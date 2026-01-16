İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Ahmet Yılmaz:

Çok parayı kendine asıl hedef yapmış, Amerika'ya taşınınca "Amerikalı olmuş" özünü unutmuş... her tarafı bayraklarla donatmış, . Asıl hedefine ulaşmış... Ama hep uçlarda yaşamış, Bunu da gerçek başarı sanarak heryerde paylaşmış, belki bu ani yükselişle karısı da şımarmış onu bilemem, ama nihayetinde psikolojisi bu gel gitleri bir şekilde kaldıramamış... Hepsi tamam da o çocukların günahı neydi bu işte.. Yazıklar olsun... Çocuklara çok üzüldüm. Çook..