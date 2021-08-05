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Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti - Son Dakika

Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti

05.08.2021 10:19

Adana'da yaşanan olayda hukuk fakültesi hayali kuran 21 yaşındaki genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı ve "Benim Marmara Hukuk Fakültesi'nde tanıdıklarım var, seni sokarım" diyen şahsın evine resmi evrak götürmek için gitti. Eve girer girmez şahıs tarafından fotoğrafları çekilen genç kadın, 4 kere tecavüze uğradığını ve boğazının sıkıldığını söyledi. Evden hızlıca çıkan genç kadın şikayetçi oldu. Şüpheli ise tüm iddiaları yalanladı.

28 Temmuz günü merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvarda bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, üniversiteye hazırlanan E.K. (21), 2 ay önce sosyal medya üzerinden Ali Y. D. (25) ile tanışarak arkadaş oldu.

"TANIDIKLARIM VAR"

Bir süre görüşen E.K., sosyal medyadan Ali Y.D.'ye üniversite sınav sonuçlarının açıklandığını ancak başarı sıralamasından dolayı çok istediği hukuk fakültesine giremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Ali Y.D., "Tanıdıklarım var. Seni Marmara Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesine yerleştirebilirim" dedi.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKMEYE BAŞLADI

Ali Y.D. genç kızdan bir takım resmi evrak istedikten sonra onu evrakları bırakması için eve çağırdı. Diplomasını, kimlik fotokopisi ve ikamet bilgilerini verilen adrese getiren E.K., eve girdiği zaman Ali Y.D., tarafından fotoğrafları çekilmeye başlandı.

Hukuk fakültesi kazandırma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti

BİRÇOK KEZ TECAVÜZE UĞRADI

Zanlı çektiği fotoğrafları 'Dekan' diye kaydettiği kişiye gönderdikten sonra E.K.'yi zorla öpmeye başladı. Ali Yusuf D., genç kızın karşı koyması üzerine E.K.'nin boğazını sıkarak tokat attı ve birçok kez tecavüz etti. Şüpheli E.K.'nin boğazını sıktı ve ona istediği bir takım sözleri zorla söyleterek videoya kaydettikten sonra "Ben sana zorla bir şey yapmadım kanıtım var. Artık evden gidebilirsin" dedi.

Hukuk fakültesi kazandırma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti

"VİDEOLARIMI ÇEKTİ, ŞİKAYETÇİYİM"

Evden çıkan genç kız hemen arkadaşını aradı ve bir parkta buluşarak gözyaşları içerisinde başından geçenleri anlattı. O sırada bir sivil polis, E.K.'yi ağlarken görünce şüphelenerek genç kızın yanına gitti. Genç kız başından geçenleri polise anlattı. Tecavüz olayı ortaya çıkmasının ardından Ahlak Büro Amirliği ekipleri, E.K. ve arkadaşının ifadesini aldı. E.K. "Ali Y.D., beni çok istediğim hukuk fakültesine 'tanıdıklarım var seni yerleştiririm' diyerek bana güven vererek, kendi evine gelmemi sağladı. Evde bana şiddet uygulayarak, beni korkutarak zorla 4 kez cinsel ilişkiye girdi. Zorla ilişkiye giren beni darp eden, boğazımı sıkan, benim rızam olmaksızın videolarımı çekti şikayetçiyim" dedi.

"SUÇLAMALARIN HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUM"

Gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları reddeden Ali Y. D., "E.K.'ye gelecek yılki sınava hazırlanması için akrabalarımın dershanesinin olduğunu ve oraya sokabileceğimi söyledim. Ben tecavüz etmedim kendisi hasta olduğu için sadece sevişme oldu. Boğazını da sıkmadım sevişirken fantezi amaçlı kendisi boğazını sıkmamı istedi. Evde oturduğumuz an bir kız arkadaşımdan mesaj geldiğini görünce kıskandı ve sinirlendi. Sonra evden çıktı. Daha sonra polisler geldi. Video çekmedim. Kendisine tecavüz etmedim. Hakaretim veya darbım da olmadı. Suçlamaların hiç birini kabul etmiyorum" dedi. Genç kız psikolojik destek alırken şüpheli Ali Y. D. tutuklandı.

Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti

Marmara Üniversitesi, Tecavüz, Medya, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti - Son Dakika


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