Meclisi, Darülaceze'nin adını Düşkünler Evi olarak değiştirdi.



1939- Hatay Meclisi, Türk lirasını resmi para olarak kabul etti.



1953- Sovyetler Birliği Komünist Partisi 1. Sekreteri Stalin'in ölümü üzerine yerine getirilen Malenkov, görevini 8 gün sonra Kruşçev'e devretti.



1964- BM Güvenlik Konseyi, Barış Gücü'nün Kıbrıs'a gitmesini kararlaştırdı.



1980- ABD Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, İncirlik Hava Üssü'ne iniş yaparken düştü, 18 ABD askeri öldü.



1983- Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasını öngören yasa tasarısı, Danışma Meclisinde kabul edildi.



2000- Greenpeace, yıllardır çevre kirliliği konusunda mücadele ettiği uluslararası kuruluşlardan Shell petrol şirketine ortak oldu.



2003- Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. Hükümeti, Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kuruldu.



2008- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, "laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği" iddiasıyla AK Parti'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.



2011- Türkiye'nin ilk haber spikerlerinden Jülide Gülizar, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti.



2013- Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (Cern) bilim adamları, parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen ve "Higgs Bozonu" adı verilen atomaltı parçacığının varlığından artık emin olduklarını açıkladı.



2015- Maldivler'in eski devlet başkanlarından Muhammed Naşid, üç yıl önce görevde bulunduğu sırada üst düzey bir hakim için gözaltı emri vererek terörle mücadele yasasına muhalefetle suçlandığı davada 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



2016- Foto muhabiri Ara Güler'in hayatını ve fotoğraflarını konu alan "İstanbul'un Gözü" adlı belgesel film, dünyadaki ilk gösteriminin yapıldığı Washington DC Bağımsız Film Festivali'nde tüm kategorilerdeki yapımlar arasında "En İyinin İyisi" seçildi.



2016- Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Suriye'deki Rus güçlerin büyük bölümünün çekilmesi için emir verdiği duyuruldu.



2017- Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ve iki gün süren Suriye konulu 3. tur görüşmelerinde Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra İran'ın da resmen ateşkesin garantörü olmasına karar verildi.



2018- Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik'in "uykusuzluk geni"ni keşfettiği çalışma, ABD merkezli uluslararası bilim dergisi Cell tarafından "2017 dünyanın en iyi bilimsel buluşları" arasına seçildi.



2018- Dünyanın önemli kozmologlarından kabul edilen ve ALS hastalığı nedeniyle tüm iletişim yetilerini kaybetmesine rağmen kendisi için özel olarak tasarlanan bir bilgisayar desteğiyle bilimsel çalışmalarını devam ettiren Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti.



15 Mart



1921- Son Osmanlı sadrazamlarından, İttihat ve Terakki liderlerinden (Mehmed) Talat Paşa, suikasta kurban gitti. Berlin'de sokakta bir Ermeni'nin arkasından kurşunladığı Talat Paşa, 1 Eylül 1874'te Edirne'de doğmuştu.



1933- Almanya'da Hitler, Üçüncü Reich'ı ilan etti.



1938- Sovyetler Birliği'nde olağanüstü mahkemede ölüm cezasına çarptırılan, aralarında Ekim Devrimi'nin önderlerinden Nikolay Buharin'in de bulunduğu 18 kişinin cezaları infaz edildi.



1955- Tiyatro sanatçısı Muammer Karaca'nın yaptırdığı "Karaca Tiyatrosu" İstanbul'da açıldı.



1961- Turkish Daily News kuruldu.



1964- Sinema yıldızı Elizabeth Taylor ile aktör Richard Burton evlendi.



1983- Maliye Bakanlığı, Hisarbank ve İstanbul Bankasına el koydu.



1996- Aydın Menderes, Afyon'un Sandıklı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda felç oldu.



2001- İktisat Bankasına el konuldu.



2001- İstanbul-Moskova seferini yapan Tupolev-154 tipi uçak, Atatürk Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra Çeçen korsanlarca kaçırıldı. Medine'ye indirilen uçağa Suudi antiterör timlerince düzenlenen operasyonda, Türk yolcu Gürsel Kambal ve Rus hostes Yuria Fomina hayatını kaybetti, bir korsan öldürüldü.



2006- Genelkurmay Başkanlığı, vatandaşların da görüşlerine başvurarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığının yeni birlik sembolünde Atatürk'ün Kocatepe sırtlarında resmedildiği figürün yer almasına karar verdi.



2012- Türkiye, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ve ilk onaylayan ülke olarak onay belgesini Avrupa Konseyine sundu.



2017- Hollanda genel seçimlerini, 33 milletvekili çıkaran Başbakan Rutte'un liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı. Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi ise ikinci oldu.



2017- Pakistan'da 19 yıl aradan sonra nüfus sayımı yapıldı.



16 Mart



1920- İtilaf devletleri, İstanbul'u işgal etti.



1921- Sovyetler Birliği, Ankara Hükümetini resmen tanıdı; Moskova Antlaşması imzalandı.



1940- Nobel Ödülü'nü kazanan ilk kadın yazar Selma Lagerlöf 82 yaşında öldü.



1956- Keman sanatçısı Suna Kan, İtalya'da ödül aldı. Gazeteler, "Paganini sağ olsaydı, Suna Kan'ı alnından öperdi." diye yazdı.



