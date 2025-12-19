Alüminyum kabıyla yuttuğu hap, 4 yıl sonra akciğerinden çıkarıldı - Son Dakika
Sağlık

Alüminyum kabıyla yuttuğu hap, 4 yıl sonra akciğerinden çıkarıldı

Alüminyum kabıyla yuttuğu hap, 4 yıl sonra akciğerinden çıkarıldı
19.12.2025 11:04  Güncelleme: 13:24
Alüminyum kabıyla yuttuğu hap, 4 yıl sonra akciğerinden çıkarıldı
Antalya'da 4 yıl önce hap yutan 75 yaşındaki kadın, bronkoskopik yöntemle hapından kurtuldu.

Antalya'da Sahibe Güzin Zeybekoğlu'nun (75) 4 yıl önce dalgınlıkla alüminyum kabıyla yutup akciğerine giden hap, bronkoskopik yöntemle çıkarıldı. Zeybekoğlu, "Aşırı balgam ve şiddetli öksürük şikayetlerim vardı, meğer hapı yutmuşum" diye espri yaptı.

Antalya'da 2021 yılında Covid nedeniyle eşiyle birlikte hastaneye kaldırılan ve 5 gün sonra eşini kaybeden Sahibe Güzin Zeybekoğlu, üzüntü ve dalgınlıkla hapını blisterden (ambalaj) çıkarmadan yuttu. O anda boğazında bir acı hisseden Zeybekoğlu, hapın midesine gittiğini ve bağırsaklarından atılacağını düşünerek olayı önemsemedi.

4 YIL BOYUNCA AKCİĞERİNDE TAŞIDI

Covid nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden 3 hafta sonra taburcu edilen Zeybekoğlu iyileştiğini düşünürken, öksürük ve balgam şikayetlerinin giderek artmasıyla yeniden hastaneye başvurdu. Yapılan tetkik ve tahliller sonucu akciğerinde nodül olduğu söylenen hasta, ilaç tedavisine rağmen sağlığına kavuşamadı. Şiddetli öksürük ve artan balgam nedeniyle evinden çıkamaz hale gelen Zeybekoğlu, bu kez farklı bir hastaneye başvurdu. Burada çekilen toraks tomografisinde (BT) akciğerinde şüpheli lezyon saptanan Zeybekoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'na yönlendirildi. Doç. Dr. Fatih Üzer ve Dr. Öğr. Gör. Aliye Gamze Çalış, bronkoskopi yaptıkları hastanın sağ akciğerindeki şüpheli lezyonun, blister içerisinde hap olduğunu saptadı. Anestezi altında yaklaşık 20 dakikalık müdahale sonunda hasta, 4 yıl boyunca akciğerinde taşıdığı alüminyum kap içindeki haptan kurtuldu.

Alüminyum kabıyla yuttuğu hap, 4 yıl sonra akciğerinden çıkarıldı

BOĞAZIMDA ACI HİSSETTİM

2021 yılında koronavirüs nedeniyle ağırlaşınca hastaneye yatırıldığını belirten Sahibe Güzin Zeybekoğlu, yaşadığı sıkıntılı süreci anlattı. Eşi ile aynı anda hastalandıklarını ve birlikte hastaneye yatırıldıklarını ifade eden Zeybekoğlu, kalp hastası olan eşinin hastalığı atlatamayarak, yanında hayatını kaybettiğini söyledi. Hastalığın yanı sıra büyük üzüntü içerisinde olan Zeybekoğlu, hapını dalgınlıkla blisterden çıkarmadan yuttuğunu belirtti. Zeybekoğlu, "O anda boğazımda acı hissettim. Ambalajıyla yuttuğumu anladım ama bağırsaktan dışarı atılacağını düşündüm" dedi.

Hastanede üç haftalık tedavinin ardından taburcu edildiğini aktaran Zeybekoğlu, öksürük ve balgam şikayetinin ise hiç geçmediğini belirtti. Aşırı öksürük ve artan balgam nedeniyle toplum içine girmeye utandığını, yaşam kalitesinin düştüğünü anlatan Zeybekoğlu, şunları kaydetti:

"Şikayetlerim nedeniyle başvurduğum hastanelerde akciğer BT çekildi, akciğerimde kristalleşme ve nodül olduğu söylendi. İlaçlar verildi ama şikayetlerim geçmedi. Bunun üzerine en son gittiğimiz doktor, beni Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yönlendirdi."

