5 kişilik aile aynı motosiklete bindi, sonuç felaket oldu

Hatay'da motosiklet ile tırın çarpıştığı kazada 24 yaşındaki anne Menar Elhüseyin ve 2 aylık bebeği yaşamını yitirdi. Baba ile 2 ve 4 yaşındaki iki çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza, Antakya–İskenderun yolu Dericiler kavşağında meydana geldi. Ahmet Elhuseyin'in kullandığı 31 MD 1357 plakalı motosiklet, T.B. yönetimindeki 31 AKR 883 plakalı tırla çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından motosiklette bulunan 5 kişilik aile yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, 24 yaşındaki Menar Elhüseyin ile 2 aylık bebeği Abir Elhüseyin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan baba ile 2 ve 4 yaşındaki çocukları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
