İran Hava Sahasını Geçici Olarak Kapatıldı

(ANKARA) - İran, günün ilk saatlerinde hava sahasını uçuşlara kapattı, yaklaşık beş saatin ardından yeniden açtı.

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) internet sitesinde yayımlanan NOTAM duyurusuna göre İran, Türkiye saatiyle saat 01.25'te hava sahasını uçuşlara kapattı. Karar kapsamında yalnızca İran'a iniş ve kalkış yapacak önceden resmi izin almış uluslararası uçuşlara istisna tanındı.

NOTAM, yaklaşık beş saat sonra, saat 06.00'ya doğru sistemden kaldırıldı. Uçuş takip servisi Flightradar24 verilerine göre, İran hava sahasında ilk yeniden görülen uçuşlar Mahan Air, Yazd Airways ve AVA Airlines'a ait beş sefer oldu.

Hava sahasının geçici olarak kapatılması nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiği, bazılarının ise rotalarını değiştirmek veya gecikmeli olarak gerçekleştirilmek zorunda kaldığı bildirildi.

İran makamları, hava sahasının kapatılması ve yeniden açılmasına ilişkin resmi bir gerekçe paylaşmazken, karar İran'da süren protestolara yönelik ABD'nin Tahran'a müdahale tehditlerinde bulunduğu ve güvenlik gerilimlerinin arttığı bir dönemde alındı.