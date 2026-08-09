TİGAD Heyeti Karakoyunlu Ata Ocağı’nda: Tarih ve kültür aynı çatı altında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TİGAD Heyeti Karakoyunlu Ata Ocağı’nda: Tarih ve kültür aynı çatı altında buluştu

TİGAD Heyeti Karakoyunlu Ata Ocağı’nda: Tarih ve kültür aynı çatı altında buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği’nin (TİGAD) Iğdır’da düzenlediği 13. Dijital Medya Çalıştayı’na katılan yaklaşık 150 medya yöneticisi, gazeteci ve akademisyen, çalıştayın ardından Karakoyunlu Ata Ocağı’nı ziyaret etti. Tarihi ve kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasına dikkat çekilen ziyarette, bölgenin kültürel değerleri ve Ata Ocağı’nın misyonu anlatıldı. Program, Şamama takdimi ve hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

TİGAD’ın 13. Dijital Medya Çalıştayı kapsamında Iğdır’a gelen medya yöneticileri, gazeteciler ve akademisyenler, programın ardından Karakoyunlu ilçesindeki Karakoyunlu Ata Ocağı’nı ziyaret etti.

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı ziyarette konukları; İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı, TADEF Basın Sözcüsü ve Karakoyunlu Ata Ocağı Kurucusu Sefer Karakoyunlu karşıladı.

ATA OCAĞI'NIN KÜLTÜREL MİSYONU ANLATILDI

Konuklara müzeyi gezdiren Sefer Karakoyunlu, Ata Ocağı’nın kuruluş amacı, müzede sergilenen eserler ve merkezin kültürel çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TİGAD Heyeti Karakoyunlu Ata Ocağı’nda: Tarih ve kültür aynı çatı altında buluştu

Ata Ocağı’nın geçmişten günümüze uzanan tarihi ve kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir misyon üstlendiği vurgulandı.

Ziyaret sırasında medya temsilcileri, müzede sergilenen tarihi ve kültürel eserleri yakından inceleyerek bölgenin geçmişine dair bilgiler edindi.

TİGAD Heyeti Karakoyunlu Ata Ocağı’nda: Tarih ve kültür aynı çatı altında buluştu

TARİH BİLİNCİ VE KÜLTÜREL MİRAS VURGUSU

Ziyarette, bir toplumun tarih bilincinin yalnızca geçmişte yaşanan olayların bilinmesiyle sınırlı olmadığı; geleneklerin, yaşam biçiminin, kültürel değerlerin ve toplumsal hafızanın da bu mirasın önemli parçaları olduğu ifade edildi.

Karakoyunlu Ata Ocağı’nın da bu anlayış doğrultusunda kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunduğu belirtildi.

TİGAD Heyeti Karakoyunlu Ata Ocağı’nda: Tarih ve kültür aynı çatı altında buluştu

TİGAD heyetinin ziyareti, Iğdır’ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin medya dünyasının temsilcilerine yerinde tanıtılması açısından da anlamlı bir buluşma oldu.

ŞAMAMA TAKDİMİYLE SONA ERDİ

Ziyaretin sonunda konuklara Şamama takdim edildi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Ziyarette TİGAD Iğdır Temsilcisi Halit Öztürk, Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Meclis Haber temsilcisi Sümer Taskiran da yer aldı.

TİGAD’ın Iğdır programı kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, medya, tarih ve kültürün aynı zeminde buluştuğu anlamlı bir kültür buluşması olarak dikkat çekti.

KARAKOYUNLU ATA OCAĞI MÜZESİ

Türk milletinin köklü geçmişini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 2022 yılında İstanbul Türkiye Azerbaycan Derneği (İSTAD) Başkanı Sefer Karakoyunlu tarafından kurulan Karakoyunlu Ata Ocağı Müzesi, Iğdır’da kültür sanatın ve toplumsal hafızanın simge mekânlarından biri haline geldi. Karakoyunlu ilçesindeki baba yadigârı bir ev ve bahçenin müzeye dönüştürülmesiyle açılan yapı; geçmişi günümüze, günümüzü de geleceğe taşıyarak yeni nesillerde tarih ve kültür bilinci oluşturmayı hedefliyor.


Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir, Kültür Sanat, Karakoyunlu, Azerbaycan, Türkiye, Tebriz, Kültür, Sanat, Iğdır, Medya, Kars, Son Dakika

Son Dakika Iğdır TİGAD Heyeti Karakoyunlu Ata Ocağı’nda: Tarih ve kültür aynı çatı altında buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro
Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı
Gaziantep’te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira Gaziantep'te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira
Bakan Gürlek: Çocuk adalet sistemimizi daha güçlü hale getirdik Bakan Gürlek: Çocuk adalet sistemimizi daha güçlü hale getirdik
Brezilya’da helikopter kazası: 4 ölü Brezilya'da helikopter kazası: 4 ölü
Gaziantep’te 4.5 büyüklüğünde deprem Gaziantep'te 4.5 büyüklüğünde deprem
Ümraniye’de feci kaza: 6 yaralı Ümraniye'de feci kaza: 6 yaralı

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
20:18
Messi’nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı
Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı
20:04
Dursun Özbek 2 transferi bitirdi Okan Buruk aralarından birini seçecek
Dursun Özbek 2 transferi bitirdi! Okan Buruk aralarından birini seçecek
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
19:51
Bir Sarıyerspor taraftarı Muğlaspor maçını çatıdan takip etti
Bir Sarıyerspor taraftarı Muğlaspor maçını çatıdan takip etti
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
18:01
Mersin’de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü
Mersin'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü
16:58
Çete liderinin annesinin cenazesine çelenk yağdı
Çete liderinin annesinin cenazesine çelenk yağdı
16:34
İstanbul’da suç örgütü operasyonu: Firari şüpheli tırın gizli bölmesinde yakalandı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: Firari şüpheli tırın gizli bölmesinde yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 04:43:43. #7.12#
SON DAKİKA: TİGAD Heyeti Karakoyunlu Ata Ocağı’nda: Tarih ve kültür aynı çatı altında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.