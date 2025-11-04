Hatay\'da Dolandırıcılık Tuzağına Düşmeden Kurtulan Adam

Hatay'da aracını satmak isterken dolandırıcıların tuzağına düşen Cem İbrahim Alkan, hesabında parası olmadığı için dolandırılmaktan kıl payı kurtuldu.

DOLANDIRICILARIN YENİ TUZAĞINA O DA DÜŞTÜ

Antakya ilçesinde yaşayan Cem İbrahim Alkan, kent merkezinde bulunan bir işletmede çalışarak geçimini sağlıyor. Alkan, uzun süredir kullandığı otomobilini internet üzerinden ilana koyarak satmak istedi. Alkan'ın iş yerinde yoğun olarak çalıştığı esnada kendisinin Antalya'dan aradığını söyleyen bir şahıs, aracı satın almak istediğini söyleyerek 20 bin TL kapora göndermek için hesap numarası istedi. Şahsın aracı satın almak için kapora göndereceğini düşünen Alkan, şahsın kendisine Ziraat Bank Mobil uygulaması üzerinden gönderdiği 20 bin TL'lik ödeme isteğini kabul etti. Alkan'ın ödeme isteğini kabul etmesine rağmen hesabında 18 bin TL bulunduğu için karşı tarafın hesabına para geçmeyince dolandırıcı şahıs, bu defa Alkan'a 15 bin TL'lik ödeme isteğinde bulundu.

İKİNCİ DENEMEDE FARK ETTİ

İkinci gelen ödeme isteğinde, karşı tarafın kendisinden para talep ettiğini fark eden Alkan, dolandırılmaya çalıştığını anlayarak isteği reddetti. Aracını satın almak istediğini söyleyen dolandırıcı şahsı arayan Alkan, 'Sen bana göndermiyorsun, benden para talebinde bulunuyorsun' diyerek tepki gösterince dolandırıcı bir daha telefonları açmadı. Hesabında 18 bin TL olmasıyla dolandırılmaktan son anda kurtulan Alkan, internet alışverişlerinde ve para transferlerinde dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

"BAKMADAN BİLDİRİMİ ONAYLADIM"

Aracını satmak için arayan şahsın ısrarla kendisinden ödeme isteyerek kapora atma bahanesiyle dolandırmaya çalıştığını anlatan esnaf Cem İbrahim Alkan, "Ben iş yerindeyken bir yabancı numara beni aradı. Aracımı bir satış ilan sayfasına koymuştum. Bir alıcı da araçla ilgili birkaç soru sordu. Alıcı aracının ekspertizini istedi ve biraz pazarlık yaptı. Alıcı bana, 'Abi aracınızı beğendim, Antalya'dan arıyorum, cuma günü eşimle birlikte geleceğim ve bana iban atın ben size parayı göndereyim' dedi. Ben de tamam dedim. İş yerinde yoğunluk olduğu için çalışıyordum. Alıcıdan bana 20 bin TL para talebi olan bir bildirim geldi. Benim kafam dağınıktı ve bakmadan bildirimi onayladım. Sonra birkaç dakika sonra alıcı beni arayarak 'Abi ben sana parayı gönderdim ama gitmedi' dedi. Benden tekrardan denememi istedi. Bankadan 15 bin TL para talebi olan bildirim geldi. Bildirime dikkatlice bakınca 'Alıcı sizden şu kadar para talep ediyor ve onaylıyorsanız aşağıdaki linke tıklayın' bildirime dikkatlice okuyunca onaylamadım. Onaylamadıktan sonra adamı alıcıyı aradım. 'Kardeşim sen benden para talep ediyorsun, bu ne iş diye sordum. Alıcı bana, 'Abi o önemli değil bankalar böyle yapıyor ve sen o linke tıkla' dedi. Bildirime baktığımda 'sen benden para talep ediyorsun ve bana para göndermiyorsun' dedi. Alıcı bana linke tıkla diye ısrar etti ve sonra telefonu kapattı" dedi.

"YETERSİZ BAKİYE OLDUĞU İÇİN GERÇEKLEŞMEDİ"

Hesabında yeterli bakiye olmadığı için dolandırılmaktan kurtulduğunu ifade eden Alkan, "İlk bildirimde 20 bin TL istemişti ve ben de onay verdim. Hesabımda 18 bin TL vardı ve yetersiz bakiye olduğu için işlem gerçekleşmedi. İkinci bildirimde 15 bin TL para talebin bulunduğu bir bildirim daha geldi. Ben de bildirime dikkatli bakınca dolandırıcı olduğunu anladım ve onay vermedim. Bu paralar kolay kazanılmıyor. Herkesin başına geldiği gibi benimde başıma geldi. Benim şansım bakiyemde para olmadığından olmadı. Vatandaşlara sesleniyorum, internet alışverişlerinde ve para transferlerinde biraz daha dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.