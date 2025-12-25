Kentin bir yanında bahar havası diğer yanında dondurucu soğuk hakim

Hakkari'de kent merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin rakımlı Yüksekova ilçesinde geçen hafta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10 dereceleri, kar kalınlığı ise yer yer 5 santimetreyi buluyor.

BİR İLÇEDE KAR VAR BİR İLÇEDE GÜNEŞ

Yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Şemdinli ilçesinin Konur köyündeyse geçen yılların aksine bahar havası yaşanıyor. Yüksekova'da yaşayan bir grup arkadaş da bahar havasının yaşandığı Konur köyüne gelerek bir gün geçirdi.

Hava sıcaklığının gündüz 14 dereceye çıktığı köyün Sosi Vadisi'ne kamp kuran arkadaşlar, piknik yapıp, futbol oynadı. Grup gece de kamp ateşi yakarak çadırda kaldı.

"GECEYİ KAMP KURARAK GEÇİRDİK"

Burhan Yalçın, "Konur köyündeki hava sıcaklığı 14 dereceyi gösteriyor. Geceyi burada kamp kurarak geçirdik. Yüksekova merkez ve kırsal köylerinde dondurucu soğuk etkili olurken, burada sıcak bir hava var. Bizler de bunu fırsat bilip, piknik yapıyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

"SICAK HAVANIN TADINI ÇIKARTIYORUZ"

Nurullah Gezer ise "Sıcak havanın tadını çıkartıyoruz. Aralık ayının son günleri olmasına rağmen kamp kurup, geceyi çadırda geçiriyoruz. Gençler top oynuyorlar, aileler ise mangal yakıp piknik yapıyor" diye konuştu.