Alüminyum kabıyla yuttuğu hap, 4 yıl sonra akciğerinden çıkarıldı

'HAPI YUTMUŞUM MEĞER'

Doç. Dr. Fatih Üzer ve Dr. Öğr. Gör. Aliye Gamze Çalış'ın bronkoskopik yöntemle sağ akciğerinden çıkardıkları blister içindeki hapı gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen Zeybekoğlu, doktorlarına teşekkür etti. "Allah doktorlarımdan razı olsun" diyen Zeybekoğlu, "2021 yılında hastanede yaşadığım olayı tamamen unutmuştum. Alüminyum kabıyla yuttuğum hapın vücudumdan çıktığını sanmıştım. Hiç aklıma gelmezdi akciğerime saplandığı" dedi. "Meğer hapı yutmuşum" diye espri de yapan Zeybekoğlu, zor günlerin ardından kendini iyi hissettiğini söyledi. Zeybekoğlu, kendisini sağlığına kavuşturan doktorlarına teşekkür ederken, elleriyle kalp işareti yaptı.

AKCİĞERDE NODÜL OLDUĞU SÖYLENDİ

Zeybekoğlu'nun kızı Aylin Zeybekoğlu Türker (55) ise "Annem Covid geçirdikten sonra önce altı ayda bir, sonra yılda bir kontrollerini yaptırıyorduk" dedi. Çekilen akciğer BT'de akciğerde nodül olduğunun söylendiğini belirten Türker, şöyle devam etti: "Doktorlar annemin sürekli kontrol altında olması ve verilen ilaçları düzenli kullanması gerektiğini söyledi. Biz de böyle devam ettik. En son gittiğimiz hastanedeki doktor, çekilen iki BT arasında farklılık olduğunu, akciğerde metal gibi farklı bir şey gördüğünü söyleyerek bizi Akdeniz Üniversitesi'ne yönlendirdi."

Türker, yaşadığı sıkıntılı süreç sonunda sağlığına kavuşan annesi gibi espri yaparak, "Meğer annem hapı yutmuş. Espriyle yaklaşıyoruz. Sağ olsun hocalarımız sayesinde annemin yuttuğu hap çıkarıldı. İlaç tedavisi devam ediyor. Şikayetleri azaldı. Artık yolun sonuna geliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

DUYGUSAL REAKSİYONLA FARKETMEMİŞ

Doç. Dr. Fatih Üzer, akciğerde karşılaşılan bu tip yabancı cisim aspirasyonlarının daha çok bilinci yerinde olmayan yatalak, Alzheimer ve ilaç ya da alkol etkisinde olan kişilerde rastlandığını belirterek, "Aslında bu durumu bilinci yerinde olan kişilerde çok görmüyoruz" dedi. Sahibe Güzin Zeybekoğlu'nun bilinci yerinde olmasına rağmen hapını alüminyum ambalajıyla birlikte yutmasını hem geçirdiği Covid hastalığı hem de eşinin kaybından duyduğu üzüntüye bağlayan Doç. Dr. Üzer, şöyle devam etti:

"Hastamız yaşadığı bu iki talihsiz olayın verdiği duygusal reaksiyonla ilacı yuttuğunu fark etmemiş. Tabi fark etmediği için de hekimlere 'İlaç akciğerime kaçmış' şeklinde bir şikayetle gitmediği için o dönem tetkikleri yeterince yapılmamış. Hastada takip edilen dönemde nodül gelişmesi de başka bir talihsizlik. Diğer hekim arkadaşlarımız nodüle odaklandığı için hastamız yaklaşık 4 yıldır nodül takibinde olan bir hastaydı."

Zeybekoğlu'nun kendilerine başvurduğunda yaptıkları tetkikler sonucu akciğerinde metalik bir dansite (akciğer dokusunun yoğunlaşması) olabileceğini düşündüklerini anlatan Doç. Dr. Üzer, "Hastayı işleme aldık. İşlemi öğretim görevlimiz Aliye Gamze Çalış yaptı" dedi.

