İngiltere'de Şeker Karne Uygulaması ve Sağlık Etkileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık
BBC

İngiltere'de Şeker Karne Uygulaması ve Sağlık Etkileri

İngiltere\'de Şeker Karne Uygulaması ve Sağlık Etkileri
22.01.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkinci Dünya Savaşı'nda karneye bağlanan şeker, sağlık üzerinde kalıcı etkiler yarattı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında birçok ülkede olduğu gibi İngiltere'de de gıda ürünleri karneye bağlanmıştı. Her aile ancak belli miktarda yiyecek alabiliyordu.

Karneye bağlanan gıdalardan biri de şekerdi. Kişi başına haftalık 227 gram şeker verilirken 2 yaş altı bebeklere hiç şeker kotası ayrılmıyordu.

1953'te karne uygulaması sonlandığında yetişkinlerin şeker tüketimi ikiye katlandı.

Bu değişim, gelecekteki bilim insanlarına şekerin sağlık üzerindeki etkilerini ölçmek için büyük bir imkan sağladı.

2025 yılında küresel bir araştırmacı ekibi, İngiltere'de 1951-56 yılları arasında doğan kişilerin sağlık kayıtlarını karşılaştırdı ve şekerin ciddi bir etkisi olduğunu gördü:

Rahimde ve hayatlarının ilk 1.000 gününde daha az şekere maruz kalan bebekler, karne uygulaması bittikten sonra bol şeker yiyerek büyüyen bebeklere kıyasla hayatlarının ilerleyen dönemlerinde kalp damar hastalıklarına %20 oranında daha az yakalanmıştı.

Kalp yetmezliğine yakalanma oranları %25, inme geçirme oranı ise %31 daha azdı.

Şeker sağlığımızı ilerleyen yaşlarımızda da benzer bir şekilde etkiliyor.

Ama diğer gıdalarda durum farklı. Örneğin bebekler ve çocuklar yüksek miktarda yağa ihtiyaç duyarken 20'lerinde veya 30'larındaki bir kişi için benzer bir beslenme sağlıklı sayılmaz.

İngiltere'deki Imperial College London'dan beslenme uzmanı Federica Amati'ye göre çocukların yüksek enerji gereksinimleri, besin değeri fazla olan gıdalara ihtiyaç duymalarına yol açıyor.

Amati'ye göre "Çocukluğumuzda yediğimiz yiyecekler vücudumuzun ve beynimizin temelini oluşturuyor".

Çocukken doğru gıdaları yemenin hayatın geri kalanındaki sağlığı etkilediğini gösteren pek çok çalışma var.

Çocuklar beyin ve kas gelişimi için sağlıklı kalorilere ek olarak demir, iyot ve vitaminlere ihtiyaç duyuyor.

Bunları almak için bolca meyve, sebze, tam tahıl, fasulye, mercimek, kuruyemiş, çekirdek yerken, ultra işlenmiş gıdalardan da uzak durmaları gerekiyor.

Amati, bebeklerin embriyo halinden okul yaşlarına kadar hayatlarının ilerleyen yıllarının kemik kütlelerinin temelini attıklarını ve bu yüzden kalsiyum ve D vitamininin bu süreçte önemli olduğunu söylüyor.

Kalsiyum için yoğurt, süt, peynir, kalsiyum eklenmiş tofu ve bitkisel içecekleri; D vitamini içinse güneş ışığı, balık ve yumurta tavsiye ediyor.

10'lu ve 20'li yaşlar

İlk yılların yanı sıra 10'lu ve 20'li yaşlarda yediklerimiz de gelecekteki sağlığımızı etkileyebiliyor.

Amati'ye göre hayatımızın bu döneminde kas ve kemik gelişimimizi tamamlıyor, vaktimizi okul, çalışma ve sosyalleşmeye ayırıyoruz. Bunlar da besin ihtiyacımızı artırıyor:

"Ergenlik ve ilk yetişkinlik beslenme açısından başka bir önemli fırsat penceresi.

"20'li yaşlarda büyüme yavaşlasa da bu yaşlar, hayatımızın geri kalanında kalbimizi ve beynimizi koruyabilecek alışkanlıklar edinmek için kritik bir dönem.

"Belirtileri ilerleyen yaşlarda çıksa da pek çok kalp-damar hastalığının temelinin bu yaşlarda atıldığını görüyoruz."

10'lu yaşlarımızda vücudumuz kalsiyum, D vitamini ve demire, ilerleyen yaşlara kıyasla daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaç, regl olan kişilerde daha da fazla. Amati, protein ve B vitaminlerine de dikkat çekiyor.

Peki bu beslenme nasıl olmalı? Amati ergenler ve genç yetişkinlerin bitkisel bazlı beslenmesini ve ultra işlenmiş gıdalardan uzak durmasını tavsiye ediyor.

Bu yaşlardaki yüksek protein ihtiyacının da bitkisel kaynaklardan sağlanması mümkün.

Araştırmalar böylesi bir beslenme tarzının sadece vücuda değil, akıl sağlığına da faydalı olduğunu gösteriyor.

