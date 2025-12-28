Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor - Son Dakika
Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor

28.12.2025 16:52  Güncelleme: 17:30
Adana'nın Sarıçam ilçesinde apartmanların arasında kalan bir tarla, sahibinin müteahhitlere direnmesiyle tarım alanı olarak korunmaya devam etti. Patates ekilen arazi, mahalle sakinlerinden de büyük destek görüyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde apartmanların arasında kalan bir tarla, sahibi tarafından yıllardır müteahhitlere verilmedi.

BETONUN ORTASINDA TARIM YAPIYOR

Konutların yükseldiği bölgede tek başına kalan tarlaya son olarak patates ekildi. Tarla sahibinin arsasını satmama kararı, mahalle sakinlerinden de destek gördü.

"TOPRAĞIN KORUNMASI GEREKİR"

Mahalle sakini Fatoş Hayta, toprağın korunması gerektiğini belirterek, "Tarlanın yerinde beton yığını mı olsun?' diye soruyorsanız, bence olmamalı. Artık nefes alacak bir şeyimiz kalmadı. Tarla sahibinin burayı satmaması çok doğru bir karar. Elbette apartman da gerekli, ancak toprağa da ihtiyacımız var. Zamanla bu toprağa çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Bu yüzden buranın korunması gerekiyor. Sahibi kimse, lütfen satmasın" dedi.

"BULDUKLARI HER YERE BİNA DİKİYORLAR"

Yakın zamanda yaşanan depremi hatırlatan Ahmet Demir ise şu ifadeleri kullandı: "Daha yeni depremi yaşadık. Buldukları her yere bina dikiyorlar. Bu gidişle sonumuz hayır değil. Tarla sahibi buraya patates ekmiş; doğrusunu yapıyor. Zaten üretmemiz gerekiyor. Ama tüketim ülkesine döndük. Tarla sahibine kimse 'burayı sat' diyemez. Halk olarak tüketime alıştığımız için üreten insanlar azınlıkta kalıyor."

"SOSYAL DONATILAR YAPILABİLİR"

Mahalleli Süllü Totuş ise tarlanın kamusal alan olarak değerlendirilebileceğini dile getirerek, "Belediye burayı kamulaştırıp halk için sosyal donatılar yapabilir. Buraların illa bina olması gerekmiyor. Konuta açılmıyorsa yeşil alan yapılabilir. Spor tesisi ve emekliler için dinlenme alanı oluşturulabilir" dedi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ibrahim şeyhanlıoğlu ibrahim şeyhanlıoğlu:
    ne kadar saçma adamın yerine neden kamulaştırılıp Halk için donaltılar yapılsın Adam müteahhitle anlaşmayıp kananç sağlamadı diye cezalandırmak mı lazım… 210 3 Yanıtla
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Totoşa bak sanki kendi malı kamulaştırılma diyor ..... 157 3 Yanıtla
  • Ahmet Karahan Ahmet Karahan:
    Bilinçli olarak o çiftçinin arazisini , haber yapıp adamın tarlasına çökmek istiyorlar, ALLAH o çiftçiye yardım etsin. Emeklerin en güzelini yapıyor , gelecekte ekecek çiftçi bulamayacaksınız, çocuklarınıza ne yedireceksiniz , tekrar ediyoruz ALLAH o çiftçiden razı olsun , bu haberi bilinçli olarak yapanların da ALLAH belasını versin 96 0 Yanıtla
  • Ergün Karataş Ergün Karataş:
    Hele Dürziye Bak Adamın Tapulu malını ne diye senin gibilere dinlenme yeri yapsın kero ne güzel adam patates ekiyor en önemlisi birgün yine deprem olursa millete toplanama ve kurtuluş Alanı olur 53 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    bence satsin baska ywrde daha buyuk parsel alabilir yada ayni m2 alsin kalnalada kendine ev alsin 2 41 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.