Alüminyum kabıyla yuttuğu hap, 4 yıl sonra akciğerinden çıkarıldı

BİR SORUN YAŞANMADI

Herhangi yabancı bir cismin uzun süre akciğerde kalması sonucu orada bir nedbe dokusu (bir tür iz) oluştuğunu anlatan Doç. Dr. Üzer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yabancı cisim zamanla akciğer dokusuna gömülebilir ve çıkarılamayabilir. ya da çıkarılmaya çalışılırken ciddi kanamaya sebep olabilir. Hastada yaptığımız değerlendirmede bunun oynayan yabancı bir cisim olduğunu fark ettik ve almaya karar verdik. Aldıktan sonra da herhangi bir problem yaşamadık."

Hastanın akciğerinde kalan herhangi bir parça olmadığını, akciğere kaçan hapın blisteriyle birlikte çıkarıldığını vurgulayan Doç. Dr. Üzer, "Yabancı cismin olduğu yerde oluşan iyileşme dokusu bazen akciğeri kapatabiliyor ve akciğerin havalanmasına engel olabiliyor. Biz de öncelikle o dokuyu iyileştirmek adına medikal bir tedavi başlattık. Birkaç ay hastayı takip edeceğiz. Bu dokunun iyileşmemesi halinde bir müdahale daha gerekebilir" dedi.

HAPIN BÜYÜKLÜĞÜ 1 SANTİM

Akciğerin sağ tarafının yabancı cisim kaçmasına daha meyilli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Üzer, "Bu durumda erken dönemde öksürük olabilir. Hastamızdaki yabancı cisim 1 santim büyüklüğünde. Normal şartlarda fark edilmesi gerekir ama hastanın içinde bulunduğu durumdaki duygusal reaksiyonla fark etmemiş" ifadelerini kullandı.

Basında da sık sık yer verilen 'Heimlich manevrası'nın, üst solunum yoluna kaçan yabancı cisim için uygulandığını da belirten Doç. Dr. Üzer, "Ancak akciğerin alt kısmına kaçan yabancı cisimleri çıkarmak için bronkoskopi gerekir" dedi.

Alüminyum kabıyla yuttuğu hap, 4 yıl sonra akciğerinden çıkarıldı

KRONİK ÖKSÜRÜKLE BAŞVURDU

Dr. Öğr. Gör. Aliye Gamze Çalış ise kronik öksürük ve balgam şikayetiyle kendilerine başvuran Sahibe Güzin Zeybekoğlu'nun dış merkezde çekilen 4 yıllık akciğer tomografilerini tekrar değerlendirdiklerini belirterek, "Sağ akciğer alt hava yolunda bir metalik dansite gördük" dedi. Daha sonra hastaya bronkoskopi işlemi uygulamaya karar verdiklerini ifade eden Dr. Çalış, şunları söyledi:

"Hastamızda ağızdan endoskopi ile girerek hava yollarını görüntüledik. Sağ akciğer alt lob bronşunda şüpheli bir alan gördük. Oradaki lezyona bir kateter ile yaklaşıp forseps yardımıyla çıkardık. ve bunun bir ilaç kapsülü olduğunu gördük."

HAPI BİR BÜTÜN OLARAK ÇIKARDIK

Akciğere yabancı cisim kaçması sırasında kişinin boğulabileceğini vurgulayan Dr. Çalış, "Bu akciğere kaçan cismin büyüklüğüne ve kişinin o anda verdiği reflekse bağlıdır. Kişi yutmaya çalışırken, farkında olmadan yutma refleksinin tam olmaması sonucu hava yoluna kaçırabilir" dedi. Yutmaya çalışılan şeyin bazen ana hava yolunu tıkayarak ani şikayetlere yol açabildiğini kaydeden Dr. Çalış, "Bazen de yabancı cisimler sağ akciğer alt tarafa kaçabilir. Orada kronik öksürük, balgam ve nefes darlığı yapabilir" dedi. Zeybekoğlu'nun sağ akciğer alt lobuna kaçan blister içindeki hapı bir bütün olarak çıkardıklarına dikkati çeken Dr. Çalış, "Ekip olarak bu konuda deneyimliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Antalya, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Alüminyum kabıyla yuttuğu hap, 4 yıl sonra akciğerinden çıkarıldı - Son Dakika

