TİGAD Heyeti Karakoyunlu Ata Ocağı’nda: Tarih ve kültür aynı çatı altında buluştu

TİGAD’ın 13. Dijital Medya Çalıştayı kapsamında Iğdır’a gelen medya yöneticileri, gazeteciler ve akademisyenler, programın ardından Karakoyunlu ilçesindeki Karakoyunlu Ata Ocağı’nı ziyaret etti.

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı ziyarette konukları; İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı, TADEF Basın Sözcüsü ve Karakoyunlu Ata Ocağı Kurucusu Sefer Karakoyunlu karşıladı.

ATA OCAĞI'NIN KÜLTÜREL MİSYONU ANLATILDI

Konuklara müzeyi gezdiren Sefer Karakoyunlu, Ata Ocağı’nın kuruluş amacı, müzede sergilenen eserler ve merkezin kültürel çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ata Ocağı’nın geçmişten günümüze uzanan tarihi ve kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir misyon üstlendiği vurgulandı.

Ziyaret sırasında medya temsilcileri, müzede sergilenen tarihi ve kültürel eserleri yakından inceleyerek bölgenin geçmişine dair bilgiler edindi.

TARİH BİLİNCİ VE KÜLTÜREL MİRAS VURGUSU

Ziyarette, bir toplumun tarih bilincinin yalnızca geçmişte yaşanan olayların bilinmesiyle sınırlı olmadığı; geleneklerin, yaşam biçiminin, kültürel değerlerin ve toplumsal hafızanın da bu mirasın önemli parçaları olduğu ifade edildi.

Karakoyunlu Ata Ocağı’nın da bu anlayış doğrultusunda kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunduğu belirtildi.

TİGAD heyetinin ziyareti, Iğdır’ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin medya dünyasının temsilcilerine yerinde tanıtılması açısından da anlamlı bir buluşma oldu.

ŞAMAMA TAKDİMİYLE SONA ERDİ

Ziyaretin sonunda konuklara Şamama takdim edildi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Ziyarette TİGAD Iğdır Temsilcisi Halit Öztürk, Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Meclis Haber temsilcisi Sümer Taskiran da yer aldı.

TİGAD’ın Iğdır programı kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, medya, tarih ve kültürün aynı zeminde buluştuğu anlamlı bir kültür buluşması olarak dikkat çekti.

KARAKOYUNLU ATA OCAĞI MÜZESİ

Türk milletinin köklü geçmişini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 2022 yılında İstanbul Türkiye Azerbaycan Derneği (İSTAD) Başkanı Sefer Karakoyunlu tarafından kurulan Karakoyunlu Ata Ocağı Müzesi, Iğdır’da kültür sanatın ve toplumsal hafızanın simge mekânlarından biri haline geldi. Karakoyunlu ilçesindeki baba yadigârı bir ev ve bahçenin müzeye dönüştürülmesiyle açılan yapı; geçmişi günümüze, günümüzü de geleceğe taşıyarak yeni nesillerde tarih ve kültür bilinci oluşturmayı hedefliyor.



