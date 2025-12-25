Kentin bir yanında bahar havası diğer yanında dondurucu soğuk hakim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kentin bir yanında bahar havası diğer yanında dondurucu soğuk hakim

Haberin Videosunu İzleyin
25.12.2025 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kentin bir yanında bahar havası diğer yanında dondurucu soğuk hakim
Haber Videosu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuklar etkili olurken yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Şemdinli ilçesine bağlı Konur köyünde adeta bahar havası yaşanıyor. Yüksekova'da hava sıcaklığı eksi 10 dereceyi bulurken Konur köyünde sıcaklıklar 14 dereceye kadar çıkıyor. Vatandaşlar, "Sıcak havanın tadını çıkartıyoruz. Gençler top oynuyor aileler mangal yakıyor" dedi.

Hakkari'de kent merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin rakımlı Yüksekova ilçesinde geçen hafta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10 dereceleri, kar kalınlığı ise yer yer 5 santimetreyi buluyor.

Kentin bir yanında dondurucu soğuk diğer yanında güneşli bahar havası hakim

BİR İLÇEDE KAR VAR BİR İLÇEDE GÜNEŞ

Yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Şemdinli ilçesinin Konur köyündeyse geçen yılların aksine bahar havası yaşanıyor. Yüksekova'da yaşayan bir grup arkadaş da bahar havasının yaşandığı Konur köyüne gelerek bir gün geçirdi.

Kentin bir yanında dondurucu soğuk diğer yanında güneşli bahar havası hakim

Hava sıcaklığının gündüz 14 dereceye çıktığı köyün Sosi Vadisi'ne kamp kuran arkadaşlar, piknik yapıp, futbol oynadı. Grup gece de kamp ateşi yakarak çadırda kaldı.

Kentin bir yanında dondurucu soğuk diğer yanında güneşli bahar havası hakim

"GECEYİ KAMP KURARAK GEÇİRDİK"

Burhan Yalçın, "Konur köyündeki hava sıcaklığı 14 dereceyi gösteriyor. Geceyi burada kamp kurarak geçirdik. Yüksekova merkez ve kırsal köylerinde dondurucu soğuk etkili olurken, burada sıcak bir hava var. Bizler de bunu fırsat bilip, piknik yapıyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

Kentin bir yanında dondurucu soğuk diğer yanında güneşli bahar havası hakim

"SICAK HAVANIN TADINI ÇIKARTIYORUZ"

Nurullah Gezer ise "Sıcak havanın tadını çıkartıyoruz. Aralık ayının son günleri olmasına rağmen kamp kurup, geceyi çadırda geçiriyoruz. Gençler top oynuyorlar, aileler ise mangal yakıp piknik yapıyor" diye konuştu.

Kentin bir yanında dondurucu soğuk diğer yanında güneşli bahar havası hakim
Kaynak: DHA

Hava Durumu, Yüksekova, Şemdinli, Hakkari, Güncel, Konur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kentin bir yanında bahar havası diğer yanında dondurucu soğuk hakim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de sessiz tehlike 160 milyon insanın etkilenmesi söz konusu Karadeniz'de sessiz tehlike! 160 milyon insanın etkilenmesi söz konusu
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Yapay zeka ile aklımı okudular 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Yapay zeka ile aklımı okudular
Biri 15, diğeri 16 yaşında Liseliler yapay zekayla kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler Biri 15, diğeri 16 yaşında! Liseliler yapay zekayla kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler
Saran’ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları’ndan iki cümlelik açıklama Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran’dan yeni hamle Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü
Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı
Handan Toprak Benli’ye 11 yıl hapis cezası Handan Toprak Benli'ye 11 yıl hapis cezası
Emekli olmayı düşünenler dikkat Sadece 6 gününüz var Emekli olmayı düşünenler dikkat! Sadece 6 gününüz var
12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var 12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Akaryakıtta çifte zam İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum

10:59
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam
10:36
Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi
Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi
10:17
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor
09:44
Yüz binlerce kişiye güzel haber Bugün tüm borçlarınız silindi
Yüz binlerce kişiye güzel haber! Bugün tüm borçlarınız silindi
09:31
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci’nin ailesinden ilk ses Tavırları netleşti
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
09:21
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni dönem başlıyor
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni dönem başlıyor
09:18
Cezaevinde darbedilen Tuğyan’la ilgili kan donduran iddia “Torununu organ mafyasına satarım“ demiş
Cezaevinde darbedilen Tuğyan'la ilgili kan donduran iddia! "Torununu organ mafyasına satarım" demiş
09:05
Hücrede ölü bulunmuştu Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış
Hücrede ölü bulunmuştu! Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış
08:54
İstanbul’da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 115 şüpheli gözaltında
İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 115 şüpheli gözaltında
08:06
Şeytani plan Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler
Şeytani plan! Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler
08:04
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı
07:56
Türkiye’nin verdiği sürenin dolmasına günler kala SDG’den büyük kopuş
Türkiye'nin verdiği sürenin dolmasına günler kala SDG'den büyük kopuş
07:22
Ankara’da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 11:22:36. #7.13#
SON DAKİKA: Kentin bir yanında bahar havası diğer yanında dondurucu soğuk hakim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.