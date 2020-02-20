"İlk Adımdan Kuruluşa" Milli Mücadele Karma Sergisi Dadaşlarla buluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İlk Adımdan Kuruluşa' Milli Mücadele Karma Sergisi Dadaşlarla buluşuyor - Son Dakika

"İlk Adımdan Kuruluşa" Milli Mücadele Karma Sergisi Dadaşlarla buluşuyor

6 saat önce

Bağımsızlık Mücadelenin 100. yıl kutlamaları, yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Bağımsızlık Mücadelenin 100. yıl kutlamaları, yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli etkinliklerle devam ediyor.


Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve tüm dünyaya örnek olmuş Milli Mücadele'nin 100. Yılında Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi Başkanlığı'ndan alınan belge ve fotoğrafların, sanatla buluştuğu "İlk Adımdan Kuruluşa" Milli Mücadele Karma Sergisi, yurt içinde ve yurt dışında sergilenmeye devam ediyor.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı 19 Mayıs'ın ve bağımsızlık Mücadelesinin 100. Yılı olması sebebiyle Samsun Valiliği tarafından yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde 300'den fazla proje ve etkinlikler planlanarak hayata geçirildi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen ve ülkemizin her köşesinde milli birlik ve beraberlik duyguları içinde ayrı bir heyecan ve sevinçle kutlanan 100. yıl etkinlikleri, gelecek nesillere milli ruhun aktarılmasına vesile olacak.


Bu kapsamda Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezimiz tarafından hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "İlk Adımdan Kuruluşa" Milli Mücadele Sergisinin 100.Yılda yurtiçinde 10 ve yurt dışında 10 noktada düzenlenmesi hedeflenmiştir. Bugüne kadar yurt dışında Fransa, Almanya, Makedonya, Belçika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; yurt içinde ise İstanbul, Samsun, Amasya, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da açılan İlk adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergimiz, 24- 28 Şubat 2020 tarihleri arasında Erzurumlularla buluşacak.


Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan sergi, 24 - 28 Şubat 2020 tarihlerinde 09: 30 - 16: 00 saatleri arasında Erzurum Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürlüğü'nde Dadaşlarla buluşacak. - ERZURUM

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:36 Kaynak: İHA
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