Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hurdacılık yapan yüzde 85 bedensel engelli Erdoğan Ateş'in yaşam mücadelesi sosyal medyada yankı uyandırdı. Genç adamın paylaşılan görüntülerinin ardından Sedat Peker, Ateş'in tüm tedavi masraflarını üstlendi.

1,5 MİLYON TL'LİK TEDAVİ İÇİN ÇALIŞIYORDU

25 yaşındaki Erdoğan Ateş, doğuştan yüzde 85 engelli olmasına rağmen ailesinin geçimini sağlamak ve tedavi masraflarını karşılayabilmek için her gün yaklaşık 10 saat hurdacılık yapıyordu. Ailesinin tek çalışanı olduğu belirtilen Ateş, 1,5 milyon TL'lik bir tedavi süreci sonunda yüzde 80–90 oranında iyileşme şansı bulunduğunu dile getirerek hayata tutunmaya çalışıyordu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ateş'in çalışırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılması kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Paylaşımlar, genç adamın yaşadığı zorlukları ve verdiği mücadeleyi gözler önüne sererken kamuoyunda büyük bir duyarlılık oluştu.

SEDAT PEKER TÜM MASRAFLARI ÜSTLENDİ

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Sedat Peker, Erdoğan Ateş'in tedavisi için gereken tüm masrafları karşıladı. Ameliyat olan ve operasyonu başarılı geçen Ateş, Peker'e teşekkür etti.