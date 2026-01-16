İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Haberin Videosunu İzleyin
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
16.01.2026 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Haber Videosu

Adana'da Youtuber Sergen Altunbaş, eşinin evi terk etmesi sonrası cinnet getirerek iki çocuğunu öldürüp intihar etti. "Amerika'da nasıl vize alınır?" gibi içerikler üreten Altunbaş'ın olaydan aylar önce, "Bir kadın seni vezir de eder rezil de" başlıklı video ile hayatını özetlediği görüldü.

Adana'da 34 yaşındaki Youtuber Sergen Altunbaş, eşiyle yaşadığı tartışma sonrası evden ayrılan eşinin ardından 8 yaşındaki kızı Ada ile 6 yaşındaki oğlu Mert'i tabancayla vurup hayatlarına son verdi.

SİLAH SESLERİ ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde G.A., eşi Sergen Altunbaş ile tartıştıktan sonra evi terk etti. Bir süre sonra Altunbaş, çocuklarına tabancayla ateş açtı; ardından silahı başına dayayıp tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

BABA VE İKİ ÇOCUĞUNUN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Eve giren ekipler, baba ile iki çocuğu kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Sergen Altunbaş ile Ada ve Mert Altunbaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

AKRABALARIN ARACINI YAKTI

Olay sonrası bölgeye gelen bazı akrabaların, Sergen Altunbaş'a ait aracı ateşe verdiği öğrenildi.

ABD'YE TAŞINMA HAYATINI SOSYAL MEDYADA ANLATIYORDU

Altunbaş, bir dönem ailesiyle Amerika'ya taşınmıştı ve "ABD'den nasıl vize alınır?" içerikli videolar çekiyordu. Çiftin, "vize uzmanı" kimliğiyle sosyal medyada tanındığı, bu alanda fenomen haline geldikleri öğrenildi.

İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Altunbaş'ın aylar önce sosyal medya hesabından "Bir kadın vezir de eder, rezil de" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptığı görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Güncel, Adana, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • volkanaka1980 volkanaka1980:
    çocukların ne günahı vardı kendi kafana sıkkıp gitseydin 33 0 Yanıtla
    Ahmet Yılmaz Ahmet Yılmaz:
    Çocukları dünyaya getirip babasız bırakmak ta olmaz... Babalık lüks araba almak için hayatın boyınca yırtınmak değil , Allah nasip ettiği sürece çocukalarının herzaman yanında olmaktır.. 10 1
  • Ahmet Yılmaz Ahmet Yılmaz:
    Çok parayı kendine asıl hedef yapmış, Amerika'ya taşınınca "Amerikalı olmuş" özünü unutmuş... her tarafı bayraklarla donatmış, . Asıl hedefine ulaşmış... Ama hep uçlarda yaşamış, Bunu da gerçek başarı sanarak heryerde paylaşmış, belki bu ani yükselişle karısı da şımarmış onu bilemem, ama nihayetinde psikolojisi bu gel gitleri bir şekilde kaldıramamış... Hepsi tamam da o çocukların günahı neydi bu işte.. Yazıklar olsun... Çocuklara çok üzüldüm. Çook.. 6 1 Yanıtla
  • memet8055 memet8055:
    Bu Son dakikada eskisi gibi değil ya defalarca aynı haberleri yayınlıyor 3 gündür aynı haber hemde günde en az 2 defa eskiye dön SON DAKİKA Artık yeter... 1 2 Yanıtla
  • Uuu bbb Uuu bbb:
    eeee nedeyekim Allah rahmet eylesin ölenlere, 3 0 Yanıtla
  • emrah bakansız emrah bakansız:
    çok yazık çok 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Ayder Forumu’nda konuşan Fatih Dönmez: Türkiye stratejik konumu sayesinde enerjide kritik rol üstleniyor Ayder Forumu'nda konuşan Fatih Dönmez: Türkiye stratejik konumu sayesinde enerjide kritik rol üstleniyor
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay
İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı açtığı davanın duruşması bitti, karar 15 gün içinde açıklanacak İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davanın duruşması bitti, karar 15 gün içinde açıklanacak
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi

11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:08
PFDK, Süper Kupa’daki cezaları açıkladı Galatasaray’a ağır fatura
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura
10:57
’’Soluma at’’ diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
''Soluma at'' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:41
Süper Lig devine 2.01’lik golcü
Süper Lig devine 2.01'lik golcü
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
10:01
Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek
Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek
10:01
Galatasaray’dan UEFA’ya borçsuzluk raporu
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu
09:38
Galatasaray taraftarını kahreden haber
Galatasaray taraftarını kahreden haber
08:46
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
08:34
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
08:34
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
08:16
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:46:44. #7.11#
SON DAKİKA: İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.