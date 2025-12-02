5 kişilik aile aynı motosiklete bindi, sonuç felaket oldu

Hatay'da motosiklet ile tırın çarpıştığı kazada 24 yaşındaki anne Menar Elhüseyin ve 2 aylık bebeği yaşamını yitirdi. Baba ile 2 ve 4 yaşındaki iki çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

AİLE BİR ANDA YOLA SAVRULDU

Kaza, Antakya–İskenderun yolu Dericiler kavşağında meydana geldi. Ahmet Elhuseyin'in kullandığı 31 MD 1357 plakalı motosiklet, T.B. yönetimindeki 31 AKR 883 plakalı tırla çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından motosiklette bulunan 5 kişilik aile yola savruldu.

ANNE VE BEBEĞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, 24 yaşındaki Menar Elhüseyin ile 2 aylık bebeği Abir Elhüseyin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan baba ile 2 ve 4 yaşındaki çocukları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.