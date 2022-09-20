Hdp'li Muazzez Orhan Işık Bakan Bilgin'e İşçi Ölümlerini Sordu

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, son bir haftada Ankara'da maden işçisi Ömer Kalem, Gaziantep'te inşaat işçisi Ali Taşar, itfaiye işçisi Remzi Mutafoğlu, Iğdır'da inşaat işçisi Erhan Kurt, İstanbul'da hastanede güvenlik görevlisi olan Tuğrul Okudan, gemide kaptan olan Nazım Balcı, Sakarya'da bir firmada ısı yalıtım işçisi olan Muhsin Bölük, Konya'da inşaat işçisi İbrahim Demircan, Mersin'de inşaat işçisi Emrah Aslan, Bursa'da Suriyeli inşaat işçisi Abdurrahman Ahmet'in yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Işık, işçi ölümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sordu.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık işçi ölümlerini TBMM'ye taşıdı. Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM'ye sundu. Önergede şu ifadeler yer aldı:

"İSİG MECLİSİ'NİN DERLEDİĞİ VERİLERE GÖRE 2021 YILINDA İŞ CİNAYETLERİNDE EN AZ 2.170 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİR"

" Türkiye'de gerekli önleyici tedbirler alınmadığında iş cinayetleri sistematik bir şekilde devam etmektedir. Her yıl en az iki bin kişinin bu cinayetler kapsamında yaşamını yitirdiği kamuoyuna yansımaktadır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG Meclisi) basın ve diğer bazı kaynaklardan derlediği verilere göre 2021 yılında iş cinayetlerinde en az 2.170 işçi yaşamını yitirmiştir. Ağustos ayında 186 ve 2022 yılının ilk sekiz ayında 1202 işçinin yaşamını yitirdiği işyerlerinde kalıcı, önleyici tedbirler alınmamaktadır. İSİG Meclisi'nin kamuoyuna duyurduğu raporlarına göre 2013 yılından bu yana 18.280'den fazla işçi, gerekli önlemler alınmayan iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir. Özellikle tarım ve inşaat sektörlerinde kayıt dışılık nedeniyle iş cinayetlerinde yaşamını yitirenlere, iş kazası ve meslek hastalığı geçirenlere ilişkin verilerin kaydı ya tutulmamaktadır ya da eksik tutulmaktadır.

"İŞYERLERİNDE TEDBİRSİZLİK ÖLÜM GETİRMEKTEDİR"

16 Eylül 2022'de Van- Hakkari karayolunun Güzeldere mevkiinde tünel inşaatında çalışan işçilerden ikisi yaşamını yitirdi. Limak ve Gökçenay firmalarının taşeronu olan Ölmez-Ertuş firmasının işçileri olan Vanlı işçi Yusuf Sönmez ve Diyarbakırlı işçi Şafak Polat da 20 yaşındaydı. Son bir haftada Adana'da orman işçisi Umut Durakçı, Kastamonu'da inşaat işçisi Abdurrahman Birgün, orman işçisi Yaşar Sarıcı, Urfa'da inşaat işçisi Mustafa Kılıç, Samsun'da otel çalışan Mustafa Şeker, Malatya'da inşaatta çalışan Fatih Kızılkaya, Mesut Gündoğan ve Mehmet Yel, Ankara'da Maden işçisi Ömer Kalem, Gaziantep'te inşaat işçisi Ali Taşar, itfaiye işçisi Remzi Mutafoğlu, Iğdır'da inşaat işçisi Erhan Kurt, İstanbul'da hastanede güvenlik görevlisi olan Tuğrul Okudan, gemide kaptan olan Nazım Balcı, Sakarya'da bir firmada ısı yalıtım işçisi olan Muhsin Bölük, Konya'da inşaat işçisi İbrahim Demircan, Mersin'de inşaat işçisi Emrah Aslan, Bursa'da Suriyeli inşaat işçisi Abdurrahman Ahmet yaşamını yitirmiştir. Yaşamını yitirenlerin dışında ağır yaralanan, kalıcı bir şekilde engelli olan işçilerin olduğu bilinmektedir. İşyerlerinde tedbirsizlik ölüm getirmektedir."

Bakan Bilgin'e yöneltilen sorular şöyle:

"16 Eylül 2022'de Van-Hakkari yolu üzerinde Güzeldere tüneli inşaatında yaşamını yitiren 20 yaşındaki işçiler Yusuf Sönmez ve Şafak Polat'ın ölümü hakkında yürütülen bir soruşturma mevcut mudur? Türkiye'de 2020-2022 döneminde işyerlerinde 'işe bağlı ölüm sayısı' kaç olmuştur? Bu ölümlerin sebeplerine göre dağılımı nasıldır? Bu ölümlerin yaş ve cinsiyet dağılımı nasıldır? Türkiye'de 2020-2022 döneminde işyerlerinde 'işe bağlı kazalarla engelli olan kişi sayısı' kaç olmuştur? Türkiye'de mültecilerin geçirdiği iş kazaları ve maruz kaldıkları meslek hastalıklarına ilişkin Bakanlığınızın bir veri derlemesi veya raporu mevcut mudur? 2011-2022 yılları arasında Türkiye'de yaşamını yitiren mülteci işçi sayısı ve bu kişilerin uyruk, cinsiyet, yaş gibi göstergeleri nedir? Türkiye'de işyerlerinde tedbirsizlik nedeniyle yaşanan ölümlerden bakanlığınızı siyaseten sorumlu görüyor musunuz? Bu sorumluluğun gereği olarak yaşamını yitirmiş işçilerin ailelerine sunduğunuz psikolojik, ekonomik ve sosyal destekler nelerdir?"