1964- TBMM'de gizli yapılan olağanüstü toplantıda, hükümete gerektiğinde Kıbrıs'a müdahale yetkisi verildi.



1965- Zeki Müren'in başrolde olduğu "Çay ve Sempati" oyununun, Arena Tiyatrosu'nda sahnelenmesine başlandı.



1969- Türkan Şoray, ücretini 60 bin liradan 75 bin liraya çıkardı. Şoray, böylece Türk sinemasının en pahalı oyuncusu oldu.



1971- Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan, Sivas'a bağlı Gemerek'te jandarmayla girdikleri çatışma sonunda yakalandı.



1972- Cumhuriyet Senatosu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkındaki idam kararını onayladı.



1978- İstanbul Üniversitesinden çıkan öğrenci grubuna bomba atıldı; yedi öğrenci öldü. Silahlı kişilerce gruba ateş açıldı; çok sayıda kişi yaralandı.



1978- İtalya'da eski başbakanlardan Aldo Moro, terör örgütü Kızıl Tugaylarca kaçırıldı.



1994- TBMM tarafından dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra gözaltına alınan beşi DEP'li altı milletvekili, TCK'nin 125. Maddesi'ne muhalefet ettikleri gerekçesiyle DGM'ye sevk edildi. Vatana ihanetle suçlanan milletvekilleri, 17 Mart'ta tutuklanarak cezaevine konuldu.



1999- Kosova'daki Sırp güçlerine karşı, yetmiş gün sürecek hava harekatı başlatıldı.



2004- TTK'nin Karadon maden ocağındaki grizu patlamasında 8 Çinli işçiden 5'i öldü, 3'ü yaralandı.



2012- Afganistan'da NATO'ya bağlı Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) bünyesinde Kabil Bölge Komutanlığında görevli Türk askerlerini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 12 asker şehit oldu.



2016- Paralimpik milli atıcı Korhan Yamaç, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Atıcılık Dünya Kupası'nda iki gümüş madalya kazandı.



2017- Türkiye, Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya ve beraberindeki diplomatik heyete yapılan uygulamanın Viyana Sözleşmelerinin ihlali olduğunu belirterek konuyu notayla Birleşmiş Milletlere taşıdı.



2017- Halep kentinin Etarib ilçesinde bir camiye namaz vakti düzenlenen hava saldırısında 58 kişi hayatını kaybetti.



2018- Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



17 Mart



1816- 38 tonluk "Elise" adlı buharlı tekne, kaptan Pierre Andriel yönetiminde, Manş Denizi'ni aşan ilk buharlı tekne oldu.



1921- Londra'da ilk doğum kontrol kliniği açıldı. Kliniğe başvuranlara, düşük ücretle korunma araç gereçleri verildi.



1939- Hatay'da Türk posta ve telgraf ücretleri uygulamaya konuldu.



1948- Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Lüksemburg dışişleri bakanları arasında, 50 yıl süreli Brüksel Anlaşması imzalandı.



1954- Türk Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda; Milli Takım, grup eleme maçlarında Madrid'de 4-1 yenildiği İspanya'yı İstanbul'da 1-0 yendi. Yönetmelik gereği, 1954 yılının 17 Mart günü Roma'da yapılan üçüncü karşılaşmada İspanya ile 2-2 berabere kalınca, kura çekildi. Kurada kazanan Türk Milli Futbol Takımı, finallere katılma hakkını elde etti.



1966- Varto'da 5,6 büyüklüğündeki depremde 14 kişi öldü.



1972- Uzun süredir araları açık olan CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ile Genel Sekreter Bülent Ecevit barıştı.



1976- Amerikan Northrop uçak şirketi, uçak alım satımlarıyla ilgili Türkiye'de rüşvet dağıttığı iddialarını doğruladı.



1985- İki ünlü oyun yazarı Arthur Miller ve Harold Pinter, hapiste bulunan Pen üyesi yazarları ziyaret etmek amacıyla Türkiye'ye geldi.



2005- Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Sugözü köyü Kuzucu Mahallesi'ndeki toprak kayması sonucu 15 kişi ve 21 ev toprak altında kaldı. 23 Mart'ta aynı bölgede yeniden yaşanan heyelanda yaklaşık 5 milyon ton toprak daha kaydı. 15 kişinin yaşamından ümit kesildi.



2015- İsrail'de düzenlenen erken genel seçimlerden Başbakan Binyamin Netanyahu'nun önderliğindeki sağcı Likud Partisi birinci çıktı.



2016- Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyona bağlı savaş uçakları tarafından düzenlendiği iddia edilen saldırıda Hacce kentinde 22'si çocuk 119 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.



2016- Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD, Suriye'nin kuzeyinde kontrolünde tuttuğu bölgelerde federasyon ilan ettiğini duyurdu.



2018- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping parlementoda yapılan seçimle ikinci dönem devlet başkanlığına getirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Çalışanlara Müjde! 10 Yılı Dolduranlar Tazminat ve Emeklilik Hakkına Kavuşacak

Merkez Bankası Açıkladı: Türkiye'de 9.2 Milyon Çalışan Sefalet Ücreti Alıyor

Sır Cinayet Duygusal Videoyla Aydınlatıldı

Almanya'da Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı: Tutuklanabilirisiniz