"Ultra işlenmiş gıdaların çok, bitkisel gıdaların az olduğu beslenme tarzları daha fazla depresyon ve anksiyete ile ilişkilendirilirken, Akdeniz tarzı bir diyet daha koruyucu" diyor Amati.

Akdeniz türü beslenmede sebze, baklagiller, kuruyemiş ve zeytinyağına ek olarak az miktarda balık, süt ürünü ve kanatlı eti de bulunuyor.

Araştırmalar bu diyetin doğurganlığı da olumlu etkilediğini gösteriyor. Bunun aksine yüksek yağ, bol et ve beyaz karbonhidrat içeren Batı diyeti ise hem kadın hem erkeklerde doğurganlığın düşüşüyle ilişkilendiriliyor.

Orta yaşlar

İngiltere'deki Sheffield Üniversitesi'nden beslenme profesörü Elizabeth Williams'a göre orta yaşlarda beslenmemizi yaşlılığımız için ideal hale getirmeyi düşünmeliyiz.

Bu özellikle menopozdaki kadınlar için geçerli. "Bu grup kemik ve kas yoğunluğunu daha fazla kaybediyor" diyor.

Menopoz obezite, tip 2 diyabet ve kalp rahatsızlıklarıyla da ilişkilendiriliyor.

Üreme çağındaki kadınlarda östrojen merkezi sinir sistemini etkileyerek iştahı azaltırken insülin hassasiyetini artırarak kaslara daha fazla glukoz girmesini sağlıyor.

Menopozda ise vücutta östrojen azalıyor ve hem vücut ağırlığı hem de iç organ yağlanması artış eğilimine giriyor.

Fakat bu riskler sağlıklı bir beslenmeyle azaltılabilir.

Yeni bir araştırmada bilim insanları ABD'de 39 yaşın üstündeki 100 bin kadın ve erkeğin beslenmesini ve sağlığını inceledi.

Araştırmacılar bol meyve, sebze, tam tahıl, doymamış yağ, baklagil ve düşük yağlı süt ürünlerinin sağlıklı yaşlanmayla güçlü bir ilişkisi olduğunu gördü.

Sağlıklı yaşlanmanın tanımı olarak 70 yaşın üstünde olup herhangi bir kronik hastalığının bulunmaması, iyi bilişsel ve fiziksel fonksiyona sahip olmak ile akıl sağlığının iyi olması seçilmişti.

Amati östrojen kaybının damar sağlığını da etkilediğini, özellikle somon gibi yağlı balıklarda bulunan omega 3 yağlarının kalp krizi riskini azaltması ve yangı giderici özellikleri nedeniyle bu dönemde faydalı olduğunu da ekliyor.

Akdeniz tarzı beslenmenin bu yaş grubu için de hem zihinsel hem de fiziksel olarak faydalı olduğunu söyleyen Amati kas kaybının etkilerini azaltmak için de protein alımını bir miktar artırmayı tavsiye ediyor.

Yaşlılıkta beslenme

Yaşlandıkça vücudumuzun yapısı değişiyor ve enerji ihtiyacımız da azalıyor bu yüzden daha az kalori tüketmemiz gerekiyor. Öte yandan kemik ve kas sağlığımızı korumak için yeterli besinleri de almamız gerekiyor.

Williams'a göre bu yaşlarda odaklanmamız gereken iki besin maddesi kalsiyum ve D vitamini. Bunların eksikliğini yaşayan yaşlıların kemik erimesi ve kemik kırığı riski artıyor.

Kalsiyum süt ürünlerinin yanı sıra sardalya, tofu ve ıspanakta da bulunuyor.

Vitamin D açısından zengin gıdalarsa yağlı balıklar ve yumurta. Ayrıca bazı gıdalara da takviye olarak ekleniyor.

İngiltere'deki Bornemouth Üniversitesi Yaşlanma ve Bunama Merkezi Eş Başkanı Diyetisyen Jane Murphy, yaşlanırken kaliteli protein almamızın da çok önemli olduğunu söylüyor:

"Yaşlanırken formumuz ve işlevimiz bozuluyor, kas kütlesi ve güç kaybediyoruz ve kas erimesiyle mücadele edebilmek için proteine ihtiyacımız var."

Murphy, bedenlerimizin proteini doğru bir şekilde kullanabilmesi için protein alımının karbonhidrat, zeytinyağı veya avokadoda bulunanlar gibi kaliteli doymamış yağlar, vitaminler ve minerallerle desteklenmesi gerektiğini de ekliyor.

Yaşla birlikte bağırsak mikrobiyomumuz da değişiyor. Faydalı bakterilerden Firmicutes ve Bifidobacterium kaybına, Clostridium gibi zararlı bakterilerin artışı eşlik edebiliyor.

Bu dengesizlik Alzheimer, felç ve kalp hastalıkları gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.

Araştırmacılar mikrobiyomumuzdaki değişimlerle her hastalığın nasıl bir ilişkisi olduğunu henüz ortaya koyamamış olsa da, İngiltere'deki Kings Collage London'dan klinik geriyatrik tıp uzmanı Mary Ni Lochlainn 100 yaşın üstündeki kişilerin bedenlerinden öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu söylüyor:

"100 yaşını geçen kişiler, diğer insanların yaşlanırken etkilendiği pek çok şeye bağışıklıkları varmış gibi gözüküyor.

