5 kişilik aile aynı motosiklete bindi, sonuç felaket oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

5 kişilik aile aynı motosiklete bindi, sonuç felaket oldu

Haberin Videosunu İzleyin
5 kişilik aile aynı motosiklete bindi, sonuç felaket oldu
02.12.2025 13:38  Güncelleme: 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
5 kişilik aile aynı motosiklete bindi, sonuç felaket oldu
Haber Videosu

Hatay'da 5 kişilik ailenin seyahat ettiği motosiklet ile tırın çarpıştığı kazada genç anne ve 2 aylık bebeği hayatını kaybederken, baba ve iki çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Hatay'da motosiklet ile tırın çarpıştığı kazada 24 yaşındaki anne Menar Elhüseyin ve 2 aylık bebeği yaşamını yitirdi. Baba ile 2 ve 4 yaşındaki iki çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

AİLE BİR ANDA YOLA SAVRULDU

Kaza, Antakya–İskenderun yolu Dericiler kavşağında meydana geldi. Ahmet Elhuseyin'in kullandığı 31 MD 1357 plakalı motosiklet, T.B. yönetimindeki 31 AKR 883 plakalı tırla çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından motosiklette bulunan 5 kişilik aile yola savruldu.

Hatay'da Motosiklet Kazası: Anne ve 2 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

ANNE VE BEBEĞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, 24 yaşındaki Menar Elhüseyin ile 2 aylık bebeği Abir Elhüseyin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan baba ile 2 ve 4 yaşındaki çocukları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Hatay'da Motosiklet Kazası: Anne ve 2 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Hatay, Bebek, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa 5 kişilik aile aynı motosiklete bindi, sonuç felaket oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arızalı araçtan cephanelik çıktı Eskişehir'de arızalı araçtan cephanelik çıktı!
Bebeği arabada, otomobilin ve dairenin anahtarını da evde unuttu Bebeği arabada, otomobilin ve dairenin anahtarını da evde unuttu
DİSK’in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli
Emlak sitesinde ’pes’ dedirten ilan Bu harabe için 45 milyon TL istedi Emlak sitesinde 'pes' dedirten ilan! Bu harabe için 45 milyon TL istedi
Amcasının 4. katındaki evinden atlayarak intihar etti: 2 gözaltı Amcasının 4. katındaki evinden atlayarak intihar etti: 2 gözaltı
Kahraman sağlık görevlisi, küçük kızı alevlerin içinden aldı Kahraman sağlık görevlisi, küçük kızı alevlerin içinden aldı
Kerem Aktürkoğlu’na dolarlı protesto Kerem Aktürkoğlu'na dolarlı protesto
Sakın evinize sokmayın Dekoratif olarak aldı, vücudunun yüzde 30’u yandı Sakın evinize sokmayın! Dekoratif olarak aldı, vücudunun yüzde 30'u yandı
Çanakkale Savaşı’nın kahramanlarından Bu fotoğrafını ilk kez görüyorsunuz Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu fotoğrafını ilk kez görüyorsunuz
Galatasaray açıkladı: UEFA’ya şikayet ettik Galatasaray açıkladı: UEFA'ya şikayet ettik
Tarafını belli etti Batshuayi’nin dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım Tarafını belli etti! Batshuayi'nin dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım

14:16
Mert Hakan’ın golden sonra yaptıkları olay oldu
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu
14:12
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı
13:44
“Cellat“ gerilimi tırmanıyor Tuncer Bakırhan’dan Özel’e sert yanıt
"Cellat" gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt
13:25
Papa İznik’te dengeleri değiştirdi Konut fiyatları aldı başını gidiyor
Papa İznik'te dengeleri değiştirdi! Konut fiyatları aldı başını gidiyor
12:20
İstanbul’a kar yağışı geliyor AKOM merak edilen tarihi verdi
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
12:20
DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti: Heyette 3 isim var
DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti: Heyette 3 isim var
12:03
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı
11:54
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi Ödenen maaşlar geri istenecek
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek
11:44
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok
11:14
Gökhan Gönül borsa manipülasyonu soruşturmasında gözaltına alındı
Gökhan Gönül borsa manipülasyonu soruşturmasında gözaltına alındı
10:24
Ayağında 80 bin TL’lik çizmeyle yalın ayak çocukları ziyarete gitti
Ayağında 80 bin TL'lik çizmeyle yalın ayak çocukları ziyarete gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2025 14:35:09. #7.11#
SON DAKİKA: 5 kişilik aile aynı motosiklete bindi, sonuç felaket oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.