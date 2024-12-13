Her Bölümde Farklı Bir Arka Sokaklar

Dizi

Örgüt evinden çıkan dokümanlar, Savunma Sanayii'nin göz bebeği firmalarından birinin hedef alınacağı şüphesini doğurmuştur. Jandarma ve emniyetin ortak operasyonuyla bu saldırının önüne geçebilmek için zamana karşı bir yarış başlar. Ekip, terörle mücadele tecrübesiyle bu operasyonun en ön safında yer alır.

Yeni Fragmana Gelen Yorumlar:

Her hafta acımıza dokunmanız ne güzel, saygı teşekkürler Arka Sokaklar.

Şarap gibi dizi yapmışlar yıllar geçtikçe güzelleşiyor.

Arka Sokaklar bir 19 sene daha devam etsin diyenler.

Şu dizinin bittiğini hayal edemiyorum lütfen izlemeye devam edin ben ölene kadar sürsün lütfen.

İzlediğim nadir dizilerden, gayet güzel 90 yaşındaki babam bile heyecanla bakıyor??

Yine yaşanmış olaylara değinilmesi harika değil mi… böyle devam edin harikasınız.

Tusaş Şehitlerini Unutmayacağız!

Abi helal olsun bu dizi böyle giderse reytingleri falan düşmez her hafta olan bir şeyin konusunu yapıyorlar vallaha ben çok beğeniyorum yapımcısına helal olsun.

Arka Sokaklar daha da kalitelileşiyor.

"Devlet intikam almaz ama ödeşmek âdettendir." Dizide yazılan en sağlam karakter net Mesuttur.

Ankara tusaş saldırısı olayı bir kez daha iyi ki arka sokaklar helal olsun.

Arka Sokaklar çocukluğumun dizisi. Mesut Ali Hüsnü efsane üçlü…

Format değişikliği çok güzel olmuş, son bölümler izlediğim en güzel bölümler.

Ben bu yüzden seviyorum Arka Sokakları, gene ağlatacaklar bizi??

Tarihin en iyi dizisi ne diye sorsalar şüphesiz Arka Sokaklar derim.

Güçlü Kadro:

Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Arka Sokaklar'ın yönetmenliğini bu sezon Baran Özçaylan üstleniyor.

Her Cuma Kanal D'de:

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma 20.00'da Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.