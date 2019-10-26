İlk ara tatilde aileler için seyahat rotaları

Setur, milyonlarca öğrenci ve ailesinin beklediği ara tatil için bazı seyahat önerileri sundu.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, ara tatilin yaklaşmasıyla birlikte ailelerin akıllarında "ara tatil ne zaman?", "ara tatil kaç gün sürecek?" gibi sorular yer alıyor. 9 Eylül'de başlayan yeni eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek ve hafta sonu tatilleriyle birlikte tam 9 günlük tatil fırsatı sunacak. 2019-2020 eğitim yılı ara tatilinde ailece seyahate çıkmayı planlayanlar için pek çok seçenek mevcut.

Antalya'nın sakinliğini tercih edecekler için Kemer ve Belek'te önde gelen otellere ek olarak tatilini daha da güneyde KKTC'de geçirmek isteyenler için Girne ve Bafra'da çeşitli kampanyalı otel seçenekleri, ara tatil programını Türkiye'nin popüler gezi rotalarında geçirmek isteyenler için de kültür turları fırsatları bulunuyor.

Seyahatseverler için özel rotalar hazırlayan Türkiye'nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, Türkiye içinde Bursa, Sapanca, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Gaziantep'te özel rotalar sunuyor. Ara tatilde 3-4 günlük yurt içi turlara katılmak isteyenler için Eskişehir Odunpazarı Turu, Kastamonu Safranbolu Turu ve Kapadokya Turu seçenekleri bulunuyor.

Kültür Turları

Eskişehir Odunpazarı Turu'nda Odunpazarı, Porsuk Çayı, Lületaşı Atölyeleri, Cam Sanatları Müzesi, Kent Park, Bilim Sanat ve Kültür Parkı, Balmumu Heykeller Müzesi görülecek yerler arasında yer alıyor.

Kastamonu Safranbolu Turu'nda Safranbolu ve Kastamonu'nun yerel lezzetleri keşfedilebiliyor. Kapadokya Turu'nda ise Göreme, Ürgüp, Avanos, Üçhisar, Hacıbektaş, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Ihlara Vadisi görülecek yerler arasında bulunuyor. Balon turu, Güzel Atlar Diyarı Kapadokya'da büyülü bir atmosfer sunuyor.

Setur, ilk ara tatil döneminde pek çok otelde tatil imkanı da sunuyor. Regnum Carya, Zeynep, Ela, Susesi, Sueno, Orange County, Acapulco, Concorde, Cratos, Nuh'un Gemisi, Merit, Mercure, Marigold, NG Sapanca, NG Afyon, Büyük Abant Oteli, İkbal Thermal, Cheya Beşiktaş, Fuga, Anemon İzmir, Best Western Konak, Wyndha Ankara, Ramada By Wyndham Ankara, Park Dedeman Eskişehir, Anemon Eskişehir, Divan Gaziantep, Yılmazoğlu Park otellerinde iki kişilik odalarda 16-24 Kasım tarihleri arasında uygun fiyat avantajlarının yanı sıra Ankara şehir otellerinde ek indirimler, yurt içi otel ve kültür turlarında 12 ay, Kıbrıs otellerinde ise 6 ay taksit imkanı ile sunuluyor.