"Mikrobiyomları da diğer yaşlılara kıyasla çok daha çeşitli."

Genel anlamıyla sağlıklı ya da sağlıksız bağırsak bakterilerinin net bir tanımı yok. Daha çok bağırsağımızdaki mikrobiyomun birlikte bir denge içinde çalışması sağlığımıza destek oluyor.

Öte yandan Faecalibacterium prausnitzii gibi, sağlığımıza net bir şekilde faydası olan bazı bakteriler de tespit edilmiş durumda.

Ni Lochlainn, sağlıklı yaşlanan kişilerde bu bakteriden daha fazla bulunduğunu fakat bunun fayda sağlayan mekanizmasının nasıl işlediğini tam olarak çözemediklerini söylüyor.

Bağırsağınızdaki F. prausnitzii sayısını artırmanın en iyi yolu, lif ve polifenol (sebze ve meyvelerde bolca mevcut) açısından zengin gıdalarla beslenmekten geçiyor.

Sağlıklı bağırsaklar, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan besin eksikliklerine karşı da işe yarayabilir.

Yaşlıların bağırsakları yemeklerden vitamin almakta gençlere kıyasla daha başarısız olsa da, sağlıklı bağırsak bakterileri bireylerin ihtiyacını karşılayabilecek kadar B12 ve folik asit üretebiliyor.

Son olarak bazı gıda takviyelerinin de ilerleyen yaşlarda faydası olabilir.

Ni Lochlainn'in araştırması, bağırsaklardaki faydalı mikroorganizmaların artmasını teşvik eden prebiyotik takviyelerinin 12 hafta boyunca kullanıldığında yaşlılarda bilişsel fonksiyonu artırdığını ortaya koyuyor.

Ni Lochlainn'in prebiyotiklerinde bir tür lif olan inulin ve bitkilerde bulunan bir şeker türü olan frukto-oligosakkarid var.

Diğer araştırmalar da D vitamininin yaşlılara, özellikle de huzurevinde kalanlara faydası olabileceğini gösteriyor.

Kaynak: BBC

İngiltere, Sağlık, Karne, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İngiltere'de Şeker Karne Uygulaması ve Sağlık Etkileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
Kocaeli’de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı Kocaeli'de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Transfer için İstanbul’dalar Fenerbahçe’de sürpriz veda Transfer için İstanbul'dalar! Fenerbahçe'de sürpriz veda
Aç ve susuz bırakılan köpekler birbirini yedi Aç ve susuz bırakılan köpekler birbirini yedi
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
Tarih yazıyorlar Karabağ’dan 904’te muhteşem geri dönüş Tarih yazıyorlar! Karabağ'dan 90+4'te muhteşem geri dönüş
İsrail ordusu Lübnan’da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı İsrail ordusu Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı
Taraftarlar ikiye bölündü 904’te Galatasaray taraftarını yıkan an Taraftarlar ikiye bölündü! 90+4'te Galatasaray taraftarını yıkan an
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Trump’tan Grönland ve Danimarka’ya: Biz olmasak Almanca konuşurdunuz Trump'tan Grönland ve Danimarka'ya: Biz olmasak Almanca konuşurdunuz
Trump’tan Davos’ta çarpıcı çıkış: Bazen bir diktatöre ihtiyaç duyarsınız Trump'tan Davos'ta çarpıcı çıkış: Bazen bir diktatöre ihtiyaç duyarsınız
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray’a gelmeleri için uğraşıyorum Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum
Bakan Memişoğlu: Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltma çalışmamız var Bakan Memişoğlu: Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltma çalışmamız var
Uçağa binerken fotoğraf paylaştı, Galatasaray taraftarını heyecan sardı Uçağa binerken fotoğraf paylaştı, Galatasaray taraftarını heyecan sardı
İran, ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi İran, ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi
Trump: Grönland’la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık Manchester City’den taraftarlarına tarihi jest 57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık Manchester City'den taraftarlarına tarihi jest
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu ''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

19:40
Fenerbahçe ve Aston Villa’nın ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe ve Aston Villa'nın ilk 11'leri belli oldu
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
19:08
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı
Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
18:54
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:13
Galatasaray’a müjdeli haber Uzun bir aranın ardından geri döndü
Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:50
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara’dan çıkardı
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:34
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
15:24
Gözaltına alınan Tuğyan’ın sevgilisi Kervan Eminoğlu’na bu fotoğraf soruldu
Gözaltına alınan Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu'na bu fotoğraf soruldu
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:24
Berber cinayeti davasında cinsel taciz suçlaması: İsa’nın eli kuzenimin üstünde dolaşıyordu
Berber cinayeti davasında cinsel taciz suçlaması: İsa'nın eli kuzenimin üstünde dolaşıyordu
14:24
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
14:16
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
13:12
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 19:48:06. #7.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de Şeker Karne Uygulaması ve Sağlık Etkileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.