Aşırız hız yaparken aniden savrulan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi! Doğum günü detayı, yürek burktu - Son Dakika
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Aşırız hız yaparken aniden savrulan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi! Doğum günü detayı, yürek burktu

05.07.2023 08:49

Bursa'da doğum günü kutlamasına giden Kaan Orhan'ın kullandığı motosiklet, aşırı hız nedeniyle devrildi. Orhan ve arkadaşı Şerife Bozdağ hayatını kaybederken, olay yerine gelen arkadaşları gözyaşı döktü. Orhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Bursa'da arkadaşlarının kendisi için organize ettiği doğum günü kutlamasına katılmak üzere yola çıkan Kaan Orhan'ın (27) kullandığı motosiklet, aşırı hız nedeniyle devrilerek yaklaşık 150 metre sürüklendi. Orhan ile arkasında bulunan Şerife Bozdağ (50) hayatını kaybederken, kaza haberi üzerine olay yerine gelen arkadaşları gözyaşı döktü. Hız tutkunu Orhan'ın sosyal medya hesabından motosikletiyle saatte 299 kilometre hız yaptığı bir videoyu "Hayatın başladığı nokta" notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

YOLA SAVRULDULAR

Dün gece saat 23.30 sıralarında Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nda Mustafa Kaan Orhan, doğum günü dolayısıyla arkadaşlarının Görükle Spor Parkı'nda organize ettiği kutlamaya katılmak üzere motosikletle yola yola çıktı. Kent merkezinden İzmir istikametine giden Orhan yönetimindeki motosiklet, Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Devrilen motosiklet 150 metre sürüklenirken sürücü Mustafa Kaan Orhan ile arkasında bulunan Şerife Bozdağ yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şerife Bozdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Orhan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mustafa Kaan Orhan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

ARKADAŞLARI KAHROLDU

Orhan'ın doğum gününü kutlamak için hazırlık yapan arkadaşları ise kaza haberinin ardından olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Orhan ile Bozdağ'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi ve motosikletin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

Motosiklet Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

HIZ TUTKUNUYMUŞ

Kazada hayatını kaybeden sürücü Mustafa Kaan Orhan'ın hız tutkunu olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından daha önce yaptığı bir paylaşımda, motosikletiyle saatte 299 kilometre hız yaptığı bir videoya, "Hayatın başladığı nokta" notu düştüğü görüldü.

Motosiklet Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
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Mustafa Kaan, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşırız hız yaparken aniden savrulan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi! Doğum günü detayı, yürek burktu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşırız hız yaparken aniden savrulan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi! Doğum günü detayı, yürek burktu - Son Dakika
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