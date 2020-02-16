'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş'ın açılması için karar alındı

KIBRIS'TA 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ta bulunan Leoparlı 'Sun The Beach' otelinde, bölgenin açılmasına yönelik karar alındı. Rum medyası, Kapalı Maraş ile ilgili Türkiye'nin sözden sonra eyleme geçtiğini manşetlerine taşıdı ve "Türkiye bölgeye mührü vuruyor" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) organize ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' yuvarlak masa toplantısında, gün boyunca devam eden çalışmalar yapıldı. Uzman ekiplerin çalışması sonrasında ortaya bir sonuç bildirisi çıkarıldı.

Rum tarafının uzlaşma tutumu nedeniyle Kıbrıs sorununda siyasi ve egemen eşitlik temelinde yetki ve refah paylaşımının yapılamadığı gerçeği ile kapsamlı çözüme ulaşılamadığına dikkat çekilen bildiride, "Kapalı Maraş'ın, Rum tarafı ile yapılacak müzakerelerde pazarlık unsuru olmaktan çıkarılması gerektiğine" dikkat çekildi.

'ULUSLARARASI HUKUK' VURGUSU

Kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğuna işaret edilen bildiride, bölgenin KKTC'nin yetki ve yönetiminde yerleşime açılmasının bir gereklilik olduğuna vurgu yapıldı. Bildiride, Kapalı Maraş'ın açılması sürecinde uluslararası hukuka ve hakkaniyete uygun hareket edileceği belirtildi.

Kapalı Maraş'ın 'çözümsüzlüğün esiri olmasından kurtulması gerektiği' ifadelerine yer verilen bildirinin sonunda; "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin destek ve teşvikleriyle, Türkiye Barolar Birliği, Kapalı Maraş'ın ulusal ve uluslararası hukuka uygun şekilde sivil yerleşime açılması üzerinde ilgili tüm kesimlerle de ilişki içerisinde gerekli fikri çalışmaları devam ettirecektir" denildi.

ÜST DÜZEY KATILIM OLDU

RUMLAR'DA 'MARAŞ AÇILIYOR' ALARMI