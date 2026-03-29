Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi

29.03.2026 06:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 30. güne girilirken bölgede uzun zaman sonra bir ilk yaşandı. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran'ın Pakistan bayraklı 20 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdiğini duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran'ın Pakistan bayraklı 20 geminin daha Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdiğini ve günlük 2 geminin boğazdan geçeceğini bildirdi.

GÜNDE 2 GEMİ GEÇECEK

Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "İran hükümetinin, Pakistan bayraklı 20 geminin daha Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermeyi kabul ettiğini ve günde 2 geminin boğazdan geçeceğini bildirmekten mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

"BU BİR BARIŞ HABERCİSİDİR"

Bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun İran tarafından yapılmış "yapıcı bir jest" olduğunu vurgulayan Dar, "Bu, barış habercisidir ve bölgede istikrarın sağlanmasına yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Dar, "Diyalog, diplomasi ve böylesine güven tesis edici adımlar, ileriye dönük yegane adımlardır." görüşünü paylaştı.

ABD'Lİ ÜST DÜZEY İSİMLERİ ETİKLETLEDİ

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, paylaşımında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u etiketledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA NELER OLUYOR?

Hürmüz Boğazı’nda son haftalarda yaşanan gelişmeler, bölgeyi yalnızca askeri değil aynı zamanda küresel enerji krizi riski taşıyan bir gerilim hattına dönüştürdü. ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan çatışma, dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olan boğazda fiili bir kriz ortamı oluşturmuş durumda.

İran, ABD ve İsrail’in İran topraklarına yönelik saldırılarına karşılık olarak Hürmüz Boğazı’nda sert misillemelere başladı. İran Devrim Muhafızları, ABD bağlantılı olduğunu öne sürdüğü petrol tankerlerini hedef alarak bazı gemileri füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu açıkladı. Son olarak Marshall Adaları bayraklı “Safesea Vishnu” adlı petrol tankerinin uyarılara uymadığı gerekçesiyle vurulduğu duyuruldu.

ABD VE İSRAİL FİİLEN YASAKLANDI

İran yönetimi yalnızca saldırılarla yetinmeyip, ABD ve İsrail bağlantılı tüm gemilerin geçişini fiilen yasakladığını ilan etti. Yapılan açıklamalarda Hürmüz Boğazı’nın “kontrol altında olduğu” belirtilirken, bölgeden geçmeye çalışan ticari gemilerin de hedef alınabileceği uyarısı yapıldı.

Bu gelişmelerin ardından boğazdaki tanker trafiği neredeyse durma noktasına geldi. Küresel petrol arzının önemli bir kısmının geçtiği bu hat üzerindeki kesinti, tarihin en büyük enerji şoklarından biri olarak değerlendiriliyor. Günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün geçtiği boğazda yaşanan aksama, petrol fiyatlarını hızla yukarı çekti ve piyasada ciddi belirsizlik yarattı.

KÜRESEL ENERJİ AKIŞI TEHLİKEDE

ABD tarafı ise krize askeri ve ekonomik önlemlerle karşılık vermeye hazırlanıyor. Washington yönetimi, tankerlerin güvenliğini sağlamak için donanmanın bölgeye eşlik etmesini gündeme aldı ve enerji sevkiyatını korumaya yönelik sigorta ve eskort planları açıkladı. Ancak uzmanlar, yoğun tanker trafiği ve artan saldırı riski nedeniyle bu önlemlerin yeterli olmayabileceği görüşünde.

Öte yandan İran’ın yalnızca denizde değil, Körfez’deki ABD üslerine yönelik füze ve İHA saldırıları da gerçekleştirdiği bildiriliyor. Bu durum, krizin sadece deniz güvenliğiyle sınırlı kalmayıp geniş çaplı bir bölgesel çatışmaya dönüşme ihtimalini güçlendiriyor.

Son tabloya bakıldığında Hürmüz Boğazı’nda “düşük yoğunluklu çatışma” değil, doğrudan küresel enerji akışını tehdit eden bir kriz yaşanıyor. Tanker saldırıları, geçiş yasakları ve askeri yığınak, bölgeyi dünyanın en kritik jeopolitik kırılma noktalarından biri haline getirmiş durumda.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Pakistan, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 07:11:18. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.