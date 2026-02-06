Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı - Son Dakika
Yaşam

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
06.02.2026 09:56  Güncelleme: 10:12
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hurdacılık yapan yüzde 85 bedensel engelli Erdoğan Ateş'in yaşam mücadelesi sosyal medyada geniş kitlelere ulaşmıştı. Ateş, doğuştan engelli olmasına rağmen ailesinin geçimini sağlamak ve tedavi masraflarını karşılayabilmek için her gün 10 saat çalışıyordu. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Sedat Peker, Ateş'in 1,5 milyon TL'lik tedavi masraflarını üstlendi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hurdacılık yapan yüzde 85 bedensel engelli Erdoğan Ateş'in yaşam mücadelesi sosyal medyada yankı uyandırdı. Genç adamın paylaşılan görüntülerinin ardından Sedat Peker, Ateş'in tüm tedavi masraflarını üstlendi.

1,5 MİLYON TL'LİK TEDAVİ İÇİN ÇALIŞIYORDU

25 yaşındaki Erdoğan Ateş, doğuştan yüzde 85 engelli olmasına rağmen ailesinin geçimini sağlamak ve tedavi masraflarını karşılayabilmek için her gün yaklaşık 10 saat hurdacılık yapıyordu. Ailesinin tek çalışanı olduğu belirtilen Ateş, 1,5 milyon TL'lik bir tedavi süreci sonunda yüzde 80–90 oranında iyileşme şansı bulunduğunu dile getirerek hayata tutunmaya çalışıyordu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ateş'in çalışırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılması kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Paylaşımlar, genç adamın yaşadığı zorlukları ve verdiği mücadeleyi gözler önüne sererken kamuoyunda büyük bir duyarlılık oluştu.

SEDAT PEKER TÜM MASRAFLARI ÜSTLENDİ

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Sedat Peker, Erdoğan Ateş'in tedavisi için gereken tüm masrafları karşıladı. Ameliyat olan ve operasyonu başarılı geçen Ateş, Peker'e teşekkür etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ahmet3353 ahmet3353:
    Allah razı olsun.gencimize de Allah tan şifa diliyorum.inşaAllah sağlığına kavuşacak 27 1 Yanıtla
  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    ALLAH razı olsun senden. Aslında bugünün kazananı Reis oldu 13 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    kral kral Helal olsun İşte gerçek Baba bu 10 0 Yanıtla
  • İslam bulut İslam bulut:
    bir umuttur yaşamak reisim ALLAH senden razı olsun inşaALLAH ALLAHina kurban 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Fazıl Korkmaz Mustafa Fazıl Korkmaz:
    Diyecek söz yok helal olsundan baska keske herkes ımkanı olanlar hep duyarlı olsa 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
